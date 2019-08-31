الزمالك يتغلب على الدحيل في مونديال اليد

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

كرة اليد بنادي الزمالك

تغلب فريق كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة باسم السبكي، على نظيره الدحيل القطري بنتيجة (33-26)، اليوم السبت، على صالة الهيئة العامة للرياضة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الـ13، المقامة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة. وتوجد مع الزمالك الذي شارك في البطولة ممثلاً عن إفريقيا، أندية "برشلونة الإسباني، كييل الألماني، الدحيل القطري، تاوباتي البرازيلي، نيويورك سيتي الأمريكي، جامعة سيدني الأسترالي، فاردار المقدوني" بجانب الوحدة ومضر من السعودية.

وخسر فريق كرة اليد بنادي الزمالك، أمام كييل الألماني بنتيجة (28-32)، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي، ثم حقق الزمالك الفوز على نيويورك سيتي الأمريكي، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة بنتيجة 38-24، وعقب انتصار اليوم اقتنص أبناء القلعة البيضاء المركز الخامس. وضمت قائمة الزمالك 19 لاعبًا، هم "أحمد

وخسر فريق كرة اليد بنادي الزمالك، أمام كييل الألماني بنتيجة (28-32)، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي، ثم حقق الزمالك الفوز على نيويورك سيتي الأمريكي، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة بنتيجة 38-24، وعقب انتصار اليوم اقتنص أبناء القلعة البيضاء المركز الخامس.



وضمت قائمة الزمالك 19 لاعبًا، هم "أحمد الأحمر، محمد رمضان (هتلر)، محمد علي، محمود خليل (فلفل)، هشام السبكي، كريم أيمن، أحمد مؤمن (دودو)، يحيى الدرع، علي هشام، مصطفى خليل، أكرم يسرى، محمد عبد الرحمن (بودي)، حازم ممدوح، أحمد حسام، محمد علاء (لوكا)، مصطفى دونجل، وسام نوار، هشام شديد"، بالإضافة إلى الوافد الجديد حسن وليد قداح، هداف منتخب مصر للناشئين في مونديال مقدونيا تحت 19 سنة.

