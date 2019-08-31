كيف ارتبط اسم فايلر بـ«تركي آل الشيخ» في السعودية؟

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م

رينيه فايلر

عقب رحيل حسام البدري من تدريب الأهلي قبل بداية موسم 2018- 2019، فوض محمود الخطيب رئيس النادي، المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية في هذا التوقيت، للتفاوض مع مدير فني جديد وبعد الخلافات التي نشبت بين الطرفين لم يتعاقد الأهلي مع المدربين الكبار الذين رشحهم الشيخ وأبرزهم سباليتي وياروليم ودياز وهيدنيك، وغيرهم من المرشحين، ومع كل مدير فني يتعاقد معه النادي الأهلي يترحم الكثيرون على أيام تركي آل الشيخ والمدربين الذين رشحهم؛ لأن النادي في النهاية يتعاقد مع أسماء لا ترضي طموحات الجماهير، وهو ما حدث مع كارتيرون ومارتن لاسارتي.

ورغم أن تركي آل الشيخ لم يكن له أي دور في تفاوض الأهلي مع السويسري رينيه فايلر، فإن هناك واقعة مشتركة كان بطلها المدير الجديد للأهلي مع رئيس هيئة الرياضة بالمملكة السعودية، قبل عام تقريبا من الآن عندما تم ترشيح فايلر لتدريب الشباب السعودي في مايو 2018، إذ رحب تركي آل الشيخ بتحمل راتب المدير الفني الجديد

ورغم أن تركي آل الشيخ لم يكن له أي دور في تفاوض الأهلي مع السويسري رينيه فايلر، فإن هناك واقعة مشتركة كان بطلها المدير الجديد للأهلي مع رئيس هيئة الرياضة بالمملكة السعودية، قبل عام تقريبا من الآن عندما تم ترشيح فايلر لتدريب الشباب السعودي في مايو 2018، إذ رحب تركي آل الشيخ بتحمل راتب المدير الفني الجديد لفريق العاصمة السعودية.



الغريب أن فايلر سافر إلى السعودية واتفق على كل شيء مع إدارة نادي الليث، لكنه سرعان ما غادر العاصمة السعودية، الرياض، دون التوقيع على العقود الرسمية لتولي مهمة تدريب نادي الشباب، وتحجج المدرب السويسري للإدارة الشبابية بالظروف الأسرية وضرورة عودته لسويسرا في الوقت الحالي، ما أثار الشكوك حوله وترتب على ذلك عدم التفاوض معه مرة أخرى، وتعاقد نادي الشباب بعدها مع المدرب الروماني سوكوديكا.

