«الآنسة فرح» لرانيا يوسف|90 حلقة بدءا من موسم الشتاء

تحرير:التحرير ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

رانيا يوسف

قرر صناع مسلسل "الآنسة فرح" للنجمة رانيا يوسف والممثلة الشابة أسماء أبو اليزيد عرضه على 4 أجزاء، حيث إن المسلسل مكون من 90 حلقة، وذلك على غرار النسخة الأمريكية المأخوذ منها العمل، وهو مسلسل Jane the virgin، دراما كوميدية رومانسية عرضت على 5 أجزاء، وهو دراما كوميدية رومانسية عُرضت على قناة CW بداية من عام 2014. "الآنسة فرح" بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، جيلان علاء، مريم الخشت وإخراج أحمد الجندى والمقرر عرضه فى الموسم الشتوى.

مسلسل "الآنسة فرح" انطلق تصويره الأسابيع الماضية، تحت قيادة المخرج أحمد الجندي، وفي نفس الوقت يجرى إنهاء التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة بعد الاستقرار على كل من رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول ومن المقرر عرضه فى الموسم الشتوى. وكانت الفنانة رانيا يوسف