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معسكر الهول.. كيف أصبح مخيم للاجئين أمل داعش للعودة؟

باتت هناك مخاوف واضحة من استغلال معسكر الهول في سوريا من قبل عناصر داعش لإعادة الانتشار مجددًا في السنوات المقبلة بعد الهزائم التي تلقاها التنظيم خلال العامين الماضيين
تحرير:محمود نبيل ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
داعش
داعش
على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دومًا عن انتهاء تنظيم داعش الإرهابي في أوكاره بسوريا والعراق، فإنه لا تزال هناك تهديدات مختلفة حول إمكانية استعادة داعش لتوازنها من جديد عبر مخيمات اللاجئين في الأراضي السورية. ويعد مخيم الهول أحد أكثر المعسكرات التي تخشى الولايات المتحدة من تحولها إلى وكر جديد يمكن لداعش من خلاله استعادة نشاطه الإرهابي في الأراضي السورية والعراقية، خاصة أنه يضم العناصر الفارة من التنظيم، الأمر الذي يمكن استغلاله من أجل إعادة بناء قاعدتها الأيديولوجية في عقولهم.
وأبرزت صحيفة الجارديان البريطانية، مخيم الهول باعتباره أحد المعسكرات التي تمثل تهديدًا جديدًا للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ترامب يهدد أوروبا: سنرسل أسرى داعش إلى بلادهم وحسب الصحيفة البريطانية، فإن المخيم السوري، والذي يشرف عليه الأكراد، مليء بالنساء اللواتي تزوجن عناصر داعش خلال السنوات
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شرطة-المكسيك (2)

298 جثة.. قصة رؤوس الجثث المدفونة في المكسيك؟

انتشار لافتات عرض المنازل للبيع على نطاق واسع، أمر غير طبيعي وُملفت للنظر في حي "لاإيستانسيا" بمدينة غوادالاجارا المكسيكية، وكان الناس قد شرعوا في النزوح من المدينة منذ مايو الماضي عندما عثرت الشرطة على بقايا جثة متحللة في منزل بشارع جانبي هادئ. ففي الشهر الماضي هرب أحد ضحايا عمليات الخطف وأرشد الشرطة إلى عنوان عثرت داخله على جثة وثلاثة رؤوس مقطوعة، ويعد ذلك تطورا مثيرا للفزع في بلد شهد اختفاء نحو 40 ألف شخص منذ عام 2006، وعندما يدفن المجرمون الضحايا يختلقون عوائق قانونية لمنع السلطات من الوصول إلى مواقع الجثث.
تفجير-في-أفغانستان (3)

مقتل جندي أمريكي و3 من رجال الشرطة في أفغانستان

أعلنت مهمة الدعم الحاسم في أفغانستان التابعة لحلف شمال الأطلنطي "الناتو" اليوم السبت، عن مقتل جندي أمريكي خلال عمليات قتالية في أفغانستان، وبذلك يصل العدد الإجمالي لحصيلة القتلى هناك هذا العام إلى 15 جنديا. وذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية أن هجوما مسلحا آخر أسفر عن مقتل ضابط شرطة واثنين من رجاله في مقاطعة قندهار الجنوبية. يذكر أن حركة طالبان شنت هجوما من عدة جهات على مدينة قندوز الواقعة شمال شرقي أفغانستان منذ ليل أمس، وأن اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحي طالبان لا تزال جارية في ضواحي المدينة.
انفجار مصنع كيماويات في الصين - أرشيفية

8 قتلى و43 مصابًا إثر انفجار بمصنع كيماويات في الهند

أعلنت مصادر شرطية، مصرع 8 أشخاص إثر انفجار اسطوانات بمصنع كيماويات بولاية ماهاراشترا الهندية. ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية عن مصادر في الشرطة قولها، إن المصنع كان متواجد به 100 شخص، عندما وقع الانفجار. وأضاف مسئول بالشرطة أنه تم العثور على 8 جثث وجاري عملية الانقاذ. وأوضح أن هذا القمر هو الأول من نوعه ضمن برنامج الهيئة لإطلاق تلك النوعية من الأقمار الصناعية، ويشارك فيه تحالف بقيادة علماء الهيئة وعلماء من مختلف الجامعات والهيئات المصرية، مشيرا إلى أنه شارك في تصنيع هذا القمر عدد من طلاب الجامعات بمشروعات تخرجهم.
قمر-صناعى

