سواريز يطالب بمنح نيمار حرية تحديد مصيره

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م

نيمار

يرى المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز أن النجم البرازيلي نيمار يجب أن يحصل على المساحة الكافية لتحديد مستقبله، في ظل التكهنات الكثيرة التي تحوم حول إمكانية عودته إلى برشلونة من جديد آتيًا من صفوف باريس سان جيرمان، وسبق أن شكّل نيمار إلى جانب سواريز والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ثلاثيا هجوميا مدمرا في صفوف العملاق الكتالوني في الفترة ما بين عامي 2014 و2017، قبل أن يرحل إلى صفوف الفريق الباريسي في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم والتي قدرت قيمتها بـ222 مليون يورو.

وقال سواريز حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعرف أن نيمار يمر بوقت صعب حاليا، ويجب تركه وحيدًا رفقة المقربين إليه ليحدد هو ما يريد". وعن مستقبله مع برشلونة، علق المهاجم الأوروجوياني: "لم أفكر في أي لحظة في الرحيل عن برشلونة، أنا هنا لمساعدة النادي، فأنا أوجد بالفعل في أفضل فريق في العالم". كما

وقال سواريز حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعرف أن نيمار يمر بوقت صعب حاليا، ويجب تركه وحيدًا رفقة المقربين إليه ليحدد هو ما يريد".



وعن مستقبله مع برشلونة، علق المهاجم الأوروجوياني: "لم أفكر في أي لحظة في الرحيل عن برشلونة، أنا هنا لمساعدة النادي، فأنا أوجد بالفعل في أفضل فريق في العالم".



كما تطرق لويس سواريز للحديث عن مسيرته الدولية مع منتخب أوروجواي قائلًا: "توجت بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة ولقب كوبا أمريكا مع أوروجواي، ولا يمكنني طلب أكثر من ذلك".



وتابع: "سيبقى سواريز مع المنتخب الوطني لبعض الوقت. أنا سعيد بظهور بعض اللاعبين الشباب مع أوروجواي، خاصة أنهم يتمتعون بالموهبة والرغبة والروح القتالية".