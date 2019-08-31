طعنه شاب.. استشهاد شرطي بمحيط نادي الجزيرة (فيديو)

تحرير:تهامى البندارى ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

سكين- أرشيفية

استشهد أمين الشرطة المصاب على يد أحد الأشخاص، بسكين، أثناء تعيينه خدمة في محيط نادي الجزيرة، متأثرا بإصابته بجرح نافذ، ونجح رجال الأمن في السيطرة على المتهم بمساعدة الأهالي، بينما يبذل رجال المباحث جهودهم لتحديد هوية الجاني وبيان الدافع لارتكاب الحادث وما إذا كان جنائيا أم إرهابيا، من خلال عمل التحريات اللازمة عن نشاط المتهم، ويخضع أمين الشرطة للعلاج بأحد المستشفيات، تمهيدا لسماع أقواله في الواقعة، وبيان الملابسات الكاملة للتعدي عليه من قبَل المتهم المضبوط.

فوجئ المارة عند نادي الجزيرة بقيام شاب في أوائل الثلاثينيات من عمره، بطعن أمين شرطة في أثناء تأدية خدمته عند النادي، ونجح الأهالي في القبض عليه وانتظروا قدوم الشرطة وسلموه لهم، وذكرت المصادر الأمنية أنه يجرى حاليا تحديد هوية المتهم، وبيان الدافع وراء الحادث وما إذا كان إرهابيا أم جنائيا. أشار شهود

فوجئ المارة عند نادي الجزيرة بقيام شاب في أوائل الثلاثينيات من عمره، بطعن أمين شرطة في أثناء تأدية خدمته عند النادي، ونجح الأهالي في القبض عليه وانتظروا قدوم الشرطة وسلموه لهم، وذكرت المصادر الأمنية أنه يجرى حاليا تحديد هوية المتهم، وبيان الدافع وراء الحادث وما إذا كان إرهابيا أم جنائيا.



أشار شهود العيان إلى أن المتهم ظل يهذي بكلمات وعبارات غير مفهومة، عقب القبض عليه، بينما تم ضبط السكين المستخدمة في الحادث، ولم يذكر المتهم سبب اعتدائه على الشرطي، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث، وأمرت بحجز المتهم على ذمة تحريات إدارة البحث الجنائي بقطاع أمن القاهرة.





