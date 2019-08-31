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«ملبوسة».. هل تتحول وفاة إسراء غريب لجريمة شرف؟

أسرة الفلسطينية إسراء غريب نفت تعرض ابنتهم المتوفاة للتعذيب الأسري، مؤكدة أن كل هذه الأحاديث شائعات مغرضة، وتتداولها صفحات وصفتها بالمشبوهة، وتتبع جهاز الموساد الإسرائيلي
تحرير:وفاء بسيوني ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ م
الفلسطينية إسراء غريب
الفلسطينية إسراء غريب
أثارت وفاة فتاة فلسطينية تدعى إسراء غريب، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة الروايات المتضاربة حول سبب الوفاة، إذ تم تداول روايتين، الأولى حول وفاتها بشكل طبيعي نتيجة تعرضها لأزمة قلبية، والرواية الثانية، أرجعت وفاتها لتعرضها للتعذيب الأسري. تعود تفاصيل الواقعة عندما توفيت إسراء ناصر غريب (21 سنة) تعمل في صالون تجميل، وتعيش في بلدة بيت ساحور في بيت لحم الفلسطينية، والتي بمجرد إعلان وفاتها، تشكك الكثيرون في سبب وفاتها، ما استدعى عائلتها لإصدار تصريحات توضح سبب الوفاة التي أكدوا أنها طبيعية، وليست نتيجة تعذيب أخيها لها.
الرواية الأولى هي رواية عائلة المتوفاة إسراء غريب، وقالت العائلة إن ابنتهم توفيت جراء تعرضها لنوبة قلبية على أثر حادث سقوط بفناء المنزل، جراء معاناتها من اضطرابات عقلية. وأوضحت العائلة أن ابنتهم تعرضت للإصابة بكسر في العمود الفقري، نتيجة سقوطها في فناء منزلها، وأنه تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج،
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بشكل نهائي.. تونس تعلن قبول 26 مرشحا في انتخابات الرئاسة

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، اليوم السبت، قبول 26 مرشحًا بشكل نهائي، لخوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل. وقال بفون، في مؤتمر صحفي اليوم بمقر الهيئة، إنه بعد الاطلاع على بنود الدستور وعلى القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أصدرت الهيئة القرار رقم 26 لسنة 2019 والمؤرخ في 31 أغسطس 2019 والمتعلق بنشر قائمة المرشحين المقبولين بصفة نهائية للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
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محكمة سودانية تُحاكم عمر البشير بتهم «الثراء الحرام»

وجهت هيئة قضائية في الخرطوم، اليوم السبت، تهم الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي للرئيس السوداني السابق عمر البشير، وذلك خلال جلسة محاكمته الثالثة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن الجلسة الثالثة من محاكمة البشير انتهت في حدود منتصف نهار اليوم السبت، وذلك بعد استجواب البشير والاستماع لعدد من الشهود. وتابع: "بعد الاستجواب والاستماع، وجهت المحكمة تهمتي الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة للبشير". وأعلنت هيئة المحكمة عن عقد جلسة المحاكمة المقبلة يوم السبت السابع من سبتمبر.
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مرشحو حكومة السودان من بلاغات النيابة للفحص الأمني

بعد الغموض والتكتم الذي خيم على الأسماء المرشحة للحكومة السودانية المرتقبة، بدأ تداول تلك الأسماء في الوقت الذي يواصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مشاوراته لتشكيل الحكومة بعد اتفاقه مع قوى إعلان الحرية والتغيير الخميس، على تأجيل إعلانها لمدة 48 بعد تحفظه على بعض الأسماء في الحكومة الانتقالية. فقد كشف عضو المجلس السيادي الفريق الركن شمس الدين الكباشي، عن اختيار المكون العسكري بالمجلس الفريق شرطة الطريفي إدريس وزيراً للداخلية، فيما قالت صحيفة محلية وفقاً لمصادرها إنّه بات في حكم المؤكد تولي الفريق أول جمال عمر حقيبة وزارة الدفاع.
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صحف سعودية: أوامر ملكية ومصير غامض للناقلة الإيرانية

تصدرت الأوامر الملكية والتعديلات الحكومية في السعودية عناوين صحف المملكة الصادرة صباح اليوم السبت، وطالعتنا على تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أوامر ملكية أمس، بتعيين فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيسا للديوان الملكي بمرتبة وزير، وإنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، وتعيين بندر بن إبراهيم بن عبد الله الخريف وزيرا لها.
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طيران جيش الإحتلال الإسرائيلي يشن هجمات على قطاع غزة

شن جيش الإحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، غارات على مواقع عسكرية في قطاع غزة، وذكرت مصادر محلية أن الغارات استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا عسكريا في بلدة بيت لاهيا، قبل أن تقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف ذات الموقع بأربعة صواريخ. وقالت المصادر، إن القصف الإسرائيلي أحدث انفجارات عنيفة هزت أرجاء شمال قطاع غزة، وجاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، إن نظام الدفاع الصاروخي اعترض، اليوم اثنين من أصل ثلاث قذائف أطلقت من القطاع، باتجاه جنوب إسرائيل، حسب موقع سكاي نيوز عربية.
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الأزهر في ذكرى حريق الأقصى: موقفنا ثابت تجاه القدس

تتجدد في هذه الأيام الذكرى الأليمة لمحاولة حرق المسجد الأقصى المبارك على يد متطرف صهيوني، ليرتكب واحدة من أبشع حوادث الإرهاب وبث العنصرية والكراهية في العصر الحديث، هذه الجريمة النكراء ستبقى في التاريخ شاهدًا على انحراف السلوك الصهيوني وإجرامه منذ اللحظة الأولى التي زرع فيها ليكون خنجرًا في قلب المنطقة العربية.. وتحل الذكرى الـ50 لحريق الأقصى، حيث شب في الجناح الشرقي للجامع القبْلي الموجود في الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى حريقا ضخما في 21 أغسطس 1969، التهمت نيرانه كامل محتويات الجناح بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر صلاح الدين.
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غزة تحت النار.. تهديد إسرائيلي بشن عملية عسكرية

قال عوفير أكونيس، وزير العلوم والتكنولوجيا والفضاء الإسرائيلي: إن "إسرائيل تقترب من عملية عسكرية قوية في قطاع غزة"، دون الإشارة إلى موعد تنفيذها. وأضاف أكونيس، عضو الكابينت السابق، أننا قد وصلنا إلى وضع لا نريد فيه الحرب، لكن مهمتنا كحكومة أولا توفير الأمن لمواطنينا، بحسب "i24NEWS". وأوضح أنه "لا يؤيد احتلال غزة، أنا لا أستبعد هذا، لكن هذا بالطبع ليس الإمكانية الوحيدة"، مضيفا: "من الممكن أن نتنياهو تجنب عملية عسكرية في قطاع غزة لاعتبارات انتخابية".
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غارة لقوات الاحتلال تستهدف موقعا للشرطة البحرية بغزة

أفادت "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل مساء الأربعاء، أن غارة جوية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت موقعا للشرطة البحرية غرب مدينة غزة. وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال إن قذيفة صاروخية أطلقت مساء الأربعاء، من قطاع غزة، باتجاه مستوطنات "غلاف غزة" وسقطت في مكان مفتوح، دون وقوع إصابات أو أضرار. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول من أمس، إن حكومته تدرس شن حرب جديدة واسعة النطاق على قطاع غزة. وأوضح نتنياهو، في أثناء توجهه إلى أوكرانيا في زيارة رسمية، أن حكومته تتخذ جميع الإجراءات العسكرية اللازمة بحق غزة.
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