بالأرقام.. ماذا قدم فايلر في مسيرته التدريبية؟

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

رينيه فايلر

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر. وكانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد. وفيما يلي نستعرض ماذا قدم فايلر في مسيرته التدريبية.

- سانت جيلين (مؤقت) لعب 3 مباريات فاز 1 خسر 1 تعادل 1 سجل 5 أهداف استقبلت شباكه 4 أهداف - سانت جيلين لعب 23 مباراة فاز 12 خسر 8 تعادل 3 سجل 35 هدفًا استقبلت شباكه 27 هدفًا - شافهاوزن لعب 55 مباراة فاز 18 خسر 24 تعادل 13 سجل 77 هدفًا استقبلت شباكه 91 هدفًا - آراو لعب 119 مباراة فاز