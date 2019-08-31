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في أغسطس.. 15 سيارة انخفضت أسعارها في مصر

مضت شهور كثيرة على تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك» التي شهدت السوق المحلية بعدها حالة من الصراع بين وكلاء السيارات والمنضمين إلى حملة «خليها تصدي» ومن وقتها والتخفيضات مستمرة
تحرير:كريم ربيع ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
فولكس باسات
فولكس باسات
قبل ساعات قليلة من انتهاء شهر أغسطس، حرصت شركات السيارات العاملة بالسوق المحلية على تحريك سعري سواء كان بالزيادة أو النقصان لنحو 15 سيارة، منها ما هو مستورد من الخارج وما هو تجميع محلي، ونرصد في التقرير التالي جميع السيارات التي حصلت على تخفيضات سعرية، ونسب هذا التخفيض المختلفة، وإمكانيات ومواصفات كل سيارة منها على حدة. واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة هذا الشهر بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود.
1- شيري تخفض «تيجو» أجرت شركة السيارات الصينية «شيري» في مصر تخفيضا سعريا على عدد من سياراتها الخدمية الرياضية الكروس أوفر متنوعة الحجم موديلات 2019، بقيم تراوحت بين 25.000 و30.000 جنيه. وحصلت تيجو 4 فئة الخدمية الرياضية الكروس أوفر تحت مدمجة الحجم، التي تعتمد على محرك تربو
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فولكس-فاجن-جولف

سيارات تدفع أصحابها لتجاوز السرعة القانونية

قد تكون بعض الإمكانيات الرائعة للسيارات أحد العوامل التي تؤدي إلى زيادة السرعة عند السير في الطرق المفتوحة، وهو الأمر الذي قد يجعل بعض قائدي مجموعة من الموديلات مدفوعين لكسر السرعات القانونية المحددة في العديد من الطرق المفتوحة بشكل مستمر. السيارات ذات الأداء الرياضي عادة ما تجعل سائقيها غير مدركين للسرعات التي يسيرون بها في الطرق، وهي مشكلة قد تواجه العديد من الأشخاص في بداية تعلمهم القيادة، وحينها قد لا تكون السيارة تحت سيطرتهم بشكل كامل، بالأخص عند السير بسرعات عالية.
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على رأسها المحرك.. أمور تجذبك لسيارات فولكس فاجن

على مدى تاريخ طويل، استطاعت شركة فولكس فاجن الألمانية تقديم كل ما هو جديد في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي ساعدها على جذب العديد من الفئات الجماهيرية، ما منحها قيمة استثنائية بشكل عام على مدى عقود طويلة. وتنفرد سيارات فولكس فاجن بالعديد من المميزات والتقنيات المتطورة، وهي عوامل ساعدتها بشكل رئيسي في جذب الفئات الجماهيرية، التي باتت تبحث بشكل رئيسي عن الإمكانيات التي توفرها الشركة الألمانية في الأسواق العالمية الكبرى على وجه التحديد.
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الأكثر طلبًا.. السيارات السيدان الأفضل عالميا

على الرغم من التركيز الواضح والمستمر للشركات العالمية المصنعة للسيارات على إنتاج الموديلات الرياضية متعددة الأغراض "SUV"، فإن السيارات السيدان متوسطة الحجم تظل هي الأكثر طلبًا في الأسواق العالمية المختلفة. وتعد السيارات السيدان متوسطة الحجم بمثابة ساحة التنافس الأساسية للموديلات الرائعة، والتي تمثل أيقونات صانعي السيارات في العالم، كما تعد وسيلة الشركات العالمية لعرض أحدث ما توصلت إليه من إمكانات فنية، وهو ما يجعلها لا تزال مطلوبة في الأسواق حتى الآن.
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