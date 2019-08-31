مذيع قناة الأهلى يهاجم اختيار المدرب الجديد
تحرير:علي الزيني
٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م
قناة الأهلي
هاجم محمد فارس مقدم برنامج خط أحمر، الذي يُذاع عبر قناة النادي الأهلي، طريقة اختيار السويسري رينيه فايلر، الذي أعلن مسئولو القلعة الحمراء، عن قيادته للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "أضعف سيرة ذاتية من بين كل الخيارات اللي كانت مطروحة مدرب أقل بكتير من طموحنا ومن احتياجات وتعقيدات المرحلة دي تحديدا. إنت أخدت مغامرة كبيرة جدا لما اختيارك كان مدرب نسبة نجاحه ومقدمات نجاحه فيها مخاطرة كبيرة جدا وأكتر حد متضرر من ده هو مجلس الإدارة اللي حط على نفسه ضغوط كبيرة بالاختيار ده".
وواصل مقدم قناة الأهلي حديثه، قائلا: "محدش يتمنى فشل مدرب الأهلي بس حق الناس إنها تشوف إن الأهلي كان يستحق الأفضل من ده بكتير ويقولوا تخوفاتهم لأنها منطقية وسيبوا الناس تقول رأيها ومتزعلوش من حد ومحدش يحاول يغير لحد قناعاته".
واختتم: "الحاجة الوحيدة اللي ممكن تغير للناس وأنا أولهم قناعاتها إن فايلر
وواصل مقدم قناة الأهلي حديثه، قائلا: "محدش يتمنى فشل مدرب الأهلي بس حق الناس إنها تشوف إن الأهلي كان يستحق الأفضل من ده بكتير ويقولوا تخوفاتهم لأنها منطقية وسيبوا الناس تقول رأيها ومتزعلوش من حد ومحدش يحاول يغير لحد قناعاته".
واختتم: "الحاجة الوحيدة اللي ممكن تغير للناس وأنا أولهم قناعاتها إن فايلر يعمل مفاجأة مش متوقعة بالنسبالي بس أتمنى أنا وغيري كتير جدا نكون غلط لأن لو مخاوف الناس طلعت صح أعتقد محدش هيقدر يكون عنده ولو مبرر واحد قدام غضب الناس، دة رأيي بما يرضي ضميري قدام ربنا قبل أي حد".
وأعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميًّا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، والذي رحل عقب الخسارة من بيراميدز في كأس مصر.