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أمريكا توجه ضربة جوية لتنظيم القاعدة في سوريا

تحرير:أ.ش.أ ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن توجيه ضربة لمنشأة تابعة لتنظيم القاعدة في إدلب. ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة العربية الحدث الإخبارية، اليوم السبت، دون مزيد من التفاصيل. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن - في وقت سابق - مقتل 40 عنصرا بينهم قادة في جبهة النصرة و"حراس الدين"، التابعة لتنظيم القاعدة، جراء غارات يرجح أنها من قبل طيران التحالف الدولي استهدفت تجمعا لهم في إدلب. وكانت بيانات ريفينيتيف لتعقب حركة السفن أشارت إلى أن أدريان داريا (جريس 1 سابقا) بعد أن غيرت مسارها مرات اتجهت الجمعة إلى ميناء الإسكندرونة التركي شمال سوريا.
وعندما أفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة في منتصف أغسطس بعد أزمة استمرت خمسة أسابيع، أكدت إيران لبريطانيا أن الشحنة لن تذهب إلى سوريا. ويضع تغيير الوجهة الأخير الشحنة باتجاه سوريا، ويشير لإمكانية نقل الخام إلى سفينة أخرى بمجرد اقترابها من الساحل اللبناني. وذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن
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اقتصاد (2)

بلومبرج: أمريكا «مدمنة» قروض وستنهار إذا توقفت

يجرى تصنيف اقتصاد الولايات المتحدة دومًا على أنه ضمن أقوى اقتصادات العالم، ولكن إذا ما توقف هذا الاقتصاد عن إدمانه لتلقي الديون واتجاهه باستمرار نحو الاقتراض واستنفاد ما يملك من احتياطي الذهب والعملات، لظهرت صورة مختلفة تمامًا، بحسب ما أعلنته وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية في تقرير حديث. ووفقا لبيانات جمعتها الوكالة الأمريكية، فإن سلامة وعافية الاقتصاد الأمريكي الذي يقاس بنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، سيسقط في منطقة سلبية إذا توقف عن الاقتراض.
الشرطة-الأمريكية (2)

إصابة 10 مراهقين في إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية

أصيب 10 مراهقين على الأقل إثر حدوث إطلاق نار عقب مباراة كرة قدم للمدارس الثانوية في مدينة "موبيل" بولاية "ألاباما" الأمريكية. وقالت الشرطة - حسبما ذكر تليفزيون شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت، إن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما وإن 5 منهم على الأقل في حالة حرجة، مضيفة أنه تم اعتقال شخصين ويجري استجوابهما حاليا. من جانبه، لم يؤكد رئيس شرطة مدينة "موبيل" لورانس باتيست إذا كان إطلاق النار نجم عن حدوث شجار، حيث ما زالت الشرطة تستمع لأقوال الشهود في موقع الحادث.
ترامب (2)

هل كشفت تغريدة ترامب عن إيران أسرارا للبنتاجون؟

تواجه عادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتمثل في كثرة استخدام موقع التدوين القصير تويتر، لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية الخاصة بالرئاسة، غضبًا شديدًا خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد أن كشفت إحدى التغريدات عن معلومات عسكرية مهمة عن تعامل وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون مع إيران وبرامجها الصاروخية، كما أن تلك التغريدة شككت في الموقف السياسي الأمريكي المتنصل من أي تدخل في إفساد عملية الإطلاق الأخيرة الفاشلة في إيران، والتي حاولت واشنطن إبعاد أي شبهات عنها خلال الأيام القليلة الماضية.
دونالد ترامب

ترامب يطالب الصين بالتصرف بـ«إنسانية» في هونج كونج

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بكين بأن تتصرف بـ"إنسانية"، بعدما أُوقِف عدد من الناشطين في الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج وحظر تظاهرة جديدة كبيرة مرتقبة اليوم السبت في المستعمرة البريطانية السابقة. واعتبر ترامب - حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية، أن الضغط الاقتصادي الأمريكي على الصين ساهم في منع السلطات من شن حملة أكثر صرامة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ ، قائلا: "إن عملي على الصعيد التجاري يسمح بالفعل في إعادة خفض التوتر هناك".
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صحف-امراتية

صحف الإمارات: وقف النار بإدلب وقطع شرايين حزب الله

أبرزت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، وقف إطلاق النار في إدلب، واستعرضت الصراع في الشرق الأوسط، مسلطة الضوء على فرض واشنطن عقوبات على كيانات مشاركة في تمويل حزب الله. كشفت صحيفة "الاتحاد" عن إعلان الجيش الروسي الجمعة، وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، على أن يدخل حيز التنفيذ صباح اليوم السبت. وجاء في بيان صادر عن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أنه تم التوصل إلى اتفاق "لوقف إطلاق النار أحادي الجانب من قبل القوات الحكومية السورية اعتباراً من الساعة 6,00 في 31 أغسطس".
إدلب-السورية

51 قتيلا في مواجهات بين الجيش السوري ومسلحين بإدلب

اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الثلاثاء، بين القوات السورية والفصائل المتشددة والمعارضة، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، أسفرت عن مقتل 51 عنصرًا، وفقا لوكالة فرانس برس. وأضافت الوكالة أنه بعد 3 أشهر من القصف الكثيف منذ نهاية أبريل على مناطق عدة في إدلب ومحيطها، بدأ الجيش السوري في 8 أغسطس الجاري، هجومًا تمكن بموجبه من السيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجية وبلدات عدة في ريف حماة الشمالي المجاور. كما اندلعت اشتباكات عنيفة شرقي مدينة خان شيخون، فجرا إثر شن فصائل متشددة ومعارضة هجومًا على مواقع لقوات النظام السوري.
سقوط-طائرة-حربية-سورية (3)

الجيش السوري يدمر عربتين مفخختين بريف إدلب

أعلن الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، عن تدمير عربتين مفخختين بداخلهما انتحاريون قام تنظيم القاعدة بإرسالهما نحو النقاط العسكرية على محور ريف إدلب الشرقي. وقال مصدر ميداني: إن "قوات الجيش السوري تمكنت من تفجير عربتين مفخختين قبل وصولهما إلى هدفهما على محور الاشتباك، كانت التنظيمات المسلحة قد استهلت الهجوم بإرسالهما نحو نقاط الجيش"، وفقا لـ"سبوتنيك". وأكد المصدر أن تعزيزات عسكرية مناسبة وصلت إلى خطوط التماس في المنطقة لاستيعاب الهجوم، مشيرًا إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين الجيش ومسلحي التنظيمات الإرهابية المهاجمة حتى اللحظة.
جريس 1

إيران تعلن بيع شحنة النفط على الناقلة «جريس 1»

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، بيع شحنة النفط على الناقلة "أدريان داريا 1" الإيرانية بالفعل، وأن مالك الشحنة سيقرر وجهة الناقلة. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، خلال مؤتمر صحفي: "إن وجهة السفينة يحددها مالك الشحنة النفطية، ونحن لا نحدد الوجهة". وأضاف ربيعي: "مرة أخرى، تكررت تهديدات الولايات المتحدة للناقلة بشكل غير قانوني. نحن على يقين بأن مالك السفينة سيعلن في النهاية عن الوجهة النهائية". وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بأنه يجب منع شحنة النفط الإيرانية من تفريغ محتواها في الميناء أو البحر.
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