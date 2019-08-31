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تامر حسني: شكرا لكل من ساعدني في 15 عاما

تحرير:التحرير ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
تامر حسني
تامر حسني
وجه الفنان تامر حسني الشكر لجمهور حفله في مدينة العلمين الجديدة، مساء أمس الجمعة، والذي احتفل خلاله بمرور 15 سنة على صدور ألبومه الغنائي الأول، وذلك بمصاحبة فريق جيبسي كينجز. وكتب تامر عبر "إنستجرام"، السبت: "بشكر كل الجماهير الراقية المحترمة اللي شرفوا حفل الـ15 سنة، شكرا عشان جمهوري شرفني رغم إنها كانت الحفلة الأكثر جماهيرية هذا العام، كانت الأفضل والأرقى تنظيما، حقيقي شكرا جمهوري المحترم، شكرا لنظامكم وحرص كل منكم على الآخر، بشكر كل منتج ساهم في وجودي واستمراري ابتداءً من مكتشفي نصر محروس إلى الأستاذ محسن جابر حتى الأستاذ سالم الهندي".
وأضاف: "بشكر فريق جيبسي كينجز الأسطوري على مشاركتي عزف أغنية (بنت الإيه)، شكرا أستاذ تامر وجيه وشركة إيجيبت كلندر على التنظيم الراقي والرائع، شكرا جميع رجال الأمن، شكرا لكل عباقرة المسرح وفرقتي الموسيقية الغالية، شكرا لكل ضيوفي الكرام شركاء مشواري الفني". وتابع: "الشكر الكبير أوي لأمي الغالية، اجتهادي
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مصطفى بكرى

مصطفى بكري يهاجم محمد رمضان بسبب حفل الساحل

شن الإعلامي مصطفى بكري هجوما على الفنان محمد رمضان بسبب حفله الأخير الذي أحياه في الساحل الشمالي، وتلقى عنه انتقادات حادة. جاءت تلك الانتقادات بسبب الإطلالة التي ظهر بها في الحفل، إذ ظهر في الحفل "عاري الصدر"، كما لفت الانتباه بشدة، حين تداولت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة له وهو يسجد عقب انتهاء الحفل، وكان يرتدي قميصا شفافا. وأكد الإعلامي مصطفى بكري، ضرورة عودة دور الفن المصري الأصيل والهادف بقوة، باعتباره القوة الناعمة للدولة المصرية، الذي كان له تأثير كبير على الوطن العربي.
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حقيقة منع صابر الرباعي من الغناء في مصر

ترددت أنباء كثيرة خلال الساعات القليلة الماضية، عن وجود خلافات عدة بين المطرب صابر الرباعي، ونقابة الموسيقيين في مصر برئاسة هاني شاكر، ما طرح تساؤلا حول "منع" الفنان التونسي من الغناء في مصر، إذ تشير هذه الأنباء إلى أنّ الخلافات وصلت إلى حد إلغاء حفل الرباعي، المقرر إقامته في الساحل الشمالي مساء اليوم الجمعة. ونفى الرباعي من جهته، وجود أي خلاف بينه وبين نقابة الموسيقيين في مصر، موضحًا أنّ ما يقال ليس أكثر من محض افتراء، ليؤكد بذلك أن علاقته مع النقابة على خير ما يرام، وأنه لا توجد أزمة.
تامر حسنى

تامر حسني ينتهي من تصوير «دلوقتي ارتاح»

انتهى تامر حسنى من تصوير أغنيته الجديدة "دلوقتى ارتاح"، التى يقدمها ضمن أحداث فيلمه الجديد "الفلوس"، تأليف محمد عبد المعطى، والأغنية من كلمات أمير طعيمة. وكان من المقرر لفيلم "الفلوس" أن يعرض خلال موسم عيد الأضحى الماضي، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيل طرحه، ليعرض ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام المقبل، وأرجعت السبب إلى عدم الانتهاء من عملية المونتاج، فيما تحدث البعض عن محاولة تجنب "المنافسة القوية" خلال هذا الموسم. والفيلم من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام.
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تامر حسني يحكي قصته مع شاب غنى معه على المسرح

روى النجم تامر حسني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قصته مع أحد المعجبين به، كما تحدث عن الصعوبات التي واجهته في بداياته، موجها نصائح إلى الشباب. وقال تامر إن شابا كان يضع صورته في غرفته قبل 10 سنوات، وصادفه في حفل من حفلاته مؤخرًا، ليمنحه فرصة الغناء معه على المسرح: "دايماً بحب أحكيلكم مواقف من واقع تجربتي من 10 سنين، كان حاطط صورتي على الحيطة ومن غير ما أعرف كل دا، لما شفته في الحفلة حسيت من رد فعله لما شافني إن أنا بمثلّه حاجة كبيرة وطلب يغني معايا".
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تامر حسني يحيي حفلا بالساحل في هذا الموعد

يستعد الفنان تامر حسنى لإحياء حفل غنائي، تزامنًا مع موسم حفلات الصيف، يوم الجمعة، الموافق 30 أغسطس الحالي، وسيقام الحفل في إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، ومن المقرر أن يغني تامر عددًا من أشهر أغنياته، ولم تحدد بعد أسعار التذاكر. وعلى الجانب الاَخر، ينتظر تامر عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام المقبل، حيث يشاركه في البطولة كلٌّ من زينة، وخالد الصاوى، وعائشة بن أحمد، والعمل تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج سعيد الماروق.
اصالة

أصالة لإليسا بعد قرار الاعتزال: نحتاجك بيننا

وجهت الفنانة أصالة نصري، رسالة إلى المطربة اللبنانية إليسا بعد قرارها المفاجئ اعتزال الغناء. وفاجأت اللبنانية إليسا جمهورها، اليوم الإثنين، بإعلانها أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما، وكتبت عبر «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
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«حاجة متخصكش» ثالث أغنيات أصالة من ألبوم «في قربك»

طرحت المطربة أصالة نصري، اليوم الإثنين، أغنية "حاجة متخصكش" من ألبومها الجديد "في قربك"، عبر قناتها على "يوتيوب". وتقول كلمات الأغنية التي كتبها ناصر الجيل: "حاجة ماتهمكشي.. أنا بعمل إيه، حاجة ماتهمكشي.. أو بتكلم.. حاجة ماتهمكشي... وأخرج مع مين، مش هعمل تاني اللي بيعجبك.. أنا من دلوقتي نويت أتعبك.. كنت بتستهتر بيا زمان.. واللي بتستهتر بيه بيغلبك.. لقيت حبك ده شيء عادي ونسيانه سهل.. ومكسب ليا إنى أنهي حياتي معاك.. قرار البعد أنا لاقيته ده عين العقل.. وأموت في البعد مش أحسن ما أموت وياك.. ماتجيش بقى تمثل عليا دور البريء".
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