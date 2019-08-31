آخر تجارب فايلر.. فشل فنيا وهاجم إدارة نادي لوزيرن

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

رينيه فايلر

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، تعاقده رسميا مع السويسري رينيه فايلر مديرًا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المُقال من منصبه عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16، على يد فريق بيراميدز، والخسارة بهدف دون رد. آخر تجارب رينيه فايلر كانت مع فريق لوزرين السويسري، ورحل عن الفريق بعد 8 أشهر، إذ بدأت أولى مبارياته الرسمية يوم 21 يوليو 2018، وكانت آخر مباراة له مع الفريق في 16 فبراير 2019، ومن سخرية القدر أن المدرب السويسري تمت إقالته من منصبه بسبب هجومه على إدارة الفريق والمدير الرياضي للفريق السويسري.

فايلر خرج عبر وسائل الإعلام بعد الخسارة الثالثة له على التوالي مع الفريق وهاجم الإدارة والمدير الرياضي مؤكدًا أن النادي لم يقدم له أي دعم لكي يحقق نتائج إيجابية مع الفريق على مدار الفترة التي تولى فيها المسؤولية. ريمو ميير المدير الرياضي لنادي لوزيرن السويسري، خرج عقب رحيل فايلر وأكد أن التعاقد معه

فايلر خرج عبر وسائل الإعلام بعد الخسارة الثالثة له على التوالي مع الفريق وهاجم الإدارة والمدير الرياضي مؤكدًا أن النادي لم يقدم له أي دعم لكي يحقق نتائج إيجابية مع الفريق على مدار الفترة التي تولى فيها المسؤولية.



ريمو ميير المدير الرياضي لنادي لوزيرن السويسري، خرج عقب رحيل فايلر وأكد أن التعاقد معه كان خطأً من البداية، وأن رحيله عن الفريق أراح كل الأطراف.



فايلر مع لوزرين السويسري خاض 26 مباراة، فاز في 11 مباراة وخسر 14 مباراة وتعادل في مباراة وحيدة، بواقع 21 مباراة في الدوري مع الفريق، جمع 25 نقطة من 8 مرات فوز وتعادل وحيد، وفي الكأس وصل بالفريق حتى دور الـ16 وتغلب على نادي كياسو بهدفين دون رد.

