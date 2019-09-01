رغم إمكانياتها.. هذه السيارات لم تنجح

حاولت الشركات العالمية المصنعة للسيارات إنتاج العشرات من الموديلات ذات الإمكانيات العالية في الأسواق العالمية خلال العام الماضي، إلا أن بعضها لم يكن ناجحًا
لا شك أن العام الماضي شهد العديد من السيارات ذات الإمكانيات الرائعة في الأسواق العالمية، سواء على المستوى الفني أو الشكل الخارجي، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإنجاحها في تلك الأسواق حتى بعد مرور ما يزيد على عام كامل على إصدارها بشكل رسمي.
وعلى الرغم من تلك الإمكانيات، فإن مستويات البيع ومعدلات اهتمام العديد من الفئات الجماهيرية بتلك السيارات لم تكن كافية لإنجاحها في الأسواق العالمية، وبالأخص في البلدان التي تولي اهتماما كبيرا بالسيارات ذات الإمكانيات الفنية الرائعة بشكل رئيسي.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "موتور 1" المتخصصة في متابعة شؤون السيارات على مستوى الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات التي أنتجت في عام 2018، ولم تحقق نجاحا واسعا في الأسواق العالمية.
كيا أوبتيما
على الرغم من الإمكانيات الفنية التي حاولت الشركة الكورية وضعها في سيارة أوبتيما، استدعت الشركة
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "موتور 1" المتخصصة في متابعة شؤون السيارات على مستوى الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات التي أنتجت في عام 2018، ولم تحقق نجاحا واسعا في الأسواق العالمية.
كيا أوبتيما
على الرغم من الإمكانيات الفنية التي حاولت الشركة الكورية وضعها في سيارة أوبتيما، استدعت الشركة الكورية العملاقة مئات الآلاف من موديلاتها التي تم إنتاجها في الأسواق العالمية، وعلى رأسها أوبتيما وتحديدًا نسختها الهجين، الأمر الذي جعلها من السيارات التي لم تحقق نجاحات واسعة في العديد من الأسواق، وذلك رغم التطوير الذي حظيت به على مدى العامين الماضيين بشكل رئيسي.
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جيب كومباس
تعد جيب كومباس من أسوأ الموديلات التي تم طرحها هذا العام، ويعود السبب في ذلك جزئيا إلى أنها قد تم استدعاؤها كثيرًا، خاصة أنها عانت بشكل رئيسي من مشكلات كبيرة في المكابح، الأمر الذي عرض السائقين إلى مخاطر أكبر للتسبب في وقوع حوادث، كما أن المحرك يعاني من نقص في القوة.
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وعلى الرغم من إصدارها في العديد من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، فإن الشركة الأمريكية المتخصصة في إنتاج السيارات الرياضية متعددة الأغراض، ستراهن على هذا الموديل لأول مرة في عدد من الأسواق العالمية، وعلى رأسها الهند، خلال الأشهر الأخيرة من العام المقبل.
شيفروليه ماليبو
على الرغم من الإمكانيات الفنية الواسعة التي تمتلكها ماليبو، فإنها لم تنسَ القدرات الاقتصادية في استهلاك الوقود، حيث تستطيع السير لمسافة 19.5 كيلومتر باستخدام لتر واحد فقط، وبطبيعة الحال تجعلها هذه المعدلات من السيارات التي يحبها الجمهور من الناحية الاقتصادية، وهو الأمر الذي كان من العوامل التي أضعفت من موقف سيارة شيفروليه في الأسواق العالمية على مدى العام الماضي.
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جيب رانجلر
بطبيعة الحال، تعد سيارات الشركة الأمريكية الرياضية متعددة الأغراض هي أهم الموديلات التي يراهن عليها الجمهور دومًا، وتعد جيب رانجلر من بين الموديلات التي يتم استدعاؤها لإصلاح عيوبها خلال السنة الأولى من الإنتاج، إذ واجهت مشكلات في انفصال عجلة القيادة في أثناء القيادة، وهو الأمر الذي زاد من احتمال حدوث تصادم، وعندما تقرن ذلك بالسعر المرتفع الذي يتعين عليك دفعه للحصول على السيارة، فإنها قد لا تستحق ذلك.
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كرايسلر باسيفيكا
لا شك أن كرايسلر باسيفيكا تعد من أهم السيارات الهجين في الأسواق العالمية، وهي تتمتع بقدرات كبيرة على المستوى الفني والشكل الخارجي.
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وحصلت السيارة الهجين على تقييم 8 من أصل 10، لتكون هي الأعلى من حيث الأداء والعوامل الخاصة بالجذب، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لنجاحها في الأسواق العالمية.