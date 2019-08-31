في أغسطس.. 15 سيارة انخفضت أسعارها في مصر

مضت شهور كثيرة على تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك» التي شهدت السوق المحلية بعدها حالة من الصراع بين وكلاء السيارات والمنضمين إلى حملة «خليها تصدي» ومن وقتها والتخفيضات مستمرة

تحرير:كريم ربيع ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

فولكس باسات

قبل ساعات قليلة من انتهاء شهر أغسطس، حرصت شركات السيارات العاملة بالسوق المحلية على تحريك سعري سواء كان بالزيادة أو النقصان لنحو 15 سيارة، منها ما هو مستورد من الخارج وما هو تجميع محلي، ونرصد في التقرير التالي جميع السيارات التي حصلت على تخفيضات سعرية، ونسب هذا التخفيض المختلفة، وإمكانيات ومواصفات كل سيارة منها على حدة. واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة هذا الشهر بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود.

1- شيري تخفض «تيجو» أجرت شركة السيارات الصينية «شيري» في مصر تخفيضا سعريا على عدد من سياراتها الخدمية الرياضية الكروس أوفر متنوعة الحجم موديلات 2019، بقيم تراوحت بين 25.000 و30.000 جنيه. وحصلت تيجو 4 فئة الخدمية الرياضية الكروس أوفر تحت مدمجة الحجم، التي تعتمد على محرك تربو