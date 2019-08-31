غدًا.. صرف معاشات شهر سبتمبر من ماكينات الصرف الآلية

تحرير:التحرير ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

غادة والي

أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات شهر سبتمبر، اعتبارا من غد الأحد الموافق الأول من سبتمبر لـ49 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية تقارب 14 مليار جنيه، مؤكدة ضرورة تيسير عمليات الصرف من المنافذ المختلفة، كما وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص، باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة. وأشارت والي، في بيان اليوم السبت إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية "A.T.M" ومنافذ مكاتب التأمينات اعتبارا من صباح الأحد الأول من سبتمبر.

وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد وعددها 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه اعتبارا من يوم 10