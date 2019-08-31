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«الري» توضح آخر تطورات ملء سد النهضة الإثيوبي

تحرير:التحرير ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م
سد النهضة
سد النهضة
قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه فيما يتعلق بمستجدات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، فقد أبلغت مصر دولتي إثيوبيا والسودان بالرؤية المصرية لأسلوب الملء والتشغيل أثناء فترات الفيضان والجفاف وطبقا لحالة الفيضان فى إطار تعاوني وبما يحقق أهداف إثيوبيا وأهمها التوليد المبكر للطاقة دون ‎الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية. وأضاف عبد العاطي، على هامش البرنامج التدريبي في مجال "تنمية الرى وإدارة استخدامات المياه فى قطاع الزراعة فى إفريقيا"، أن مصر قد وجهت الدعوة بناءً على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع السداسي بين الدول الـ3، والذي كان مقرر انعقاده في أغسطس ليُصبح في منتصف سبتمبر القادم للتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
يشار إلى أن اللجنة العليا لمياه النيل، عقدت منذ نحو 10 أيام، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء: الخارجية، الموارد المائية والرى، وممثلي وزارات: الدفاع، والخارجية، والموارد المائية والرى، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والخبراء المختصين.وأوضح المستشار نادر سعد،
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حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (3)

غدًا.. الأعلى للإعلام يضع ضوابط الظهور على الشاشات

تجتمع لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صباح غدٍ، لمناقشة المهام الفنية المتعلقة بتطبيق المعايير والضوابط على الشاشات، وذلك بحضور جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، وصالح الصالحي مقرر اللجنة، فضلاً عن الأعضاء الفنيين للجنة لتوزيع المهام عليهم. وصرح جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس، بإنه سيتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، مشيرًا إلى أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية لوسائل الإعلام المصرية.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

غدًا.. الأعلى للإعلام يضع ضوابط الظهور على الشاشات

تجتمع لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صباح غدٍ، لمناقشة المهام الفنية المتعلقة بتطبيق المعايير والضوابط على الشاشات، وذلك بحضور جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، وصالح الصالحي مقرر اللجنة، فضلاً عن الأعضاء الفنيين للجنة لتوزيع المهام عليهم. وصرح جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس، بإنه سيتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، مشيرًا إلى أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية لوسائل الإعلام المصرية.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

غدًا.. الأعلى للإعلام يضع ضوابط الظهور على الشاشات

تجتمع لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صباح غدٍ، لمناقشة المهام الفنية المتعلقة بتطبيق المعايير والضوابط على الشاشات، وذلك بحضور جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، وصالح الصالحي مقرر اللجنة، فضلاً عن الأعضاء الفنيين للجنة لتوزيع المهام عليهم. وصرح جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس، بإنه سيتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، مشيرًا إلى أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية لوسائل الإعلام المصرية.
السيسى-صباح-الاحمد

شوارع الكويت تتزين بأعلام مصر استعدادا لزيارة السيسي

تزينت شوارع الكويت اليوم السبت، بالأعلام المصرية والكويتية، استعدادا للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت. وانتشرت الأعلام المصرية والكويتية بالشوارع الرئيسية بالكويت، ابتداء من مطار الكويت الدولي، مرورا بشارعي الاستقلال، والخليج العربي، وطريق 55، بالإضافة إلى قصر البيان، الذي سيشهد المباحثات الرسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وأبرزت مختلف الصحف ووسائل الاعلام الكويتية، الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي إلى الكويت.
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سد-النهضة (1)

إثيوبيا: مصر طلبت ملء سد النهضة في هذه المدة

في تطور جديد لقضية سد النهضة الإثيوبي، كشف المهندس سيلشي بكلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، عن أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، قدم مؤخرا دراسة باسم مصر بشأن عملية ملء السد. وقال سيلشي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية (إينا)، إن الدراسة طلبت ملء الخزان على مدى سبع سنوات، كما أشارت إلى غيرها من القضايا التشغيلية للسد عندما يبدأ في توليد الطاقة. وأضاف وزير الري الإثيوبي أن بلاده كتبت خطابًا إلى مصر ردًا على الدراسة.
محمد-عبد-العاطى-وزير-الرى-02

الري: أمطار السودان لا تُعد مؤشرا لحجم إيراد النهر

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا عاجلًا اليوم الخميس، للجنة تنظيم إيراد النهر، بحضور جميع الجهات التنفيذية وقيادات الوزارة، لبحث ومتابعة الاستعدادات لموسم السيول وموسم الفيضان، إذ أفادت أجهزة الوزارة، بأنه من خلال متابعة خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس الجاري، تبين أن حالة الأمطار حتى تاريخه على حوض النيل الأزرق لا تزال حول المعدل، وجار المتابعة اليومية لحالة الأمطار لتقييم الفيضان.
السودان (4)

«فرح السودان».. الخرطوم تبدأ أولى خطواتها الانتقالية

"فرح السودان".. هكذا أطلق السودانيون على الحدث الذي تشهده اليوم وهو التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري المقرر اليوم السبت الموافق 17 أغسطس ، حيث يأمل هذا الشعب أن يفتح هذا الأمر الطريق أمام استقرار بلادهم. فبعد 30 عاماً من الحكم العسكري بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير بفعل احتجاجات شعبية واسعة، يدخل السودان اليوم مرحلة جديدة في تاريخه السياسي بتوقيع هذا الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لتدشين حقبة جديدة في تاريخ البلاد ولتحديد ملامح الفترة الانتقالية ما بعد عمر البشير.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: فرح في السودان.. وقطر تمول القاعدة

أبرزت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، استعدادات السودان للتوقيع اليوم على الوثيقة الدستورية، كما تناولت الأوضاع في اليمن وفلسطين، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن السودانيين يحتفلون اليوم بإبرام وثائق الانتقال للسلطة المدنية في تمام الساعة الواحدة ظهرا بقاعة الصداقة بالخرطوم، بحضور عدد من رؤساء الدول وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والبعثات الدبلوماسية وقادة وزعماء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية في السودان.
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