الصين تطلق قمرين صناعيين للتجارب التكنولوجية إلى الفضاء

أطلقت الصين اليوم السبت قمرين صناعيين للتجارب التكنولوجية إلى الفضاء بواسطة صاروخ حامل من نوع "كوايتشو - 1 إيه"، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين. وذكر مركز جيوتشيوان –في بيان اليوم- أن الصاروخ الحامل تم إطلاقه الساعة 7:41 صباحا بالتوقيت المحلي لبكين، لإرسال القمرين إلى مدارهما المخطط لهما. وتم تطوير أحد القمرين من جانب أكاديمية الابتكار للأقمار الصناعية الصغيرة التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، وسيستخدم في تجارب تكنولوجيا الجاذبية الصغرى
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ترامب (1)

مساعدات أمريكا العسكرية أزمة جديدة على طاولة ترامب

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجدية خطة لحجب مبلغ 250 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، وهي خطوة من شأنها أن تزيد من العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمر كبار المسؤولين بمراجعة حزمة المساعدات. ويأتي قرار ترامب بأمر المراجعة بعد أن خسر البيت الأبيض معركة علنية لخفض الإنفاق على المساعدات الخارجية، وبعد إلغاء خطة خفض 4 مليارات دولار من المساعدات الخارجية، قال ترامب إن فريقه سيتطلع إلى إيجاد تخفيضات في بند آخر بميزانية المساعدات الخارجية.
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4 جبهات.. إسرائيل تصعد هجماتها فى بلدان عربية

"أعيد وأكرر، ما من حصانة لإيران فى أى مكان، قواتنا تعمل فى كل الجبهات ضد الهجمات الإيرانية"، هكذا حذر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، فى وقت سابق من الأسبوع الجارى. ويبدو أن نتنياهو قد نفذ تهديداته بملاحقة إيران وحلفائها فى المنطقة، دون أن يمس أراضيها أو قواتها بشكل مباشر، مستبيحا الأراضى العربية، وبمساعدة أمريكية، وسط صمت عرى. حيث شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى هجمات ضد عدد من بلدان المنطقة العربية، فى كل من سوريا والعراق ولبنان بالإضافة إلى العنف المستمر فى فلسطين.
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صحف عبرية: طوارئ في إسرائيل بسبب الجبهات الأربع

شنت إسرائيل حربًا ضد فصائل مختلفة على صلة بإيران في بلدان متفرقة، كان أبرزها سوريا ولبنان، خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي أنذر بمواجهات عسكرية مباشرة في الفترة المقبلة، خاصة بعد توعد تلك الفصائل، ومن بينها حزب الله اللبناني، بالرد على تلك الهجمات. الضربات التي وجهتها إسرائيل في أربع جبهات، هي سوريا، لبنان، العراق، وقطاع غزة، كان لها آثارها المباشرة على مستوى الداخل، وهو ما رصدته العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية على مدى الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا منذ بدء الضربات.
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صحف سعودية: الأكراد يغازلون دمشق وإيران تهدد المملكة

تنوعت مانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدر الشأن السوري والأزمة الإيرانية عناوين الصحف. تحت عنوان "طهران تختبر صاروخاً جديداً"، كشفت صحيفة "الحياة" أن قائد "الحرس الثوري" الإيراني الجنرال حسين سلامي أعلن اختبار "صاروخ جديد"، فيما أفادت معلومات بأن ناقلة نفط إيرانية تسعى الولايات المتحدة إلى احتجازها مجدداً، تتجه نحو ميناء مرسين في تركيا. وأشار سلامي إلى إطلاق الصاروخ الجمعة، لكنه لم يحدد خصائصه.
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