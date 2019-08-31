في أغسطس.. 15 سيارة انخفضت أسعارها في مصر

مضت شهور كثيرة على تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك» التي شهدت السوق المحلية بعدها حالة من الصراع بين وكلاء السيارات والمنضمين إلى حملة «خليها تصدي» ومن وقتها والتخفيضات مستمرة
قبل ساعات قليلة من انتهاء شهر أغسطس، حرصت شركات السيارات العاملة بالسوق المحلية على تحريك سعري سواء كان بالزيادة أو النقصان لنحو 15 سيارة، منها ما هو مستورد من الخارج وما هو تجميع محلي، ونرصد في التقرير التالي جميع السيارات التي حصلت على تخفيضات سعرية، ونسب هذا التخفيض المختلفة، وإمكانيات ومواصفات كل سيارة منها على حدة. واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة هذا الشهر بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود.
1- شيري تخفض «تيجو»
أجرت شركة السيارات الصينية «شيري» في مصر تخفيضا سعريا على عدد من سياراتها الخدمية الرياضية الكروس أوفر متنوعة الحجم موديلات 2019، بقيم تراوحت بين 25.000 و30.000 جنيه.
وحصلت تيجو 4 فئة الخدمية الرياضية الكروس أوفر تحت مدمجة الحجم، التي تعتمد على محرك تربو
1- شيري تخفض «تيجو»
أجرت شركة السيارات الصينية «شيري» في مصر تخفيضا سعريا على عدد من سياراتها الخدمية الرياضية الكروس أوفر متنوعة الحجم موديلات 2019، بقيم تراوحت بين 25.000 و30.000 جنيه.
وحصلت تيجو 4 فئة الخدمية الرياضية الكروس أوفر تحت مدمجة الحجم، التي تعتمد على محرك تربو سعة 1500 سي سي، على تخفيض بقيمة 25.000 جنيه، لفئتيها «بيز لاين» و«هاي لاين» لتكون أسعارها 305.000 جنيه بدلا من 330.000 جنيه لـ«بيز لاين» و335.000 جنيه بدلا من 360.000 جنيه لـ«هاي لاين».
واستفادت تيجو 7 أيضًا من التخفيض السعري بقيمة 30.000 جنيه، لفئة تجهيزها الأولى «بيز لاين» ليصبح سعرها 335.000 جنيه بدلا من 365.000 جنيه، وبقيمة 25.000 جنيه لفئة تجهيزها الثانية «هاي لاين» ليصبح سعرها 365.000 جنيه بدلا من 390.000 جنيه.
2- 30 ألف جنيه لـ«هوندا HR-V»
أعلنت شركة السيارات اليابانية «هوندا» في مصر تخفيض سعر سيارتها العائدة للسوق المصرية من جديد «HR-V»، بقيمة 30.000 جنيه لموديل 2019، ليصبح سعرها 505.000 جنيه بدلا من 535.000 جنيه، رغم أنها تصنع في اليابان ولا تخضع لإعفاءات أو تخفيضات جمركية.
وتعتمد «HR-V» على محرك سعة 1500 سي سي، ينتج نحو 131 حصانا.
3- ألفا روميو
أعلن وكيل السيارة الرياضية الإيطالية «ألفا روميو» في مصر عن تخفيض جديد بأسعار الهاتشباك الفاخرة المدمجة «جوليتا» موديل 2019، يصل إلى 96.000 جنيه.
واستفادت الفئة الأعلى تجهيزا «هاي لاين» من التخفيض الجديد، بقيمة بسيطة للغاية وهي 5.000 جنيه، ليصبح سعرها الجديد 499.000 جنيه، ليكون مجموع التخفيضات التي حصلت عليها السيارة 101.000 جنيه. وتم تخفيض سعر الفئة القياسية «فول أوبشن» بقيمة 70.000 جنيه ليكون سعرها 389.000 جنيه.
4- جلوري 350
أعلنت شركة DFSK للسيارات الصينية في مصر، مد عرض الاسترداد النقدي أو الكاش باك على سيارتها العائلية «جلوري 350» حتى نهاية شهر أغسطس بعدما كان ممتدا لمنتصف الشهر الحالي.
ويسري العرض على الفئة القياسية فقط «هاف أوبشن» بحيث يكون سعرها 178.000 جنيه، بتخفيض قيمته 7.000 جنيه.
5- لادا جرانتا
أجرت الشركة الروسية «لادا» في مصر تخفيض سعر سيارتها «جرانتا» المجمعة محليا في مصر، للمرة الخامسة على التوالي منذ بداية العام، وجاء بقيمة 5 آلاف جنيه، ليصل إجمالي التخفيضات التي حصلت عليها خلال 2019 إلى 20.000 جنيه، وعقب التخفيض الجديد أصبح سعرها 143.000 جنيه بدلا من 148.000 جنيه، بعدما كان سعرها 163 ألف جنيه في بداية العام الحالي.
6- بي واي دي
حازت السيارة الصينية بي واي دي F3 ثقة كثير من المصريين، وأعلن وكيل السيارة في مصر تخفيض سعر سيارتها المجمعة محليا والأكثر مبيعا موديل 2020 بقيمة 6.000 جنيه، استجابة لشدة المنافسة بين السيارات المجمعة محليا التي تنتمي إليها، والتخفيضات السعرية للادا جرانتا، بالإضافة إلى تحريك السوق المسيطرة عليها حملات المقاطعة الشعبية.
وأصبح سعر السيارة الشعبية 173.000 جنيه، وهو أقل سعر رسمي تصل إليه السيارة خلال عام 2019، والذي بدأ بـ189.000 جنيه.
