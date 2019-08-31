رسميا.. النني ينضم إلى بشكتاش على سبيل الإعارة

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

محمد النني

أعلن نادي بشكتاش التركي، عن تعاقده رسميا مع متوسط ميدان المنتخب الوطني محمد النني، على سبيل الإعارة، آتيًا من صفوف أرسنال حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند في التعاقد يتيح للفريق التركي شراءه بصورة نهائية بعد نهاية المدة، وكتب أرسنال مودعًا النني الذي انضم إليه في عام 2016 آتيا من صفوف بازل السويسري: "الجميع في أرسنال يتمنى له الأفضل هذا الموسم مع بشكتاش"، ليسدل النني الستار على مسيرته مع المدفعجية التي شهدت تتويجه بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.

وشارك النني مع أرسنال في 89 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 8 أخرى، وتقلصت مشاركاته بشكل ملحوظ مع المدفعجية بعد تولي أوناي إيمري المهمة الفنية للفريق خلفا لأرسين فينجر الموسم الماضي، إذ شارك، العام الماضي، في 17 مباراة فقط. وبدوره نشر بشكتشا بيانا رسميا للترحيب بالنني، قال من خلاله: "نرغب في الترحيب

وشارك النني مع أرسنال في 89 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 8 أخرى، وتقلصت مشاركاته بشكل ملحوظ مع المدفعجية بعد تولي أوناي إيمري المهمة الفنية للفريق خلفا لأرسين فينجر الموسم الماضي، إذ شارك، العام الماضي، في 17 مباراة فقط.



وبدوره نشر بشكتشا بيانا رسميا للترحيب بالنني، قال من خلاله: "نرغب في الترحيب بمحمد النني في عائلتنا، ونعتقد أنه سيكون إضافة مهمة لنا، ونتمنى له النجاح".



وتقلص عدد المحترفين المصريين في الدوري الإنجليزي، ليقتصر على نجم المنتخب الوطني وهداف البريميرليج في آخر موسمين محمد صلاح، إلى جانب ثنائي أستون فيلا، أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه المنتقل حديثًا إلى البريميرليج.