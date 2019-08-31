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قرينة السيسي تهنئ الشعب ببداية العام الهجري الجديد

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
انتصار السيسي
انتصار السيسي
أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن تهنئتها للشعب المصري بمناسبة بدء العام الهجري الجديد. وقالت السيدة انتصار السيسي، في تدوينة لها على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي: "نحتفل معًا ببداية العام الهجري الجديد، مناسبة تجلت فيها مبادئ إنسانية نبيلة، تتمثل في السلام والمحبة والإخاء، كل عام والشعب المصري أجمع بخير".
وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.وقال الرئيس السيسي - في تدوينة له على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "أهنئ الشعب المصري العظيم، بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، داعياً الله أن يعم الخير والتراحم والتسامح على كل المصريين وأمتنا الإسلامية
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كرم-جبر-رئيس-الهيئة الوطنية-للصحافة (1)

تحويل الصحافة لرقمية وإنهاء خدمة.. قرارين لـ«الوطنية للصحافة»

وافقت الهيئة الوطنية للصحافة على إنهاء خدمة المهندس إبراهيم الغمري رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع لبلوغه السن القانونية، وكلفت المدير المالي بتسيير الأعمال لمدة شهر تحت رقابة وتصديق الإدارة القانونية بالهيئة، لحين تعيين رئيس مجلس إدارة جديد. وشكلت الهيئة، فى بيان اليوم، لجنة قانونية قامت بفحص شاليهات الشركة في الساحل الشمالي وإعداد تقرير بحالتها، وقررت عرضها للتأجير في مزاد علني ابتداء من الصيف القادم.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (3)

غدًا.. الأعلى للإعلام يضع ضوابط الظهور على الشاشات

تجتمع لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صباح غدٍ، لمناقشة المهام الفنية المتعلقة بتطبيق المعايير والضوابط على الشاشات، وذلك بحضور جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، وصالح الصالحي مقرر اللجنة، فضلاً عن الأعضاء الفنيين للجنة لتوزيع المهام عليهم. وصرح جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس، بإنه سيتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، مشيرًا إلى أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية لوسائل الإعلام المصرية.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

غدًا.. الأعلى للإعلام يضع ضوابط الظهور على الشاشات

تجتمع لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صباح غدٍ، لمناقشة المهام الفنية المتعلقة بتطبيق المعايير والضوابط على الشاشات، وذلك بحضور جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، وصالح الصالحي مقرر اللجنة، فضلاً عن الأعضاء الفنيين للجنة لتوزيع المهام عليهم. وصرح جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس، بإنه سيتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، مشيرًا إلى أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية لوسائل الإعلام المصرية.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

غدًا.. الأعلى للإعلام يضع ضوابط الظهور على الشاشات

تجتمع لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صباح غدٍ، لمناقشة المهام الفنية المتعلقة بتطبيق المعايير والضوابط على الشاشات، وذلك بحضور جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، وصالح الصالحي مقرر اللجنة، فضلاً عن الأعضاء الفنيين للجنة لتوزيع المهام عليهم. وصرح جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس، بإنه سيتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، مشيرًا إلى أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية لوسائل الإعلام المصرية.
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الرئيس-السيسى

السيسي للشباب: أنتم سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحيه والتقدير للشباب المصري بمناسبة اليوم العالمي للشباب حيث كتب الرئيس عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قائلاً: «في اليوم العالمي للشباب .. أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد والذى يُثبت يوماً بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة ، وأؤكد على أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار فى دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذى يُحقق بهم مستقبلاً أفضل لمصرنا العزيزة»، ويأتى هذا بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للشباب.
الرئيس-يتفقد بالطائرة مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.

بالطائرة| السيسي يتفقد الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالطائرة، صباح اليوم الأحد، مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، بحسب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الذي أشار أيضًا إلى أن الرئيس تفقد عقب أداء صلاة عيد الأضحي المبارك، منتجع «ماسة العلمين»، ورافقه رئيس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، واستمع إلى شرح تفصيلي لمكونات المنتجع، كما شاهد فيلما تسجيليا عن المشروع.
الرئيس-السيسى يتفقد-منتجع-ماسة العلمين-رافق-سيادته الدكتور-مصطفي مدبولي-رئيس-الوزراء والفريق-أول-محمد-زكى (3)

خطط وفيلم تسجيلي.. السيسي يتفقد منتجع «ماسة العلمين»

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عقب أداء صلاة عيد الأضحي المبارك، منتجع «ماسة العلمين»، يرافقه رئيس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء. ,استمع الرئيس إلى شرح تفصيلي عن مكونات المنتجع، وفق ما أكده السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، كما شاهد فيلما تسجيليا عن المشروع، واطلع علي سير وتطور العملية الإنشائية وحجم الإنجاز الذي تم بالمنتجع، بما فيها الأبراج السكنية والمول التجاري ومسجد الماسة، أكبر فندق بالساحل الشمالى ومنطقة مارينا اليخوت
السيدة-انتصار-السيسي-قرينة-رئيس-الجمهورية

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

هنأت السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكتبت قرينة الرئيس على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل عام وشعب مصر العظيم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يحمل في أيامه المباركة السرور ويعلي في نفوسنا قيم التراحم والتسامح، أعاده الله علينا وعلى مصرنا باليمن والبركات". أدى الرئيس صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، صباح اليوم، كما ألقى الخطبة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.
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