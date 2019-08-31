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حار نهارًا ولطيف ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
طقس حار
طقس حار
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة هناك. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 25 36شبين الكوم 24 35طنطا 24 34دمنهور 24 33الإسكندرية 25 31بلطيم 25 31مطروح 23 30السلوم 23 31سيوة 24 33بورسعيد 25 32دمياط 24 31الزقازيق
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كرم-جبر-رئيس-الهيئة الوطنية-للصحافة (1)

تحويل الصحافة لرقمية وإنهاء خدمة.. قرارين لـ«الوطنية للصحافة»

وافقت الهيئة الوطنية للصحافة على إنهاء خدمة المهندس إبراهيم الغمري رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع لبلوغه السن القانونية، وكلفت المدير المالي بتسيير الأعمال لمدة شهر تحت رقابة وتصديق الإدارة القانونية بالهيئة، لحين تعيين رئيس مجلس إدارة جديد. وشكلت الهيئة، فى بيان اليوم، لجنة قانونية قامت بفحص شاليهات الشركة في الساحل الشمالي وإعداد تقرير بحالتها، وقررت عرضها للتأجير في مزاد علني ابتداء من الصيف القادم.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (3)

غدًا.. الأعلى للإعلام يضع ضوابط الظهور على الشاشات

تجتمع لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صباح غدٍ، لمناقشة المهام الفنية المتعلقة بتطبيق المعايير والضوابط على الشاشات، وذلك بحضور جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، وصالح الصالحي مقرر اللجنة، فضلاً عن الأعضاء الفنيين للجنة لتوزيع المهام عليهم. وصرح جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس، بإنه سيتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، مشيرًا إلى أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية لوسائل الإعلام المصرية.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

غدًا.. الأعلى للإعلام يضع ضوابط الظهور على الشاشات

تجتمع لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صباح غدٍ، لمناقشة المهام الفنية المتعلقة بتطبيق المعايير والضوابط على الشاشات، وذلك بحضور جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، وصالح الصالحي مقرر اللجنة، فضلاً عن الأعضاء الفنيين للجنة لتوزيع المهام عليهم. وصرح جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس، بإنه سيتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، مشيرًا إلى أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية لوسائل الإعلام المصرية.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

غدًا.. الأعلى للإعلام يضع ضوابط الظهور على الشاشات

تجتمع لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صباح غدٍ، لمناقشة المهام الفنية المتعلقة بتطبيق المعايير والضوابط على الشاشات، وذلك بحضور جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، وصالح الصالحي مقرر اللجنة، فضلاً عن الأعضاء الفنيين للجنة لتوزيع المهام عليهم. وصرح جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس، بإنه سيتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، مشيرًا إلى أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية لوسائل الإعلام المصرية.
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طقس (3)

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة ورطب على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر، وخليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
طقس-حار-تين-شوكى

مائل للحرارة نهارًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر، وخليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
طقس (3)

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض المناطق من جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
ارتفاع-الحرارة-في-انحاء-اوروبا (3)

الرطوبة مستمرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود يوم غد الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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