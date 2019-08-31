تحذير للأهلي.. فايلر مدرب مدمن هزائم كارثية

من سخرية القدر أن المدرب السويسري تمت إقالته من منصبه بسبب هجومه على إدارة لوزرين على طريقة مارتن لاسارتي مع الأهلي التي تسببت في الإطاحة به من قيادة المارد الأحمر
تعود المدرسة السويسرية للظهور من جديد في الدوري المصري، بعدما أعلن النادي الأهلي اليوم السبت، عن تعاقده رسميا مع المدرب رينيه فايلر، ليصبح أول سويسري يشرف على تدريب الأهلي طوال تاريخه، ورابع سويسري يشرف على تدريب الأندية المصرية بشكل عام، بعد ألان جيجر برفقة المصري البورسعيدي وميشيل دوكستال مع الزمالك وكريستيان جروس برفقة الزمالك أيضًا، والآن سيتولى تدريب الأهلي بعد قضائه 6 أشهر دون تدريب أي فريق، وسيكون الأهلي أول فريق يدربه المدرب السويسري خارج القارة العجوز.
آخر تجارب رينيه فايلر كانت مع فريق لوزرين السويسري، ورحل عن الفريق بعد 8 أشهر، حيث بدأت أولى مبارياته الرسمية يوم 21 يوليو 2018، وكانت آخر مباراة له مع الفريق في 16 فبراير 2019، ومن سخرية القدر أن المدرب السويسري تمت إقالته من منصبه بسبب هجومه على إدارة الفريق والمدير الرياضي للفريق السويسري على طريقة
آخر تجارب رينيه فايلر كانت مع فريق لوزرين السويسري، ورحل عن الفريق بعد 8 أشهر، حيث بدأت أولى مبارياته الرسمية يوم 21 يوليو 2018، وكانت آخر مباراة له مع الفريق في 16 فبراير 2019، ومن سخرية القدر أن المدرب السويسري تمت إقالته من منصبه بسبب هجومه على إدارة الفريق والمدير الرياضي للفريق السويسري على طريقة مارتن لاسارتي مع الأهلي التي تسببت في الإطاحة به من منصبه.
فايلر خرج عبر وسائل الإعلام بعد الخسارة الثالثة له على التوالي مع الفريق وهاجم الإدارة والمدير الرياضي، مؤكدًا أن النادي لم يقدم له أي دعم لكي يحقق نتائج إيجابية مع الفريق على مدار الفترة التي تولى فيها المسؤولية.
ريمو ميير المدير الرياضي لنادي لوزيرن السويسري، خرج عقب رحيل فايلر وأكد أن التعاقد معه كان خطأ من البداية، وأن رحيله عن الفريق أراح كل الأطراف.
تحذير
مارتن لاسارتي بدأ خسارة جماهير النادي الأهلي، عقب الهزيمة المهينة أمام ماميلودي صن داونز الجنوبي إفريقي بخماسية نظيفة، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا 2018-2019، وهى الهزيمة التي تسببت في حاجز نفسي بينه، المدرب الأوروجواياني، وبين جماهير المارد الأحمر.
جماهير الأهلي لن تسمح بتكرار مثل تلك الهزائم المهينة مع السويسري رينيه فايلر، لكن التاريخ لا يشير إلى ذلك مطلقًا، حيث إن صاحب الـ45 عامًا له تاريخ مع الهزائم الفاضحة.
وفيما يلي نستعرض تاريخ فايلر مع الهزائم الكارثية:
مع شافهاوزن السويسري:
- يوليو 2009 الهزيمة (3-0) أمام كرينز.
- أغسطس 2009 الهزيمة (5-0) أمام نادي لوجانو.
- سبتمبر 2009 الهزيمة (4-1) أمام توجن.
- مارس 2010 الهزيمة (4-0) أمام سيرفيت.
- مايو 2010 الهزيمة (3-0) أمام فينترتور.
- أكتوبر 2010 الهزيمة (6-2) أمام سانت جالين.
مع آراو السويسري:
- مايو 2012 الهزيمة (3-0) أمام سيون.
- أغسطس 2012 الهزيمة (5-3) أمام فادوتس.
- نوفمبر 2012 الهزيمة (5-1) أمام بيل-بيين.
- فبراير 2013 الهزيمة (4-1) أمام جراسهوبر زيوريخ.
- أغسطس 2013 الهزيمة (4-0) أمام يانج بويز.
- نوفمبر 2013 الهزيمة (4-0) أمام سانت جالين.
- مارس 2014 الهزيمة (4-1) أمام ثون.
- مارس 2014 الهزيمة (5-0) أمام بازل.
- أبريل 2014 الهزيمة (4-1) أمام سانت جالين.
مع نورنبرج الألماني:
- يوليو 2015 الهزيمة (6-3) أمام فرايبورج.
مع أندرلخت البلجيكي:
- سبتمبر 2017 الهزيمة (3-0) أمام بايرن ميونخ.
مع لوزيرن السويسري:
- أغسطس 2018 الهزيمة (4-0) أمام أولمبياكوس.
- نوفمبر 2018 الهزيمة (5-2) أمام زيورخ.
- فبراير 2019 الهزيمة (3-0) أمام لوجانو.
وعلم «التحرير» أن المدرب السويسري اتفق مع وفد الأهلي المكون من خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، وأمير توفيق مدير التعاقدات على وجود 3 مدربين مساعدين في الجهاز المعاون له.
وجاء اتفاق المدرب صاحب الـ45 عامًا، مع وفد القلعة الحمراء، على وجود مدرب عام ومدرب مساعد، بالإضافة إلى مدرب حراس مرمى، وبالتالي فإن موقف محمد يوسف (المدرب العام)، وسامي قمصان (مدرب مساعد)، وطارق سليمان (مدرب حراس المرمى)، بات مستحيلًا وجودهم بالجهاز الفني الجديد للفريق الأحمر.
وفي نفس السياق يفاضل المدرب السويسري بين أكثر من محلل أداء لضمه إلى الجهاز المعاون له في القلعة الحمراء، كما أنه لم يستقر حتى الآن على مخطط الأحمال الذي سيتولى المهمة.