تامر حسني: شكرا لكل من ساعدني في 15 عاما

تحرير:التحرير ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

تامر حسني

وجه الفنان تامر حسني الشكر لجمهور حفله في مدينة العلمين الجديدة، مساء أمس الجمعة، والذي احتفل خلاله بمرور 15 سنة على صدور ألبومه الغنائي الأول، وذلك بمصاحبة فريق جيبسي كينجز. وكتب تامر عبر "إنستجرام"، السبت: "بشكر كل الجماهير الراقية المحترمة اللي شرفوا حفل الـ15 سنة، شكرا عشان جمهوري شرفني رغم إنها كانت الحفلة الأكثر جماهيرية هذا العام، كانت الأفضل والأرقى تنظيما، حقيقي شكرا جمهوري المحترم، شكرا لنظامكم وحرص كل منكم على الآخر، بشكر كل منتج ساهم في وجودي واستمراري ابتداءً من مكتشفي نصر محروس إلى الأستاذ محسن جابر حتى الأستاذ سالم الهندي".

وأضاف: "بشكر فريق جيبسي كينجز الأسطوري على مشاركتي عزف أغنية (بنت الإيه)، شكرا أستاذ تامر وجيه وشركة إيجيبت كلندر على التنظيم الراقي والرائع، شكرا جميع رجال الأمن، شكرا لكل عباقرة المسرح وفرقتي الموسيقية الغالية، شكرا لكل ضيوفي الكرام شركاء مشواري الفني". وتابع: "الشكر الكبير أوي لأمي الغالية، اجتهادي