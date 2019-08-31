جريمة

طعنه شاب.. استشهاد شرطي بمحيط نادي الجزيرة (فيديو)

تحرير:تهامى البندارى ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
سكين- أرشيفية
سكين- أرشيفية
استشهد أمين الشرطة المصاب على يد أحد الأشخاص، بسكين، أثناء تعيينه خدمة في محيط نادي الجزيرة، متأثرا بإصابته بجرح نافذ، ونجح رجال الأمن في السيطرة على المتهم بمساعدة الأهالي، بينما يبذل رجال المباحث جهودهم لتحديد هوية الجاني وبيان الدافع لارتكاب الحادث وما إذا كان جنائيا أم إرهابيا، من خلال عمل التحريات اللازمة عن نشاط المتهم، ويخضع أمين الشرطة للعلاج بأحد المستشفيات، تمهيدا لسماع أقواله في الواقعة، وبيان الملابسات الكاملة للتعدي عليه من قبَل المتهم المضبوط.
فوجئ المارة عند نادي الجزيرة بقيام شاب في أوائل الثلاثينيات من عمره، بطعن أمين شرطة في أثناء تأدية خدمته عند النادي، ونجح الأهالي في القبض عليه وانتظروا قدوم الشرطة وسلموه لهم، وذكرت المصادر الأمنية أنه يجرى حاليا تحديد هوية المتهم، وبيان الدافع وراء الحادث وما إذا كان إرهابيا أم جنائيا. أشار شهود
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طعن

طعن أمين شرطة معين خدمة بنادي الجزيرة.. (فيديو)

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة قرب نادي الجزيرة، اليوم السبت، من ضبط متهم بالتعدي بسكين على أمين شرطة معين خدمة في محيط النادي، ما أسفر عن إصابته بجرح نافذ، ونجح رجال الأمن في السيطرة على المتهم بمساعدة الأهالي، بينما يجرى رجال المباحث جهودهم لتحديد هوية الجاني وبيان الدافع لارتكاب الحادث ما إذا كان جنائيا أم إرهابيا، من خلال عمل التحريات اللازمة عن نشاط المتهم، ويخضع أمين الشرطة للعلاج بأحد المستشفيات، تمهيدا لسماع أقواله في الواقعة، وبيان الملابسات الكاملة للتعدي عليه من قبَل المتهم المضبوط.
وزارة-العدل

25 مليونا كسبا غير مشروع.. إحالة قاض سابق للجنايات

قرر جهاز الكسب غير المشروع، إحالة مستشار سابق بإحدى الجهات القضائية العليا، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 25 مليون جنيه، وتبين من التحقيقات أنه إبان فترة خدمته حصل لنفسه ولذويه وزوجته على كسب غير مشروع، بقيمة 24377942 جنيها، نتيجة ارتكابه مخالفات قانونية واضحة، إذ اشترك في ارتكاب جرائم الاستيلاء على الأموال العامة والتزوير في المحررات الرسمية والتقليد بواسطة الغير لخاتم شعار الجمهورية، واستعماله في ما زور من أجله في القضية رقم 11312 لسنة 2012 جنايات قسم الأزبكية.
النيابة الإدارية

تحرش بزميلته.. إحالة إخصائي بصندوق الإدمان للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة إخصائي نفسي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للمحاكمة العاجلة، لارتكابه جرائم التحرش اللفظي بإحدى زميلاته بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وكذا تنمره على أحد المرضـى بالمستشفى، في ضوء شكوى تلقتها النيابة من إحدى الإخصائيات النفسيات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية تتضرر فيها من المتهم المذكور لتحرشه الجنسي اللفظي بها، ومضايقاتها بألفاظ غير لائقة، وإهانته الدائمة لها والإساءة لسمعتها والتشهير بها.
جثة

الكهرباء تقتل حدادين أثناء تركيب «بوابة» في الشرقية

لقى حدادين مُقيمان بدائرة مركز شرطة أبو كبير، التابع لمديرية أمن الشرقية، مصرعهما، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت؛ إثر تعرضهما للصعق الكهربائي، وذلك حال قيامهما بتركيب بوابة حديدية لمنزل أحدهما بقرية «المشاعلة»، التابعة لدائرة المركز، فيما جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى «أبو كبير» المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، والتي صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
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متهمة

منال والحما.. ماذا جرى في شقة «الزلزال» بالمقطم؟

لم يراع الرجل الستيني، شيبة شعره الذي يخبرك بسنه المتقدم، اقتحم غرفة النوم على زوجة ابنه، محاولا اغتصابها، فما كان منها إلا أن تخلصت منه بسكين، وأمرت نيابة المقطم، اليوم الثلاثاء، بحبس االمتهمة بقتل حماها، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، بعدما أدلت باعترافات تفصيلية عن كواليس ما جرى يوم الواقعة، وقررت النيابة اصطحاب المتهمة إلى مسرح الجريمة، لتمثيلها، كما طلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

«محدش يعمل عليا كبير».. كيف بدأت مشاجرة «السلام»؟

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأحد، بتجديد حبس 7 عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهم بإثارة الذعر والفزع في منطقة مساكن المحمودية، نتيجة خلافات الجيرة في ما بينهم، والتى نتجت عنها إصابة عدد من المواطنين بطلق خرطوش وكدمات وجروح متفرقة، وقررت النيابة تحريز فرد خرطوش وأسلحة بيضاء وشوم وعصي، واستعجلت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم، واستدعت شهود العيان لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث الذي تسبب في ذعر المواطنين.
قبض-متهم

«جركن بنزين وشومة» كيف عاقب «عاطل السلام» زوجته؟

فاض به الكيل، فلم يجد وسيلة لحل خلافاته الزوجية مع شريكة حياته سوى "علقة ساخنة" وإضرام النيران في الشقة، والفرار قبل حضور رجال الشرطة، وهو ما حدث مع عاطل منطقة السلام، الذي تعدى على زوجته بالضرب بـ"شومة" تسببت في إصابتها بكدمات وجروح متفرقة بجسدها، ثم أحضر كمية من البنزين وسكبه داخل الشقة، وأشعل النيران بها، وفر هاربا من مسرح الحادث، قبل أن تنجح قوة من رجال مباحث القاهرة في القبض عليه، وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.
الإتجار بالبشر

باعوا «سما» عبر فيسبوك| حكاية عصابة الاتجار في البشر

وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، على إحالة تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين، بينهم ممرض، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاتجار في الأطفال عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي أظهرت أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار في البشر، وذلك بأن عرضوا المجني عليها "سما. ح" للبيع، استغلالا لضعفها ووهن جسدها، ونفاذا لرغبة والدتها في بيع رضيعتها البالغة من العمر بضعة أيام نظير مبلغ مالي تسد به حاجتها، فساعدها المتهم الثاني وعرض المجني عليها على العاقرات الراغبات في الشراء، بمساعدة المتهمين الثالث والرابع.
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