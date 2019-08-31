مصدر بالأهلي يكشف راتب فايلر المدرب الجديد

تحرير:أحمد سعيد ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

فايلر

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، قيمة المرتب الشهري الذي سيتقاضاه الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بقيادة السويسري رينيه فايلر الذي تم الإعلان عنه صباح اليوم السبت، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد فريق بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب. وسيعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين المُقبل من أجل تقديم فايلر لوسائل الإعلام وتوليه المهمة الفنية بشكل رسمي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن النادي وضع مبلغ 2 مليون و200 ألف دولار ما يوازي نحو 36 مليون جنيه و300 ألف بالجنيه المصري، ليكون راتبًا للجهاز الفني الجديد للقلعة الحمراء. وأكد المصدر أن المبلغ يشمل الجهاز الفني بالكامل حيث استقر فايلر على وجود ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام– مدرب أحمال–