رياضة

الأهلي يكشف عن موعد الظهور الأول لفايلر

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٣ م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
يعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا في الواحدة ظهر الإثنين المقبل، لإعلان كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد لفريق الكرة، وكذلك لتقديم الجهاز المعاون. الأهلي أعلن، اليوم السبت، رسميا عن تولي رينيه فايلر مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
ويتكون الجهاز الفني للأهلي من رينيه فايلر مديرًا فنيا ومعه ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام- مدرب أحمال- مدرب حراس مرمى)، وسامي قمصان مدربا مساعدا، وسوف يستمر سيد عبد الحفيظ في موقعه مديرًا للكرة، ويبدأ الجهاز الجديد مهمته بعد غدٍ الإثنين. وكشف مصدر مسؤول في الأهلي عن الأسماء المساعدة لفايلر وهى الثنائي
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مانشيستر يونايتد وساوثهامبتون

مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل مع ساوثهامبتون

واصل فريق مانشستر يونايتد نتائجه السيئة بعدما فشل في الحفاظ على تقدمه أمام نظيره ساوثهامبتون، مكتفيًا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب سانت ماري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج». دانيل جيمس افتتح التسجيل للشياطين الحمر، قبل أن يدرك يانيك فيسترجارد هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرتفع رصيد الشياطين الحمر إلى 5 نقاط في المركز الرابع مؤقتا، وفي المقابل ظل ساوثهامبتون في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.
رينيه فايلر (2)

كيف ارتبط اسم فايلر بـ«تركي آل الشيخ» في السعودية؟

عقب رحيل حسام البدري من تدريب الأهلي قبل بداية موسم 2018- 2019، فوض محمود الخطيب رئيس النادي، المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية في هذا التوقيت، للتفاوض مع مدير فني جديد وبعد الخلافات التي نشبت بين الطرفين لم يتعاقد الأهلي مع المدربين الكبار الذين رشحهم الشيخ وأبرزهم سباليتي وياروليم ودياز وهيدنيك، وغيرهم من المرشحين، ومع كل مدير فني يتعاقد معه النادي الأهلي يترحم الكثيرون على أيام تركي آل الشيخ والمدربين الذين رشحهم؛ لأن النادي في النهاية يتعاقد مع أسماء لا ترضي طموحات الجماهير، وهو ما حدث مع كارتيرون ومارتن لاسارتي.
رينيه فايلر (1)

الأهلي يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد

أعلنت لجنة التخطيط للكرة برئاسة طه إسماعيل، بعد الاعتماد من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد للأهلي، والذي شهد الإطاحة بالثنائي محمد يوسف، وطارق سليمان. الأهلي أعلن اليوم السبت، رسميا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
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رينيه فايلر (2)

كيف ارتبط اسم فايلر بـ«تركي آل الشيخ» في السعودية؟

عقب رحيل حسام البدري من تدريب الأهلي قبل بداية موسم 2018- 2019، فوض محمود الخطيب رئيس النادي، المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية في هذا التوقيت، للتفاوض مع مدير فني جديد وبعد الخلافات التي نشبت بين الطرفين لم يتعاقد الأهلي مع المدربين الكبار الذين رشحهم الشيخ وأبرزهم سباليتي وياروليم ودياز وهيدنيك، وغيرهم من المرشحين، ومع كل مدير فني يتعاقد معه النادي الأهلي يترحم الكثيرون على أيام تركي آل الشيخ والمدربين الذين رشحهم؛ لأن النادي في النهاية يتعاقد مع أسماء لا ترضي طموحات الجماهير، وهو ما حدث مع كارتيرون ومارتن لاسارتي.
رينيه فايلر (1)

الأهلي يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد

أعلنت لجنة التخطيط للكرة برئاسة طه إسماعيل، بعد الاعتماد من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد للأهلي، والذي شهد الإطاحة بالثنائي محمد يوسف، وطارق سليمان. الأهلي أعلن اليوم السبت، رسميا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
رينيه فايلر (9)

تحذير للأهلي.. فايلر مدرب مدمن هزائم كارثية

تعود المدرسة السويسرية للظهور من جديد في الدوري المصري، بعدما أعلن النادي الأهلي اليوم السبت، عن تعاقده رسميا مع المدرب رينيه فايلر، ليصبح أول سويسري يشرف على تدريب الأهلي طوال تاريخه، ورابع سويسري يشرف على تدريب الأندية المصرية بشكل عام، بعد ألان جيجر برفقة المصري البورسعيدي وميشيل دوكستال مع الزمالك وكريستيان جروس برفقة الزمالك أيضًا، والآن سيتولى تدريب الأهلي بعد قضائه 6 أشهر دون تدريب أي فريق، وسيكون الأهلي أول فريق يدربه المدرب السويسري خارج القارة العجوز.
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آخر تجارب فايلر.. فشل فنيا وهاجم إدارة نادي لوزيرن

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، تعاقده رسميا مع السويسري رينيه فايلر مديرًا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المُقال من منصبه عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16، على يد فريق بيراميدز، والخسارة بهدف دون رد. آخر تجارب رينيه فايلر كانت مع فريق لوزرين السويسري، ورحل عن الفريق بعد 8 أشهر، إذ بدأت أولى مبارياته الرسمية يوم 21 يوليو 2018، وكانت آخر مباراة له مع الفريق في 16 فبراير 2019، ومن سخرية القدر أن المدرب السويسري تمت إقالته من منصبه بسبب هجومه على إدارة الفريق والمدير الرياضي للفريق السويسري.
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