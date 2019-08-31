معسكر الهول.. كيف أصبح مخيم للاجئين أمل داعش للعودة؟

باتت هناك مخاوف واضحة من استغلال معسكر الهول في سوريا من قبل عناصر داعش لإعادة الانتشار مجددًا في السنوات المقبلة بعد الهزائم التي تلقاها التنظيم خلال العامين الماضيين
على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دومًا عن انتهاء تنظيم داعش الإرهابي في أوكاره بسوريا والعراق، فإنه لا تزال هناك تهديدات مختلفة حول إمكانية استعادة داعش لتوازنها من جديد عبر مخيمات اللاجئين في الأراضي السورية.
ويعد مخيم الهول أحد أكثر المعسكرات التي تخشى الولايات المتحدة من تحولها إلى وكر جديد يمكن لداعش من خلاله استعادة نشاطه الإرهابي في الأراضي السورية والعراقية، خاصة أنه يضم العناصر الفارة من التنظيم، الأمر الذي يمكن استغلاله من أجل إعادة بناء قاعدتها الأيديولوجية في عقولهم.
وأبرزت صحيفة الجارديان البريطانية، مخيم الهول باعتباره أحد المعسكرات التي تمثل تهديدًا جديدًا للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
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وحسب الصحيفة البريطانية، فإن المخيم السوري، والذي يشرف عليه الأكراد، مليء بالنساء اللواتي تزوجن عناصر داعش خلال السنوات
وأبرزت صحيفة الجارديان البريطانية، مخيم الهول باعتباره أحد المعسكرات التي تمثل تهديدًا جديدًا للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
ترامب يهدد أوروبا: سنرسل أسرى داعش إلى بلادهم
وحسب الصحيفة البريطانية، فإن المخيم السوري، والذي يشرف عليه الأكراد، مليء بالنساء اللواتي تزوجن عناصر داعش خلال السنوات القليلة الماضية، وبالأخص العراقيين منهم، وهو ما يجعل المخيم أحد المعسكرات التي يمكن أن ترتكز إليها داعش في استعادة مكانتها.
وقال اللواء مظلوم كوباني من القوات الديمقراطية السورية، المجموعة المدعومة من الغرب والتي تعد مسؤولة عن إدارة جزء كبير من أراضي داعش السابقة: "إن هذا المعسكر قنبلة موقوتة تنتظر الانفجار.. ليس هناك حل سهل".
وأضاف: "حتى إذا تم إرسال الأجانب إلى بلادهم، فإن الغالبية العظمى منهم معتقلون سوريون وعراقيون، وإذا لم يتم طردهم من مكانهم فسوف يمثل ذلك مشكلة لسنوات عديدة قادمة".
ولم يكن هذا الشعور خاصا بالأكراد وحدهم، ولكن هناك العديد من المسؤولين الأمريكيين يؤكدون أن داعش لديها نشاط داخل الهول، حيث يصفون المخيم، بأنه حاضنة للجيل القادم من المتطرفين.
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وكشفت تقارير لوازرة الدفاع الأمريكية البنتاجون والأمم المتحدة، أنه بينما من غير المرجح استعادة داعش قوتها السابقة في سوريا، فإن التمرد يتطور بسرعة، مشيرة إلى أن عناصر داعش في السجون الكردية تنتظرهم عائلاتهم في محافظة دير الزور أو الرقة.
ومنذ عام 2016، كانت الهول موطنًا لنحو 10000 عراقي وسوري فروا من داعش، لكن خلال المعركة التي استمرت أسابيع قرب نهر الفرات، غمر المخيم 64 ألف امرأة وطفل غير متوقعين، غالبيتهم العظمى لهم صلات بتنظيم داعش الإرهابي.
وعلى المستوى الأمني، لا يوجد سوى 400 حارس للحفاظ على النظام وآلاف العناصر المنتمية لداعش، من بينهم أفراد ثأريون يعتزمون مهاجمة الجنود الأكراد وموظفي الإغاثة وأي شخص في المخيم لا يطيع قواعد داعش أو يشتبه في تجسسه لصالح القوات الكردية.
وقال مسؤولو المعسكر إن ما لا يقل عن امرأتين في الداخل قتلتا على أيدي المعتقلين الأكثر تطرفًا، كما أن في الشهر الماضي خنقت امرأة أذربيجانية حفيدتها البالغة من العمر 14 عامًا حتى الموت لرفضها ارتداء النقاب خارج خيمتها.
وأفادت يزدا، وهي منظمة تمثل الأقلية العرقية اليزيدية التي قُتلت واستعبدت على أيدي داعش، عن امرأة مفقودة قُتلت مؤخرًا في الهول.
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وعلى الرغم من أنه لا يُسمح لأي من النساء بحمل هواتف محمولة، فقد ظهر في الأسابيع الأخيرة مقطعان دعائيان من المعسكر حيث يتعهد الأطفال بالولاء لداعش أمام العلم الأسود للجماعة، وهو ما يعني أن المعاناة التي يعيشونها في تلك المعسكرات، قد تكون سببًا في الانضمام إلى التنظيم الإرهابي، والذي يسعى سرًا للوصول إلى قاعدة جديدة من الأنصار، حسب التقارير الأمريكية التي رصدت بالفعل بعض تلك المحاولات، أبرزها في مخيم الهول.