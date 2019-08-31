نكشف مصير يوسف وقمصان وسليمان من جهاز الأهلي الجديد

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

رينيه فايلر

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميًا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر. كانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.

وعلم «التحرير»، أن المدرب السويسري اتفق مع وفد الأهلي المكون من خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، وأمير توفيق مدير التعاقدات على وجود 3 مدربين مساعدين في الجهاز المعاون له. وجاء اتفاق المدرب صاحب الـ45 عامًا، مع وفد القلعة الحمراء، على وجود مدرب عام ومدرب مساعد، بالإضافة إلى مدرب حراس مرمى،

وعلم «التحرير»، أن المدرب السويسري اتفق مع وفد الأهلي المكون من خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، وأمير توفيق مدير التعاقدات على وجود 3 مدربين مساعدين في الجهاز المعاون له.



وجاء اتفاق المدرب صاحب الـ45 عامًا، مع وفد القلعة الحمراء، على وجود مدرب عام ومدرب مساعد، بالإضافة إلى مدرب حراس مرمى، وبالتالي فإن موقف محمد يوسف (المدرب العام)، وسامي قمصان (مدرب مساعد)، وطارق سليمان (مدرب حراس مرمى)، بات مستحيلًا وجودهم بالجهاز الفني الجديد للفريق الأحمر.



وفي نفس السياق يفاضل المدرب السويسري بين أكثر من محلل أداء لضمه إلى الجهاز المعاون له في القلعة الحمراء، كما أنه لم يستقر حتى الآن على مخطط الأحمال الذي سيتولى المهمة.

