بالأرقام.. ماذا قدم فايلر في مسيرته التدريبية؟
٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
رينيه فايلر
أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر.
وكانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد.
وفيما يلي نستعرض ماذا قدم فايلر في مسيرته التدريبية.
- سانت جيلين (مؤقت)
لعب 3 مباريات
فاز 1
خسر 1
تعادل 1
سجل 5 أهداف
استقبلت شباكه 4 أهداف
- سانت جيلين
لعب 23 مباراة
فاز 12
خسر 8
تعادل 3
سجل 35 هدفًا
استقبلت شباكه 27 هدفًا
- شافهاوزن
لعب 55 مباراة
فاز 18
خسر 24
تعادل 13
سجل 77 هدفًا
استقبلت شباكه 91 هدفًا
- آراو
لعب 119 مباراة
فاز
- سانت جيلين (مؤقت)
لعب 3 مباريات
فاز 1
خسر 1
تعادل 1
سجل 5 أهداف
استقبلت شباكه 4 أهداف
- سانت جيلين
لعب 23 مباراة
فاز 12
خسر 8
تعادل 3
سجل 35 هدفًا
استقبلت شباكه 27 هدفًا
- شافهاوزن
لعب 55 مباراة
فاز 18
خسر 24
تعادل 13
سجل 77 هدفًا
استقبلت شباكه 91 هدفًا
- آراو
لعب 119 مباراة
فاز 65
خسر 35
تعادل 19
سجل 233 هدفًا
استقبلت شباكه 168 هدفًا
- نورنبرج
لعب 60 مباراة
فاز 30
خسر 17
تعادل 13
سجل 104 أهداف
استقبلت شباكه 70 هدفًا
- أندرلخت
لعب 66 مباراة
فاز 36
خسر 14
تعادل 16
سجل 128 هدفًا
استقبلت شباكه 74 هدفًا
- لوزيرن
لعب 26 مباراة
فاز 11
خسر 14
تعادل 1
سجل 51 هدفًا
استقبلت شباكه 56 هدفًا