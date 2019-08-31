شوارع الكويت تتزين بأعلام مصر استعدادا لزيارة السيسي

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

الرئيس السيسي والشيخ صباح الأحمد - أرشيفية

تزينت شوارع الكويت اليوم السبت، بالأعلام المصرية والكويتية، استعدادا للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت. وانتشرت الأعلام المصرية والكويتية بالشوارع الرئيسية بالكويت، ابتداء من مطار الكويت الدولي، مرورا بشارعي الاستقلال، والخليج العربي، وطريق 55، بالإضافة إلى قصر البيان، الذي سيشهد المباحثات الرسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وأبرزت مختلف الصحف ووسائل الاعلام الكويتية، الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي إلى الكويت.

ووصفت الصحف الزيارة، بـ"المهمة والتاريخية"؛ حيث قامت بنشر تحقيقات وملفات كاملة حول تاريخ العلاقات المصرية الكويتية، مبرزة مدى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي.وتأتي زيارة الرئيس إلى الكويت، وهي الثالثة له منذ توليه الرئاسة في يونيو 2014، في وقت تشهد العلاقات الثنائية