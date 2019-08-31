رياضة

مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل مع ساوثهامبتون

تحرير:علي الزيني ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
واصل فريق مانشستر يونايتد نتائجه السيئة بعدما فشل في الحفاظ على تقدمه أمام نظيره ساوثهامبتون، مكتفيًا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب سانت ماري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج». دانيل جيمس افتتح التسجيل للشياطين الحمر، قبل أن يدرك يانيك فيسترجارد هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرتفع رصيد الشياطين الحمر إلى 5 نقاط في المركز الرابع مؤقتا، وفي المقابل ظل ساوثهامبتون في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.
فريق ساوثهامبتون ضغط منذ البداية، وكاد يفتتح التسجيل بعد خطأ من فيكتور ليندلوف الذي حاول إعادة الكرة لحارسه، لكن ديفيد دي خيا أمسك بالكرة قبل المهاجم. وعلى عكس سير المباراة نجح دانييل جيمس في تسجيل الهدف الأول لمانشستر يونايتد بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليسرى للحارس، لينتهي
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رينيه فايلر (10)

الأهلي يكشف عن موعد الظهور الأول لفايلر

يعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا في الواحدة ظهر الإثنين المقبل، لإعلان كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد لفريق الكرة، وكذلك لتقديم الجهاز المعاون. الأهلي أعلن، اليوم السبت، رسميا عن تولي رينيه فايلر مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
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كيف ارتبط اسم فايلر بـ«تركي آل الشيخ» في السعودية؟

عقب رحيل حسام البدري من تدريب الأهلي قبل بداية موسم 2018- 2019، فوض محمود الخطيب رئيس النادي، المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية في هذا التوقيت، للتفاوض مع مدير فني جديد وبعد الخلافات التي نشبت بين الطرفين لم يتعاقد الأهلي مع المدربين الكبار الذين رشحهم الشيخ وأبرزهم سباليتي وياروليم ودياز وهيدنيك، وغيرهم من المرشحين، ومع كل مدير فني يتعاقد معه النادي الأهلي يترحم الكثيرون على أيام تركي آل الشيخ والمدربين الذين رشحهم؛ لأن النادي في النهاية يتعاقد مع أسماء لا ترضي طموحات الجماهير، وهو ما حدث مع كارتيرون ومارتن لاسارتي.
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الأهلي يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد

أعلنت لجنة التخطيط للكرة برئاسة طه إسماعيل، بعد الاعتماد من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد للأهلي، والذي شهد الإطاحة بالثنائي محمد يوسف، وطارق سليمان. الأهلي أعلن اليوم السبت، رسميا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
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بول بوجبا

بوجبا يشعر بالندم لعدم الرحيل إلى ريال مدريد

يبدو أن النجم الفرنسي بول بوجبا يشعر بالندم الشديد لعدم انتقاله إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الجاري، واستمراره في صفوف مانشستر يونايتد، وذلك قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية يوم 2 سبتمبر المقبل، وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، يشعر بوجبا بالندم والحزن الشديد لعدم ضغطه بقوة أكبر على إدارة مانشستر يونايتد لإجبارهم على الموافقة على الرحيل إلى ريال مدريد، من أجل اللعب تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، على الرغم من إعلانه في وقت سابق عن رغبته في خوض تحدٍّ جديد.
مانشستر يونايتد

كريستال يستهدف أول انتصار على اليونايتد في الدوري

يستقبل مانشستر يونايتد الرابع برصيد 4 نقاط، نظيره كريستال بالاس الـ15 برصيد نقطة واحدة، اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد في تمام الساعة الرابعة عصرًا ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، ولم يخسر اليونايتد أمام بالاس في آخر 22 مباراة في الدوري، ولم يحقق بالاس أي انتصار على اليونايتد في تاريخ البريميرليج، وهو أكثر فريق واجهه دون أن يحقق أمامه أي انتصار، ويعود آخر انتصار لكريستال بالاس على مانشستر في الأولد ترافورد إلى عام 1989، وبدوره لم يحقق مانشستر سوى 3 انتصارات في آخر 14 في جميع المسابقات.
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بعد تهديدات القتل..جماهير مانشستر تخطط لمصالحة بوجبا

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن جماهير مانشستر يونايتد تخطط لمصالحة النجم الفرنسي بول بوجبا، خلال مباراة فريقهم أمام كريستال بالاس، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعرض بول بوجبا لإهانات عنصرية وتهديدات بالقتل من بعض جماهير مانشستر يونايتد، بعدما أهدر ركلة جزاء خلال مباراة الفريق ضد وولفرهامبتون في الجولة الثانية، وحرم فريقه من تحقيق الفوز الثاني في البطولة.
بول بوجبا

تهديدات بالقتل لبوجبا بعد إهدار ركلة جزاء

تعرض النجم الفرنسي بول بوجبا إلى هجوم عنصري وتهديدات بالقتل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أهدر ركلة جزاء حاسمة في تعادل مانشستر يونايتد أمس الاثنين مع وولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وهذه هي رابع ركلة جزاء يهدرها النجم الفرنسي في العام الأخير، ليثير عاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة تويتر، وذلك حسبما رصدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، ليصبح بوجبا ثالث لاعب يتعرض للهجوم العنصري في الأسبوع الأخير.
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