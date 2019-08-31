«الري» توضح آخر تطورات ملء سد النهضة الإثيوبي

تحرير:التحرير ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م

سد النهضة

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه فيما يتعلق بمستجدات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، فقد أبلغت مصر دولتي إثيوبيا والسودان بالرؤية المصرية لأسلوب الملء والتشغيل أثناء فترات الفيضان والجفاف وطبقا لحالة الفيضان فى إطار تعاوني وبما يحقق أهداف إثيوبيا وأهمها التوليد المبكر للطاقة دون ‎الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية. وأضاف عبد العاطي، على هامش البرنامج التدريبي في مجال "تنمية الرى وإدارة استخدامات المياه فى قطاع الزراعة فى إفريقيا"، أن مصر قد وجهت الدعوة بناءً على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع السداسي بين الدول الـ3، والذي كان مقرر انعقاده في أغسطس ليُصبح في منتصف سبتمبر القادم للتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

يشار إلى أن اللجنة العليا لمياه النيل، عقدت منذ نحو 10 أيام، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء: الخارجية، الموارد المائية والرى، وممثلي وزارات: الدفاع، والخارجية، والموارد المائية والرى، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والخبراء المختصين.وأوضح المستشار نادر سعد،