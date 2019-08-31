تحذير للأهلي.. فايلر مدرب مدمن هزائم كارثية

من سخرية القدر أن المدرب السويسري تمت إقالته من منصبه بسبب هجومه على إدارة لوزرين على طريقة مارتن لاسارتي مع الأهلي التي تسببت في الإطاحة به من قيادة المارد الأحمر

تحرير:كريم مليم ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م

رينيه فايلر

تعود المدرسة السويسرية للظهور من جديد في الدوري المصري، بعدما أعلن النادي الأهلي اليوم السبت، عن تعاقده رسميا مع المدرب رينيه فايلر، ليصبح أول سويسري يشرف على تدريب الأهلي طوال تاريخه، ورابع سويسري يشرف على تدريب الأندية المصرية بشكل عام، بعد ألان جيجر برفقة المصري البورسعيدي وميشيل دوكستال مع الزمالك وكريستيان جروس برفقة الزمالك أيضًا، والآن سيتولى تدريب الأهلي بعد قضائه 6 أشهر دون تدريب أي فريق، وسيكون الأهلي أول فريق يدربه المدرب السويسري خارج القارة العجوز.

آخر تجارب رينيه فايلر كانت مع فريق لوزرين السويسري، ورحل عن الفريق بعد 8 أشهر، حيث بدأت أولى مبارياته الرسمية يوم 21 يوليو 2018، وكانت آخر مباراة له مع الفريق في 16 فبراير 2019، ومن سخرية القدر أن المدرب السويسري تمت إقالته من منصبه بسبب هجومه على إدارة الفريق والمدير الرياضي للفريق السويسري على طريقة