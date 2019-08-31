رياضة

الزمالك يتغلب على الدحيل في مونديال اليد

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م
كرة اليد بنادي الزمالك
كرة اليد بنادي الزمالك
تغلب فريق كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة باسم السبكي، على نظيره الدحيل القطري بنتيجة (33-26)، اليوم السبت، على صالة الهيئة العامة للرياضة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الـ13، المقامة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة. وتوجد مع الزمالك الذي شارك في البطولة ممثلاً عن إفريقيا، أندية "برشلونة الإسباني، كييل الألماني، الدحيل القطري، تاوباتي البرازيلي، نيويورك سيتي الأمريكي، جامعة سيدني الأسترالي، فاردار المقدوني" بجانب الوحدة ومضر من السعودية.
وخسر فريق كرة اليد بنادي الزمالك، أمام كييل الألماني بنتيجة (28-32)، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي، ثم حقق الزمالك الفوز على نيويورك سيتي الأمريكي، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة بنتيجة 38-24، وعقب انتصار اليوم اقتنص أبناء القلعة البيضاء المركز الخامس. وضمت قائمة الزمالك 19 لاعبًا، هم "أحمد
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محمد-الننى-ارسنال (6)

رسميا.. النني ينضم إلى بشكتاش على سبيل الإعارة

أعلن نادي بشكتاش التركي، عن تعاقده رسميا مع متوسط ميدان المنتخب الوطني محمد النني، على سبيل الإعارة، آتيًا من صفوف أرسنال حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند في التعاقد يتيح للفريق التركي شراءه بصورة نهائية بعد نهاية المدة، وكتب أرسنال مودعًا النني الذي انضم إليه في عام 2016 آتيا من صفوف بازل السويسري: "الجميع في أرسنال يتمنى له الأفضل هذا الموسم مع بشكتاش"، ليسدل النني الستار على مسيرته مع المدفعجية التي شهدت تتويجه بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.
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نكشف مصير يوسف وقمصان وسليمان من جهاز الأهلي الجديد

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميًا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر. كانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
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رينيه فايلر.. أبدع أمام اليونايتد واكتفى بلقبين

تعود المدرسة السويسرية للظهور من جديد في الدوري المصري، بعدما أعلن النادي الأهلي اليوم السبت، عن تعاقده رسميًا مع المدرب رينيه فايلر، ليصبح أول سويسري يشرف على تدريب الأهلي طوال تاريخه، ورابع سويسري يشرف على تدريب الأندية المصرية بشكل عام، بعد ألان جيجر رفقة المصري البورسعيدي وميشيل دوكستال مع الزمالك وكريستيان جروس رفقة الزمالك أيضًا، والآن سيتولى تدريب الأهلي بعد قضائه 6 أشهر دون تدريب أي فريق، وسيكون الأهلي أول فريق يدربه المدرب السويسري خارج القارة العجوز.
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احمد -الاحمر - يد الزمالك‎

مونديال اليد.. الزمالك يواجه الدحيل القطري

يواجه فريق كرة اليد بنادي الزمالك، بقيادة باسم السبكي، نظيره الدحيل القطري، على صالة الهيئة العامة للرياضة، اليوم السبت، في تمام الساعة 11.15 صباحًا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الـ13، المقامة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة. وخسر فريق كرة اليد بنادي الزمالك، أمام كييل الألماني بنتيجة (28-32)، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي، لينافس على المراكز من الخامس إلى العاشر، بجدول ترتيب البطولة إلى طريقين.
الزمالك و thw kiel فى كرة اليد (2)

الزمالك يكتسح نيويورك سيتي في مونديال الأندية لليد

اكتسح فريق الزمالك لكرة اليد نظيره نيويورك سيتي الأمريكي، بنتيجة (38 - 24)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة الهيئة العامة للرياضة، ضمن مباريات المجموعة الثانية لتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وتعد مواجهة نيويورك هي الأخيرة له مع الزمالك، بينما يتبقى لبطل إفريقيا مباراة أخيرة مع الدحيل القطري تقام السبت في الساعة 11.15 صباحًا.
الزمالك و thw kiel فى كرة اليد (2)

الزمالك يتحدى نيورك سيتي في مونديال اليد

يواجه فريق كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة باسم السبكي، نظيره نيورك سيتي الأمريكي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 3:30، على صالة الهيئة العامة للرياضة، ضمن بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الـ13، المقامة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة. وتوجد مع الزمالك، الذي يشارك في البطولة ممثلا عن إفريقيا، أندية "برشلونة الإسباني، كييل الألماني، الدحيل القطري، تاوباتي البرازيلي، نيويورك سيتي الأمريكي، جامعة سيدني الأسترالي، فاردار المقدوني بجانب الوحدة ومضر من السعودية".
فريق thw kiel كرة اليد

الزمالك يسقط أمام كييل الألماني في مونديال اليد

خسر فريق كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة باسم السبكي، أمام كييل الألماني بنتيجة (28-32)، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة. ويوجد مع الزمالك أندية: برشلونة الإسباني، كييل الألماني، الدحيل القطري، تاوباتي البرازيلي، نيويورك سيتي الأمريكي، جامعة سيدني الأسترالي، فاردار المقدوني بجانب الوحدة ومضر من السعودية.
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