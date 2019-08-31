الأهلي يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م

رينيه فايلر

أعلنت لجنة التخطيط للكرة برئاسة طه إسماعيل، بعد الاعتماد من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد للأهلي، والذي شهد الإطاحة بالثنائي محمد يوسف، وطارق سليمان. الأهلي أعلن اليوم السبت، رسميا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.

ويتكون الجهاز الفني للأهلي من رينيه فايلر مديرًا فنيا ومعه ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام – مدرب أحمال – مدرب حراس مرمى)، وسامي قمصان مدرب مساعد، وسوف يستمر سيد عبد الحفيظ في موقعه مديرًا للكرة، ويبدأ الجهاز الجديد مهمته ابتداءً من بعد غدٍ الإثنين. وكشف مصدر مسئول في الأهلي الأسماء المساعدة

ويتكون الجهاز الفني للأهلي من رينيه فايلر مديرًا فنيا ومعه ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام – مدرب أحمال – مدرب حراس مرمى)، وسامي قمصان مدرب مساعد، وسوف يستمر سيد عبد الحفيظ في موقعه مديرًا للكرة، ويبدأ الجهاز الجديد مهمته ابتداءً من بعد غدٍ الإثنين.



وكشف مصدر مسئول في الأهلي الأسماء المساعدة لفايلر وهى: الثنائي ديفيد سيسا وتوماس بينجيلي، ويبلغ ديفيد سيسا من العمر 46 عامًا وسبق له اللعب في نابولي الإيطالي في مركز الجناح وارتدى أيضًا قميص فريق سيرفت وزيورخ في سويسرا وهو يعد المساعد الأول لفايلر في الأجهزة الفنية خلال فترة عمله كما أنه كان في زمنه أغلى لاعب في سويسرا ولعب 40 مباراة دولية.



بينما يبلغ توماس بينجيلي 55 عامًا ويعمل مخطط أحمال بدنية ورافق المدرب السويسري في كل محطاته التدريبية آخرها مع لوزرين السويسري.

