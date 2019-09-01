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قرع العسل لذيذ ومفيد.. جربيه في البيت «حلو وحادق»

قرع العسل مفيد للصحة ويحتوي على فيتامينات مهمة، منها 20% من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين ج، و10% من فيتامين هـ، إضافة إلى الكالسيوم والنحاس والبوتاسيوم وفيتامين ج
تحرير:آية أشرف ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ ص
قرع العسل
قرع العسل
الحلويات من الأكلات اللذيذة المفضلة للكثير منا، وبشكل خاص الأطفال الذين يحبون الذهاب للمطاعم ومحلات الحلوى لشراء أشهى الأصناف، ولكن بعد ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، تحاول كل ربة منزل إعداد أشهى الحلويات لعائلتها داخل المنزل بجودة مضمونة وتكاليف أقل. ومن الحلويات اللذيذة والمفيدة التي يمكنك التفكير في تجهيزها لأطفالك هي قرع العسل، فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة، منها الحديد والكالسيوم والأملاح والمعادن، كما يتميز بانخفاض السعرات الحرارية الموجودة فيه؛ لذلك يمكن تناوله لمَن يتبع حمية غذائية ويرغب في إنقاص وزنه.
قرع العسل بالبيض المكونات قرع عسل بصل 4 بيضات جبنة شيدر بقسماط ملح وفلفل أسود بهارات زيت زيتون زبدة قشدة طريقة التحضير:   - في وعاء اخلطي البيض مع القشدة والجبنة، وتأكدي من خلطهم جيدا. - جهزي القرع بعد تقشيره وتقطيعه مكعبات، ثم اخلطيه بالبصل المفروم. - في طاسة ضعي الزيت، ثم القرع وقلبي مع
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بالسجق.. جربي 5 أصناف شهية على سفرتك في العيد

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الكبدة لذيذة.. جربي 5 أصناف جديدة في عيد الأضحى

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