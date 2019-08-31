مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل مع ساوثهامبتون

تحرير:علي الزيني ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م

مانشستر يونايتد

واصل فريق مانشستر يونايتد نتائجه السيئة بعدما فشل في الحفاظ على تقدمه أمام نظيره ساوثهامبتون، مكتفيًا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب سانت ماري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج». دانيل جيمس افتتح التسجيل للشياطين الحمر، قبل أن يدرك يانيك فيسترجارد هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرتفع رصيد الشياطين الحمر إلى 5 نقاط في المركز الرابع مؤقتا، وفي المقابل ظل ساوثهامبتون في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.

فريق ساوثهامبتون ضغط منذ البداية، وكاد يفتتح التسجيل بعد خطأ من فيكتور ليندلوف الذي حاول إعادة الكرة لحارسه، لكن ديفيد دي خيا أمسك بالكرة قبل المهاجم. وعلى عكس سير المباراة نجح دانييل جيمس في تسجيل الهدف الأول لمانشستر يونايتد بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليسرى للحارس، لينتهي

فريق ساوثهامبتون ضغط منذ البداية، وكاد يفتتح التسجيل بعد خطأ من فيكتور ليندلوف الذي حاول إعادة الكرة لحارسه، لكن ديفيد دي خيا أمسك بالكرة قبل المهاجم.



وعلى عكس سير المباراة نجح دانييل جيمس في تسجيل الهدف الأول لمانشستر يونايتد بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليسرى للحارس، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.



وفي الشوط الثاني أدرك يانيك فيسترجارد هدف التعادل لفريق ساوثهامبتون، برأسية دون رقابة من دفاع مانشستر يونايتد، وفي الدقيقة 73 حصل كيفين دانسو على بطاقة حمراء بعد الحصول على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة، ليكمل "القديسين" اللقاء بـ10 لاعبين.



حاول مانشستر يونايتد عن طريق الثنائي جريين وود وماركوس راشفورد، تسجيل هدف الفوز، لكن فشلت جميع المحاولات، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله.