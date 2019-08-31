مذيع قناة الأهلى يهاجم اختيار المدرب الجديد

تحرير:علي الزيني ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م

قناة الأهلي

هاجم محمد فارس مقدم برنامج خط أحمر، الذي يُذاع عبر قناة النادي الأهلي، طريقة اختيار السويسري رينيه فايلر، الذي أعلن مسئولو القلعة الحمراء، عن قيادته للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "أضعف سيرة ذاتية من بين كل الخيارات اللي كانت مطروحة مدرب أقل بكتير من طموحنا ومن احتياجات وتعقيدات المرحلة دي تحديدا. إنت أخدت مغامرة كبيرة جدا لما اختيارك كان مدرب نسبة نجاحه ومقدمات نجاحه فيها مخاطرة كبيرة جدا وأكتر حد متضرر من ده هو مجلس الإدارة اللي حط على نفسه ضغوط كبيرة بالاختيار ده".

وواصل مقدم قناة الأهلي حديثه، قائلا: "محدش يتمنى فشل مدرب الأهلي بس حق الناس إنها تشوف إن الأهلي كان يستحق الأفضل من ده بكتير ويقولوا تخوفاتهم لأنها منطقية وسيبوا الناس تقول رأيها ومتزعلوش من حد ومحدش يحاول يغير لحد قناعاته". واختتم: "الحاجة الوحيدة اللي ممكن تغير للناس وأنا أولهم قناعاتها إن فايلر