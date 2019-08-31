بشكل نهائي.. تونس تعلن قبول 26 مرشحا في انتخابات الرئاسة

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ م

نبيل بفون

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، اليوم السبت، قبول 26 مرشحًا بشكل نهائي، لخوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل. وقال بفون، في مؤتمر صحفي اليوم بمقر الهيئة، إنه بعد الاطلاع على بنود الدستور وعلى القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أصدرت الهيئة القرار رقم 26 لسنة 2019 والمؤرخ في 31 أغسطس 2019 والمتعلق بنشر قائمة المرشحين المقبولين بصفة نهائية للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

وأضاف أن قائمة أسماء المرشحين المقبولين نهائيًا هي منجي الرحوي- محمد عبو- عبير موسي- نبيل القروي- محمد لطفي المرايحي- المهدي جمعة - حمادي الجبالي -حمة همامي- محمد المنصف المرزوقي- عبد الكريم زبيدي- محسن مرزوق- محمد الصغير نوري- محمد الهاشمي حامدي- عبد الفتاح مورو- عمر منصور- يوسف الشاهد - قيس سعيد -