قرينة السيسي تهنئ الشعب ببداية العام الهجري الجديد

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م

انتصار السيسي

أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن تهنئتها للشعب المصري بمناسبة بدء العام الهجري الجديد. وقالت السيدة انتصار السيسي، في تدوينة لها على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي: "نحتفل معًا ببداية العام الهجري الجديد، مناسبة تجلت فيها مبادئ إنسانية نبيلة، تتمثل في السلام والمحبة والإخاء، كل عام والشعب المصري أجمع بخير".

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.وقال الرئيس السيسي - في تدوينة له على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "أهنئ الشعب المصري العظيم، بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، داعياً الله أن يعم الخير والتراحم والتسامح على كل المصريين وأمتنا الإسلامية