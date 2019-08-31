رياضة

مذيع قناة الأهلى يهاجم اختيار المدرب الجديد

تحرير:علي الزيني ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م
قناة الأهلي
قناة الأهلي
هاجم محمد فارس مقدم برنامج خط أحمر، الذي يُذاع عبر قناة النادي الأهلي، طريقة اختيار السويسري رينيه فايلر، الذي أعلن مسئولو القلعة الحمراء، عن قيادته للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "أضعف سيرة ذاتية من بين كل الخيارات اللي كانت مطروحة مدرب أقل بكتير من طموحنا ومن احتياجات وتعقيدات المرحلة دي تحديدا. إنت أخدت مغامرة كبيرة جدا لما اختيارك كان مدرب نسبة نجاحه ومقدمات نجاحه فيها مخاطرة كبيرة جدا وأكتر حد متضرر من ده هو مجلس الإدارة اللي حط على نفسه ضغوط كبيرة بالاختيار ده".
وواصل مقدم قناة الأهلي حديثه، قائلا: "محدش يتمنى فشل مدرب الأهلي بس حق الناس إنها تشوف إن الأهلي كان يستحق الأفضل من ده بكتير ويقولوا تخوفاتهم لأنها منطقية وسيبوا الناس تقول رأيها ومتزعلوش من حد ومحدش يحاول يغير لحد قناعاته". واختتم: "الحاجة الوحيدة اللي ممكن تغير للناس وأنا أولهم قناعاتها إن فايلر
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رينيه فايلر (8)

مصدر بالأهلي يكشف راتب فايلر المدرب الجديد

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، قيمة المرتب الشهري الذي سيتقاضاه الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بقيادة السويسري رينيه فايلر الذي تم الإعلان عنه صباح اليوم السبت، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد فريق بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب. وسيعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين المُقبل من أجل تقديم فايلر لوسائل الإعلام وتوليه المهمة الفنية بشكل رسمي.
مانشيستر يونايتد وساوثهامبتون

مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل مع ساوثهامبتون

واصل فريق مانشستر يونايتد نتائجه السيئة بعدما فشل في الحفاظ على تقدمه أمام نظيره ساوثهامبتون، مكتفيًا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب سانت ماري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج». دانيل جيمس افتتح التسجيل للشياطين الحمر، قبل أن يدرك يانيك فيسترجارد هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرتفع رصيد الشياطين الحمر إلى 5 نقاط في المركز الرابع مؤقتا، وفي المقابل ظل ساوثهامبتون في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.
رينيه فايلر (10)

الأهلي يكشف عن موعد الظهور الأول لفايلر

يعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا في الواحدة ظهر الإثنين المقبل، لإعلان كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد لفريق الكرة، وكذلك لتقديم الجهاز المعاون. الأهلي أعلن، اليوم السبت، رسميا عن تولي رينيه فايلر مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
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ماذا يفعل اتحاد الكرة أمام قرار إلغاء الهبوط؟

علمت «التحرير» أن اللجنة التي تولت إدارة مجلس اتحاد الكرة مؤقتًا، برئاسة عمرو الجنايني، اتفقت على الطعن ضد قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، مع وقف إعلان ترتيب الأندية للموسم الماضي لحين الفصل في الجانب الموضوعي للمنازعة، بعدما قامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
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هل يتم سحب بطولة الدوري من الأهلي؟.. خبير لوائح يجيب

يبدو أن المهمة ستكون مليئة بالصعاب، أمام اللجنة التي تولت إدارة مجلس اتحاد الكرة مؤقتًا، برئاسة عمرو الجنايني، بعد قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوة إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، وقف إعلان ترتيب الأندية، وهو ما يعني أن درع بطولة الدوري، سيتم سحبه من النادي الأهلي، الذي توج بالبطولة، بعدما قامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
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أول تعليق من طه إسماعيل على رحيل لاسارتى

علق طه إسماعيل، نجم النادى الأهلى السابق، وعضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على إقالة الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق، مشيرا إلى أن المدرب لم يكن موفقًا. وقال طه إسماعيل عبر الإستوديو التحليلي على قناة أون سبورت قبل لقاء الأهلي واطلع بره:" بصرف النظر عن الفوز بالدورى، الجماهير لم تقتنع بالمدير الفنى على مدار عمله الفترة التي عمل فيها وحتى بعد التتويج بدرع الدوري". وأكمل:" فوز النادى الأهلى بالدوري شيء طبيعي، لكن أداء الأهلي مع لاسارتى فى الكثير من المباريات كان مصدر انتقادات واسعة من الكثيرين" .
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أول رسالة من محمد يوسف للاعبي الأهلي

عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع محمود وحيد، لاعب الفريق، في بداية المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق "اطلع برّه" بطل جنوب السودان ضمن مواجهات إياب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء بعد غدٍ الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.
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