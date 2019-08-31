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أحمد عبد العزيز: المسرح مهنة شاقة والعاملون به أبطال

«الشباشب» طغت على الثقافة.. غزلنا برجل حمارة حتى يظهر المهرجان القومى بهذا الشكل.. مسارح الدولة فقيرة وقديمة ومتهالكة.. والورش المسرحية «أكل عيش»
تحرير:كريم محجوب ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
أحمد عبد العزيز
أحمد عبد العزيز
دورة جديدة تحمل الرقم 12، أغلقت أبوابها أمس الجمعة، من فعاليات المهرجان القومى للمسرح، الذى انطلق يوم 17 أغسطس الجاري، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، الذى بلا شك كان لوجوده تأثير هام فى خروج المهرجان بهذا الشكل الراقى، الذى يعبر عن قيمة مصر وثقلها الثقافى والفنى، وبه أكد أن الفن المسرحى المصرى مهما مر بأزمات، ووقفت فى طريقه العقبات التى أسهمت فى غياب هذا الفن عن أبصارنا ومسامعنا سنوات طوالا، إلا أنه باقٍ وراسخ، لما له من دور هام فى إثراء الحياة الثقافية وتنشئة الأجيال نشأة سوية.
وعلى هامش فعاليات المهرجان التي اختُتمت بالأمس، كان لـ"التحرير" لقاء مع الفنان أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان، تحدثنا فيه عن كواليس التنظيم وميزانيته والعقبات التى واجهت منظميه وأوضاع المسرح المصرى بشكل عام. وإلى نص الحوار: < بداية.. حدثنا عن التعاون مع أعضاء لجنة المهرجان العليا؟ الحقيقة تشرفت جدا
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يوسف-الشريف (2)

«سينرجي» تتسلم أول 9 حلقات من مسلسل يوسف الشريف

يواصل السيناريست عمرو سمير عاطف، كتابة حلقات مسلسل «النهاية» الذى يقوم ببطولته النجم يوسف الشريف، حيث انتهى بالفعل من كتابة أحداث الحلقات الأولى، وقام بتسليم أول 9 حلقات إلى الجهة المنتجة، فيما تجرى شركة «سينرجي» لمالكها المنتج تامر مرسي، الجلسات التحضيرية للمسلسل من أجل الاتفاق على الخطوط العريضة، وترشيح باقى الأبطال وتحديد أماكن التصوير، استعدادا لانطلاقه مطلع ديسمبر المقبل، على أن يكون تصوير أغلب مشاهد المسلسل خارج مصر، حيث إن أحداثه تدور حول العالم الافتراضي، وحتى الآن لم تستقر الجهة المنتجة على الدول التي سيتم التصوير فيها.
أمير-كرارة-وبيتر-ميمى

كلاكيت رابع مرة.. أمير كرارة وبيتر ميمي برمضان 2020

استقر النجم أمير كرارة على فكرة مسلسله الجديد الذى سيخوض به سباق رمضان 2020، حيث بدأ بالفعل جلسات العمل الخاصة بالعمل مع شركاء النجاح المخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار، فى التعاون الرابع بينهما بالدراما التليفزيونية بالنجاح الكبير الذى حققه مسلسل «كلبش» بأجزائه الثلاثة، الذي عرض على مى السنوات الماضية فى رمضان، ويواصل الثلاثي الجلسات التحضيرية للمسلسل الذى لم يتم الكشف عن فكرته بعد، ولكن تم بالفعل وضع الخطوط العريضة للعمل بقيادة شركة «سينرجي» المنتجة للمسلسل، ومالكها المنتج تامر مرسي، ومن المقرر أن ينطلق التصوير نوفمبر المقبل.
منة-شلبى

منة شلبي ترد على أنباء زواجها بصورة من «فرحها»

أنباء كثيرة تداولتها العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، بشأن ارتباط منة شلبي، إذ قيل إنها تستعد للزواج من "فارس أحلامها"، الذي لم يعرف من هو بعد، وذلك خلال السنة المقبلة، وردد آخرون أن الفنانة تزوجت بالفعل في السر، وتخفي الأمر لحين اختيار الوقت المناسب للإعلان. وردت منة على تلك الأنباء عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إذ نشرت صورة لها، هي عبارة عن مشهد من فيلم بنات وسط البلد، ظهرت فيها مرتدية فستان الزفاف، وإلى جوارها النجمة التونسية هند صبري، وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير معها.
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-مسرحية-حدث-في-بلاد-السعادة

منها «حدث فى بلاد السعادة»| عروض القومي للمسرح اليوم

تُستكمل، اليوم الأربعاء، عروض المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشرة، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وتُعرض مسرحية "مش ألكترا" للمخرج محمد عبد المولى، فى قاعة سيد درويش، كما تعرض مسرحية "حانة الأقدار" للمخرج علي عثمان، على مسرح البالون، ويقام العرض المسرحي "الطوق والأسورة" للمخرج ناصر عبد المنعم، في قاعة الغد، بينما يقام العرض المسرحي "الرهان" للمخرج أحمد الرافعي، على مسرح النهار.
الفنان-أحمد-عبد-العزيز-في-مؤتمر-مهرجان-المسرح-المصري

عمرو ياسين ردا على أحمد عبد العزيز: هذا هو العيب!

لا يزال النقاش محتدما حول البوستر الرسمي للدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح، والذي أثار استياء وغضب أبناء بعض الفنانين الراحلين والحاليين، بسبب عدم وجود صور آبائهم ضمن الأفيش الحامل لصور نجوم ورواد المسرح قديما وحديثا. وكان المؤلف عمرو محمود ياسين، قد كتب عبر "فيسبوك": "بالمناسبة الفنان محمود ياسين مدير المسرح القومي اللي في عهده كان المسرح بيحقق لافتة كامل العدد واللي قدم على خشبة المسرح أعمالا قيمة وعظيمة وله عدد كبير من الأعمال المسرحية الرائعة، صورته غير موجودة رغم إن في ناس صورتها موجودة ماوقفوش إلا مرة على مسرح".
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

انتقادات أبناء نجوم المسرح بسبب أفيش المهرجان القومي

جدل كبير أثاره البوستر الرسمي للدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح، استياء وغضب أبناء بعض الفنانين الراحلين والحاليين، بسبب عدم تواجد صور آبائهم ضمن الأفيش الحامل لصور نجوم ورواد المسرح قديما وحديثا. البداية كانت مع ميريت الحريري ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، حيث كتبت عبر "فيسبوك": "ما دام ما تقدرش ترضي كل الناس يبقى ماتعملش حاجة تزعل بيها الناس، والدي فنان عظيم أفنى حياته للمسرح، وغاب عن أفيش المهرجان، مثل هذا الفنان لا ينقصه تكريم؛ لأنه لا يوفي حقه، ولكن حقه على الدولة الاهتمام بذكره ولو بصوره، عيب والله.. زعلانة جدا".
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

تعرف على عروض المهرجان القومي للمسرح اليوم الأحد

تنطلق اليوم الأحد 18 أغسطس، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، حيث يقام 4 عروض على 4 مسارح مختلفة، فعلي مسرح البالون يقدم العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب"، للمخرج محسن رزق، كما يقام العرض المسرحي "زهرة اللوتس" للمخرج محمد حجاج على مسرح ميامي، بينما على مسرح أوبرا ملك يقام العرض المسرحي "مترو" للمخرج عادل رأفت، بينما يقام العرض المسرحي "الملحمة" للمخرج مهند المليجي على مسرح الشباب والرياضة.
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