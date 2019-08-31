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غدًا.. صرف معاشات شهر سبتمبر من ماكينات الصرف الآلية

تحرير:التحرير ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
غادة والي
غادة والي
أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات شهر سبتمبر، اعتبارا من غد الأحد الموافق الأول من سبتمبر لـ49 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية تقارب 14 مليار جنيه، مؤكدة ضرورة تيسير عمليات الصرف من المنافذ المختلفة، كما وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص، باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة. وأشارت والي، في بيان اليوم السبت إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية "A.T.M" ومنافذ مكاتب التأمينات اعتبارا من صباح الأحد الأول من سبتمبر.
وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد وعددها 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه اعتبارا من يوم 10
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أثري يكشف تاريخ بناء مشهد الإمام الحسين منذ 850 عامًا

تبدأ الدولة حاليا مشروعا لتطوير منطقة مسجد الحسين، بما يتلاءم مع المكانة الدينية والتاريخية والأثرية للمسجد والمنطقة المحيطة به، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ليتكامل ذلك التطوير مع خطة تطوير القاهرة التاريخية، لكى تستعيد القاهرة رونقها، وتنتعش مكانتها كإحدى أهم مدن العالم الإسلامى. وعن تاريخ منطقة الحسن، قال الأثري سامح الزهار المتخصص فى الآثار الإسلامية والقبطية، اليوم السبت، إن منطقة الحسين تعد مركز القيادة الروحية في مصر التي يأتي لها المريدون ودراويش سيدنا الحسين من كافة الأقطار ومختلف الأمصار.
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تنفيذ 77408 شقة بالإسكان الاجتماعي.. و6960 بدار مصر

اجتمع مسؤولو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر. ووجه مسئولو الوزارة بضرورة تنفيذ أعمال المرافق فى جميع المشروعات السكنية بالتوازى مع الوحدات السكنية، ليتم الانتهاء من كامل أعمال المشروع فى الوقت نفسه، كما وجه بوضع نماذج وتصميمات معمارية يتم تسليمها للمواطنين الفائزين بقطع الأراضى السكنية بمختلف أنواعها، ليتم الالتزام بها، من أجل الحفاظ على المظهر الحضارى للمدن الجديدة.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

مرتب يصل لـ5 آلاف جنيه.. القوى العاملة توفر 4264 وظيفة

أكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة توفر 4264 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 31 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات من أول سبتمبر 2019. ?وقال في بيان، إن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص والتي تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة لهم.
طقس (3)

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة ورطب على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر، وخليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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معاشات .(1)

«القومية للتأمين» تصدر بيانا بشأن علاوات أصحاب المعاشات

أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بيانًا بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بخصوص إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير. وقالت الهيئة في بيانها اليوم الأربعاء: إنها لاحظت تداول بعض الآراء التي تجافي حقيقة تفسير الحكم الصادر من قسمي التشريع والفتوى بهدف تضليل الرأى العام. وأكدت أن جميع ما يتم تداوله عارٍ تماما من الصحة وعلى خلاف رأي الجمعية العمومية الصادر اليوم وحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه حيث انتهت الجمعية العمومية إلى عدم استفادة المدعين وأصحاب المعاشات لسابقة حساب العلاوات ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وزيرات التعاون الدولى والتخطيط والتضامن الاجتماعى في حفل جينيفر لوبيز

وزيرات الاستثمار والتخطيط والتضامن في حفل جينيفر لوبيز

حضرت 3 وزيرات حفل النجمة العالمية جينفير لوبيز الأول فى مصر، والذى أقيم بمدينة العلمين الجديدة. ونشرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صورة عبر حسابها الرسمى على موقع «إنستجرام»، تجمعها بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، واثنتين من صديقاتهن، من داخل الحفل. وكتبت سحر نصر: «مع الوزيرة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال حضور حفل الفنانة العالمية جنيفر لوبيز بمدينة العلمين الجديدة».
غادة-والى-وزيرة-التضامن

والي: 5 ملايين جنيه من بنك ناصر لترميم معهد الأورام

قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، تخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه من موازنة "بنك ناصر الاجتماعي" للمساهمة في إعادة ترميم معهد الأورام والمساهمة في إعادة تشغيله بكامل طاقته. وزارت وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الإثنين، معهد الأورام رفقة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مصابي الحادث الإرهابي. وقالت والي إن أيادي الإرهاب امتدت للمرضى في المستشفيات ولم تفرق كعادتها بين مريض ومعافي، مؤكدة أن مصر ماضية في مواجهة الإرهاب ومحاصرته، مضيفة: "مهما هدموا سنبني، ومهما قتلوا سنأخذ بالثأر".
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