الأهلي يكشف عن موعد الظهور الأول لفايلر

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٣ م

رينيه فايلر

يعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا في الواحدة ظهر الإثنين المقبل، لإعلان كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد لفريق الكرة، وكذلك لتقديم الجهاز المعاون. الأهلي أعلن، اليوم السبت، رسميا عن تولي رينيه فايلر مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.

ويتكون الجهاز الفني للأهلي من رينيه فايلر مديرًا فنيا ومعه ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام- مدرب أحمال- مدرب حراس مرمى)، وسامي قمصان مدربا مساعدا، وسوف يستمر سيد عبد الحفيظ في موقعه مديرًا للكرة، ويبدأ الجهاز الجديد مهمته بعد غدٍ الإثنين. وكشف مصدر مسؤول في الأهلي عن الأسماء المساعدة لفايلر وهى الثنائي

ويتكون الجهاز الفني للأهلي من رينيه فايلر مديرًا فنيا ومعه ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام- مدرب أحمال- مدرب حراس مرمى)، وسامي قمصان مدربا مساعدا، وسوف يستمر سيد عبد الحفيظ في موقعه مديرًا للكرة، ويبدأ الجهاز الجديد مهمته بعد غدٍ الإثنين.



وكشف مصدر مسؤول في الأهلي عن الأسماء المساعدة لفايلر وهى الثنائي ديفيد سيسا وتوماس بينجيلي، ويبلغ ديفيد سيسا من العمر 46 عامًا وسبق له اللعب في نابولي الإيطالي في مركز الجناح وارتدى أيضًا قميص فريق سيرفت وزيورخ في سويسرا وهو يعد المساعد الأول لفايلر في الأجهزة الفنية خلال فترة عمله، كما أنه كان في زمنه أغلى لاعب في سويسرا ولعب 40 مباراة دولية.



بينما يبلغ توماس بينجيلي 55 عامًا ويعمل مخطط أحمال بدنية ورافق المدرب السويسري في كل محطاته التدريبية، وآخرها مع لوزرين السويسري.

