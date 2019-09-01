قرع العسل لذيذ ومفيد.. جربيه في البيت «حلو وحادق»

قرع العسل مفيد للصحة ويحتوي على فيتامينات مهمة، منها 20% من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين ج، و10% من فيتامين هـ، إضافة إلى الكالسيوم والنحاس والبوتاسيوم وفيتامين ج
الحلويات من الأكلات اللذيذة المفضلة للكثير منا، وبشكل خاص الأطفال الذين يحبون الذهاب للمطاعم ومحلات الحلوى لشراء أشهى الأصناف، ولكن بعد ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، تحاول كل ربة منزل إعداد أشهى الحلويات لعائلتها داخل المنزل بجودة مضمونة وتكاليف أقل. ومن الحلويات اللذيذة والمفيدة التي يمكنك التفكير في تجهيزها لأطفالك هي قرع العسل، فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة، منها الحديد والكالسيوم والأملاح والمعادن، كما يتميز بانخفاض السعرات الحرارية الموجودة فيه؛ لذلك يمكن تناوله لمَن يتبع حمية غذائية ويرغب في إنقاص وزنه.
قرع العسل بالبيض
المكونات
قرع عسل
بصل
4 بيضات
جبنة شيدر
بقسماط
ملح وفلفل أسود
بهارات
زيت زيتون
زبدة
قشدة
طريقة التحضير:
- في وعاء اخلطي البيض مع القشدة والجبنة، وتأكدي من خلطهم جيدا.
- جهزي القرع بعد تقشيره وتقطيعه مكعبات، ثم اخلطيه بالبصل المفروم.
- في طاسة ضعي الزيت، ثم القرع وقلبي مع
قرع العسل بالبيض
المكونات
قرع عسل
بصل
4 بيضات
جبنة شيدر
بقسماط
ملح وفلفل أسود
بهارات
زيت زيتون
زبدة
قشدة
طريقة التحضير:
- في وعاء اخلطي البيض مع القشدة والجبنة، وتأكدي من خلطهم جيدا.
- جهزي القرع بعد تقشيره وتقطيعه مكعبات، ثم اخلطيه بالبصل المفروم.
- في طاسة ضعي الزيت، ثم القرع وقلبي مع إضافة الفلفل الأسود والملح والبهارات، واستمري في تقليب كل المكونات.
- في صينية الفرن ضعي الزبدة، ثم طبقة القرع بالبصل ثم ضعي خليط الجبنة والبيض والقشدة، ورشي البقسماط على الوجه.
- ضعي الصينية في الفرن حتى يحمر الوجه قليلًا.
قرع عسل بالبشاميل
المكونات
كوب سكر
نصف كيلو لبن
كوب ماء
3 ملاعق زبدة
3 ملاعق دقيق
طريقة التحضير:
- قشري قرع العسل وقطعيه مكعبات.
- في وعاء على النار ضعي الماء والقرع وكوب السكر.
- بعد سلق القرع اهرسيه حتى يصبح ناعما.
-في طاسة على النار ضعي الزبدة واتركيها حتى الذوبان، ثم ضعي الدقيق وقلبي المكونات جيدًا.
- أضيفي اللبن ويفضل أن يكون ساخنا حتى لا تحدث تكتلات.
- زودي من ماء السلق إذا كان البشاميل ثقيلا.
- في صينية الفرن ضعي طبقة البشاميل، ثم طبقة القرع، وبعد ذلك طبقة بشاميل ثانية على الوجه.
- ضعي صينية القرع في الفرن حتى يكون لونها أحمر.
قرع العسل باللحمة المفرومة
المكونات
قرع عسل مكعبات
ملعقة زيت
ربع كيلو لحمة مفرومة
2 ملعقة صلصة طماطم
زعتر وجوزة الطيب
ملح وفلفل أسود
ليمون
بصل مفروم
ثوم
طريقة التحضير:
- في وعاء ضعي القرع بعد تقشيره وتقطيعه مكعبات.
- اخلطي الزعتر مع الملح والفلفل الأسود والثوم والليمون والزيت.
- في طاسة تيفال ضعي البصل مع ملعقة من الزيت وشوحيه قليلا، ثم ضعي اللحمة المفرومة وقلبي كل المكونات حتى يتغير لونها للبني.
- أضيفي خليط الزعتر والثوم إلى اللحمة وقلبي حتى تتجانس كل المكونات.
- اهرسي القرع، ثم في صينية الفرن ضعي نصف كمية القرع في الصينية، ثم طبقة من اللحمة المفرومة، وبعد ذلك طبقة القرع.
- يمكنك رش الجبنة الموتزاريلا على الوجه قبل وضع الطاجن في الفرن.
قرع العسل بالمهلبية
المكونات
كوب قرع عسل مكعبات
نصف كوب سكر
2 كوب لبن
ملعقة قرفة
ربع كوب نشا
ملعقة فانيليا
طريقة التحضير:
- ضعي القرع بعد تقطيعه مكعبات، وأضيفي السكر وكوب ماء، واتركي المكونات حتى ينضج القرع جيدا.
- في صينية الفرن ضعي القرع والفانيليا والقرفة.
- في وعاء على النار ضعي اللبن، وبعد أن يسخن قلبي النشا في ربع كوب ماء وأضيفيها للبن وقلبي كل المكونات بشكل مستمر حتى يكون القوام متماسكا.
- المهلبية جاهزة الآن، ضعى القرع في صينية الفرن وأضيفي طبقة المهلبية فوقه، ثم ضعيها في الفرن ربع ساعة حتى يحمر الوجه.
فطيرة قرع العسل
المكونات
نصف كوب زبدة
ربع كوب سكر
2 بيضة
فانيليا
كوب دقيق
كوب بشاميل
عسل نحل
طريقة التحضير:
- في الخلاط أو بالمضرب الكهربائي اضربي الزبدة والسكر حتى التأكد من ذوبان الزبدة.
- أضيفي الدقيق والفانيليا، ثم خليط الزبدة والسكر، واضربي المكونات مرة ثانية في الخلاط.
- ضعي العجينة في وعاء واتركيها في الثلاجة نصف ساعة.
- جهزي الحشو بتجهيز كوب البشاميل وسلق القرع بعد تقطيعه مكعبات.
- اخلطي العسل مع القرع المهروس مع البشاميل.
- في صينية الفرن ضعي طبقة قرع العسل ويمكنك رش المكسرات المفضلة لكِ، بعد أن تخرج من الفرن.