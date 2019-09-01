حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

رغم إمكانياتها.. هذه السيارات لم تنجح

حاولت الشركات العالمية المصنعة للسيارات إنتاج العشرات من الموديلات ذات الإمكانيات العالية في الأسواق العالمية خلال العام الماضي، إلا أن بعضها لم يكن ناجحًا
تحرير:محمود نبيل ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
جيب رانجلر
جيب رانجلر
لا شك أن العام الماضي شهد العديد من السيارات ذات الإمكانيات الرائعة في الأسواق العالمية، سواء على المستوى الفني أو الشكل الخارجي، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإنجاحها في تلك الأسواق حتى بعد مرور ما يزيد على عام كامل على إصدارها بشكل رسمي. وعلى الرغم من تلك الإمكانيات، فإن مستويات البيع ومعدلات اهتمام العديد من الفئات الجماهيرية بتلك السيارات لم تكن كافية لإنجاحها في الأسواق العالمية، وبالأخص في البلدان التي تولي اهتماما كبيرا بالسيارات ذات الإمكانيات الفنية الرائعة بشكل رئيسي.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "موتور 1" المتخصصة في متابعة شؤون السيارات على مستوى الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات التي أنتجت في عام 2018، ولم تحقق نجاحا واسعا في الأسواق العالمية.   كيا أوبتيما على الرغم من الإمكانيات الفنية التي حاولت الشركة الكورية وضعها في سيارة أوبتيما، استدعت الشركة
اقرأ المزيد
شيفرولية ماليبو

السيارات العائلية الأفضل في الأسواق العالمية

على مدى سنوات طويلة كان هناك تركيز من جانب الشركات العالمية المصنعة للسيارات، على الموديلات العائلية التي تملك تواجدًا قويًّا في الوقت الحالي بالأسواق، وهو الأمر الذي جذب فئات جماهيرية متعددة خلال السنوات القليلة الماضية بشكل واضح. وأنتجت العشرات من الشركات العالمية موديلات متطورة من حيث الإمكانات الفنية، مع مراعاة ملاءمتها للاستخدام العائلي في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي ظهر من خلال العشرات من السيارات التي جمعت بين تلك المميزات الرائعة سواء في الشكل أو الإمكانات.
باسات 2019

في أغسطس.. 15 سيارة انخفضت أسعارها في مصر

قبل ساعات قليلة من انتهاء شهر أغسطس، حرصت شركات السيارات العاملة بالسوق المحلية على تحريك سعري سواء كان بالزيادة أو النقصان لنحو 15 سيارة، منها ما هو مستورد من الخارج وما هو تجميع محلي، ونرصد في التقرير التالي جميع السيارات التي حصلت على تخفيضات سعرية، ونسب هذا التخفيض المختلفة، وإمكانيات ومواصفات كل سيارة منها على حدة. واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة هذا الشهر بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود.
فولكس-فاجن-جولف

سيارات تدفع أصحابها لتجاوز السرعة القانونية

قد تكون بعض الإمكانيات الرائعة للسيارات أحد العوامل التي تؤدي إلى زيادة السرعة عند السير في الطرق المفتوحة، وهو الأمر الذي قد يجعل بعض قائدي مجموعة من الموديلات مدفوعين لكسر السرعات القانونية المحددة في العديد من الطرق المفتوحة بشكل مستمر. السيارات ذات الأداء الرياضي عادة ما تجعل سائقيها غير مدركين للسرعات التي يسيرون بها في الطرق، وهي مشكلة قد تواجه العديد من الأشخاص في بداية تعلمهم القيادة، وحينها قد لا تكون السيارة تحت سيطرتهم بشكل كامل، بالأخص عند السير بسرعات عالية.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org