7- فيات 500
أعلنت شركة السيارات الإيطالية «فيات» في مصر عن عرض تخفيض لفترة محدودة على سيارتها الصغيرة «500» خلال فترة عرضها بالساحل الشمالي إذ يحصل من يقتنيها على خصم 15.000 جنيه.
وتبدأ أسعار السيارة الهاتشباك بعد العرض من 250.000 جنيه، بدلا من 265.000 جنيه، للفئة «لونج 1» ذات المحرك الـ1.2 لتر موديل 2019، وتصل إلى 320.000 جنيه، بدلا من 335.000 جنيه للفئة «لونج 2» ذات المحرك الـ1.4 لتر موديل 2020. علما بأنه لا يشمل الطراز 500 سي ذا السقف القابل للكشف، ولا الطراز 500 إكس الكروس أوفر.
8- شانجي M50
أجرت شركة السيارات الصينية «شانجي» في مصر، تخفيض أسعار إحدى فئات سيارتها العائلية متعددة الأغراض «إم 50 إس»، مع رفع سعر أخرى، خلال شهر أغسطس الحالي.
وتعد شانجي سيارة متعددة الأغراض مدمجة الحجم، تأتي للسوق المحلية بنوعين من المحركات، إما 1400 سي سي وإما 1500 سي سي، يرتبطان بناقل حركة يدوي، وانخفضت شانجي M50S، إذ حصل الطراز ذو المحرك سعة 1.4 لتر على تخفيض بقيمة 1000 جنيه، ليكون سعره 183.000 جنيه، بينما حصل الطراز ذو المحرك سعة 1.5 لتر على زيادة بقيمة 2000 جنيه، ليرتفع إلى 186.000 جنيه.
9- جيلي
رفعت الشركة الصينية سعر سيارتها «إمجراند إكس 7» موديل 2019 بقيمة 4.000 جنيه، ليصبح سعرها 279.000 جنيه.
10- فولكس باسات
أجرت «فولكس فاجن» في مصر تخفيضا لأسعار سيارتها «باسات» موديل 2019 بقيم تراوحت ما بين 10.000 و20.000 جنيه، وانخفض سعر الفئة الأولى بقيمة 20.000 جنيه، لتبدأ أسعار السيارة من 440.000 جنيه، كما انخفض سعر الفئة الثانية بقيمة 10.000 جنيه ليكون سعرها 485.000 جنيه. في الوقت الذي ظل فيه سعر الفئة الثالثة كما هو بـ610.000 جنيه.
11- جاك S3
أجرت شركة «جاك» الصينية في مصر تخفيضا سعريا على سيارتها «S3» بقيمة وصلت إلى 24.000 جنيه، لتصبح السيارة الخدمية الرياضية الكروس أوفر الأرخص سعرا في مصر على مستوى السيارات المستوردة والمجمعة محليا موديل 2019.
واستفادت «S3» بتخفيض قيمته 24,000 للفئة الأولى «لاكشيري» ليهبط سعرها من 249,000 جنيه، إلى 225,000 جنيه، وبقيمة 23,000 جنيه للفئة الثانية «سمارت» ليهبط سعرها إلى 237,000 جنيه، وأخيرا بقيمة 20,000 جنيه للفئة «توب لاين» ليهبط سعرها إلى 259,000 جنيه.
12- نيسان سنترا
أجرت الشركة اليابانية في مصر نيسان سنترا عرض تخفيض بقيمة 20,000 جنيه عند الشراء النقدي للسيارة موديل 2020، على فئتيها الأولى والثانية لتبدأ أسعارها من 269,900 جنيه للفئة الأولى «بيز لاين» وتصل إلى 287,000 جنيه، للفئة الثانية «هاي لاين».
13- أوبل
أجرت الشركة الألمانية أوبل زيادة في أسعار سيارتها «جراند لاند إكس» بفئتها الأعلى تجهيزا «توب لاين» بقيمة 10,000 جنيه، ليصبح سعرها 529,990 جنيها بدلا من 519,990 جنيها.
14- سيات أتيكا وتوليدو
خفضت شركة سيات أسعار طرازين لديها هما «توليدو، وأتيكا» موديل 2019، إذ تم تخفيض سعر الفئة الثانية لتوليدو بقيمة 10,000 جنيه، ليصبح سعرها 300,000 جنيه بدلا من 310,000 جنيه، كما تم تخفيض أسعار ثلاث فئات لـ«أتيكا» لتصبح فئة «ستايل» بسعر 419,000 جنيه، بتخفيض 41,000 جنيه، و«ستايل بلص» بسعر 475,000 جنيه، بتخفيض 25,000 جنيه، و«إف آر» التي أصبحت بسعر 550,000 جنيه، بقيمة 24,000 جنيه.
15- تويوتا
أعلنت الشركة اليابانية لتصنيع السيارات «تويوتا» في مصر، تخفيض أسعار عدد من سياراتها، بقيم تراوحت بين 10.000 و20.000 جنيه للفئة الواحدة، واستفادت سيارتها «ياريس» الهاتشباك والمستوردة من أوروبا بقيمة 10.000 جنيه، للفئة ذات الثلاثة أبواب ليصبح سعرها 220,000 جنيه، وخفضت الفئة ذات الخمسة أبواب بقيمة 15.000 جنيه، ليكون سعرها 315.000 جنيه.
كما استفادت السيارة «تويوتا C-HR» الخدمية الرياضية الكروس أوفر، المستوردة من تركيا بتخفيض قيمته 20.000 جنيه على فئاتها الثلاث مع الناقل الأتوماتيكي، ليبدأ سعرها من 445,000 جنيه للفئة الأولى «أكسيل».