رياضة

آخر تجارب فايلر.. فشل فنيا وهاجم إدارة نادي لوزيرن

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، تعاقده رسميا مع السويسري رينيه فايلر مديرًا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المُقال من منصبه عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16، على يد فريق بيراميدز، والخسارة بهدف دون رد. آخر تجارب رينيه فايلر كانت مع فريق لوزرين السويسري، ورحل عن الفريق بعد 8 أشهر، إذ بدأت أولى مبارياته الرسمية يوم 21 يوليو 2018، وكانت آخر مباراة له مع الفريق في 16 فبراير 2019، ومن سخرية القدر أن المدرب السويسري تمت إقالته من منصبه بسبب هجومه على إدارة الفريق والمدير الرياضي للفريق السويسري.
فايلر خرج عبر وسائل الإعلام بعد الخسارة الثالثة له على التوالي مع الفريق وهاجم الإدارة والمدير الرياضي مؤكدًا أن النادي لم يقدم له أي دعم لكي يحقق نتائج إيجابية مع الفريق على مدار الفترة التي تولى فيها المسؤولية. ريمو ميير المدير الرياضي لنادي لوزيرن السويسري، خرج عقب رحيل فايلر وأكد أن التعاقد معه
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سواريز يطالب بمنح نيمار حرية تحديد مصيره

يرى المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز أن النجم البرازيلي نيمار يجب أن يحصل على المساحة الكافية لتحديد مستقبله، في ظل التكهنات الكثيرة التي تحوم حول إمكانية عودته إلى برشلونة من جديد آتيًا من صفوف باريس سان جيرمان، وسبق أن شكّل نيمار إلى جانب سواريز والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ثلاثيا هجوميا مدمرا في صفوف العملاق الكتالوني في الفترة ما بين عامي 2014 و2017، قبل أن يرحل إلى صفوف الفريق الباريسي في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم والتي قدرت قيمتها بـ222 مليون يورو.
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بالأرقام.. ماذا قدم فايلر في مسيرته التدريبية؟

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رسميا.. النني ينضم إلى بشكتاش على سبيل الإعارة

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بالأرقام.. ماذا قدم فايلر في مسيرته التدريبية؟

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر. وكانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد. وفيما يلي نستعرض ماذا قدم فايلر في مسيرته التدريبية.
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نكشف مصير يوسف وقمصان وسليمان من جهاز الأهلي الجديد

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميًا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر. كانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
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رينيه فايلر اللاعب.. مسيرة ضعيفة ومباراة دولية وحيدة

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميًا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر. كانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
رينيه-فايلر (1)

رسميًا.. السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا للأهلي

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميًا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر. وكانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
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