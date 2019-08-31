رياضة

مصدر بالأهلي يكشف راتب فايلر المدرب الجديد

تحرير:أحمد سعيد ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م
فايلر
فايلر
كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، قيمة المرتب الشهري الذي سيتقاضاه الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بقيادة السويسري رينيه فايلر الذي تم الإعلان عنه صباح اليوم السبت، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد فريق بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب. وسيعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين المُقبل من أجل تقديم فايلر لوسائل الإعلام وتوليه المهمة الفنية بشكل رسمي.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن النادي وضع مبلغ 2 مليون و200 ألف دولار ما يوازي نحو 36 مليون جنيه و300 ألف بالجنيه المصري، ليكون راتبًا للجهاز الفني الجديد للقلعة الحمراء. وأكد المصدر أن المبلغ يشمل الجهاز الفني بالكامل حيث استقر فايلر على وجود ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام– مدرب أحمال–
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قناة الأهلي

مذيع قناة الأهلى يهاجم اختيار المدرب الجديد

هاجم محمد فارس مقدم برنامج خط أحمر، الذي يُذاع عبر قناة النادي الأهلي، طريقة اختيار السويسري رينيه فايلر، الذي أعلن مسئولو القلعة الحمراء، عن قيادته للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "أضعف سيرة ذاتية من بين كل الخيارات اللي كانت مطروحة مدرب أقل بكتير من طموحنا ومن احتياجات وتعقيدات المرحلة دي تحديدا. إنت أخدت مغامرة كبيرة جدا لما اختيارك كان مدرب نسبة نجاحه ومقدمات نجاحه فيها مخاطرة كبيرة جدا وأكتر حد متضرر من ده هو مجلس الإدارة اللي حط على نفسه ضغوط كبيرة بالاختيار ده".
مانشيستر يونايتد وساوثهامبتون

مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل مع ساوثهامبتون

واصل فريق مانشستر يونايتد نتائجه السيئة بعدما فشل في الحفاظ على تقدمه أمام نظيره ساوثهامبتون، مكتفيًا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب سانت ماري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج». دانيل جيمس افتتح التسجيل للشياطين الحمر، قبل أن يدرك يانيك فيسترجارد هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرتفع رصيد الشياطين الحمر إلى 5 نقاط في المركز الرابع مؤقتا، وفي المقابل ظل ساوثهامبتون في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.
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الأهلي يكشف عن موعد الظهور الأول لفايلر

يعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا في الواحدة ظهر الإثنين المقبل، لإعلان كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد لفريق الكرة، وكذلك لتقديم الجهاز المعاون. الأهلي أعلن، اليوم السبت، رسميا عن تولي رينيه فايلر مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
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الأهلي يفاضل بين فايلر وياكين لتدريب الفريق

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وأشار المصدر إلى أن هناك وفدا أهلاويا مكونا من خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والذي سافر صباح اليوم إلى سويسرا في إطار مفاوضاتهم مع أكثر من مدرب للاستقرار على المدير الفني الذي سيتولى المسئولية الفنية خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، الذى تمت إقالته عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد.
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لاسارتي: السوشيال ميديا وراء رحيلي من الأهلي

تحدث الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني المُقال من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسباب إقالته من تدريب القلعة الحمراء عقب توديع مسابقة كأس مصر والخسارة على يد فريق بيراميدز بهد نظيف، قائلا: "لا أعرف السبب الحقيقي للإقالة، خاصة أننا حققنا الدوري، الجميع كانوا سعداء بهذه البطولة، الإقالة فاجأتني، ولم أتوقعها". وقال لاسارتي لجريدة "إل ميركوريو": "خسرنا مباراة في كأس مصر بنهاية هذا الأسبوع وأخبرونا برحيلنا، الأمر غريب، يبدو أنه حدث أمر لا نعرفه؛ لأننا فزنا ببطولة الدوري وعوملنا معاملة الأبطال".
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القيعي: لاسارتي فقد صوابه ولم يطلب التعاقد مع مهاجم

فتح عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، النار على الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق الأحمر، مشيرًا إلى أن رحيله في هذا التوقيت كان ضروريا، بسبب ما بدر منه في المؤتمر الصحفي عقب مباراة بيراميدز. وأضاف القيعي، خلال حلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» على قناة الأهلي، أن أسوأ مدرب هو من يقوم بإلقاء اللوم على الآخرين، ولاسارتي حصل على كل الدعم من النادي، وكان يجب عليه تقديم استقالته، معلقا: «أول مرة أشوف مدرب بيسحب الثقة من اللاعبين والإدارة، قال مجابوش اللي أنا عايزه، هو أنت أصلا اعتمدت على اللاعبين الجدد؟».
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أول تعليق من لاسارتي عقب إقالته من تدريب الأهلي

في أول تعليق من مارتن لاسارتي، المدير الفني المُقال من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجه المدرب الأوروجواياني رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء عقب توجيه الشكر له من مجلس إدارة النادي، بعد توديع مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد، ليضرب الأزرق موعدًا مع فريق حرس الحدود يوم 28 من أغسطس الجاري، بينما يتولى محمد يوسف مهمة المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفًا للاسارتي.
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