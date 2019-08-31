حار نهارًا ولطيف ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

طقس حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة هناك. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 25 36شبين الكوم 24 35طنطا 24 34دمنهور 24 33الإسكندرية 25 31بلطيم 25 31مطروح 23 30السلوم 23 31سيوة 24 33بورسعيد 25 32دمياط 24 31الزقازيق