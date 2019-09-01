رغم إمكانياتها.. هذه السيارات لم تنجح

حاولت الشركات العالمية المصنعة للسيارات إنتاج العشرات من الموديلات ذات الإمكانيات العالية في الأسواق العالمية خلال العام الماضي، إلا أن بعضها لم يكن ناجحًا

تحرير:محمود نبيل ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

جيب رانجلر

لا شك أن العام الماضي شهد العديد من السيارات ذات الإمكانيات الرائعة في الأسواق العالمية، سواء على المستوى الفني أو الشكل الخارجي، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإنجاحها في تلك الأسواق حتى بعد مرور ما يزيد على عام كامل على إصدارها بشكل رسمي. وعلى الرغم من تلك الإمكانيات، فإن مستويات البيع ومعدلات اهتمام العديد من الفئات الجماهيرية بتلك السيارات لم تكن كافية لإنجاحها في الأسواق العالمية، وبالأخص في البلدان التي تولي اهتماما كبيرا بالسيارات ذات الإمكانيات الفنية الرائعة بشكل رئيسي.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "موتور 1" المتخصصة في متابعة شؤون السيارات على مستوى الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات التي أنتجت في عام 2018، ولم تحقق نجاحا واسعا في الأسواق العالمية. كيا أوبتيما على الرغم من الإمكانيات الفنية التي حاولت الشركة الكورية وضعها في سيارة أوبتيما، استدعت الشركة