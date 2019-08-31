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بدء شراء الكراسات.. تفاصيل حجز المصانع في الغردقة

فتحت هيئة التنمية الصناعية باب شراء كراسات شروط مصانع المنطقة الصناعية بالغردقة وهي أول منطقة صديقة للبيئة على مساحة نحو 190 ألف متر على مرحلتين
تحرير:كريم ربيع ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م
المنطقة الصناعية بالغردقة
المنطقة الصناعية بالغردقة
إقبال كبير على شراء كراسة شروط مشروع مجمع الصناعات الصغيرة في مدينة الغردقة، من الراغبين في إقامة مصانع صغيرة ومتناهية الصغر، التي بدأت في 25 أغسطس الجاري، استعدادا لبدء تلقي طلبات التقديم يوم 5 سبتمبر المقبل لمدة 3 أسابيع، على أن يتم التقديم بنظامي التمليك، والإيجار لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد، على أن يتم تقديم قروض للمستفيدين لشراء الأجهزة بمبلغ يصل 5 ملايين جنيه. فما تفاصيل المدينة الجديدة؟ وكم تبلغ مساحتها؟ وكم عدد المصانع بها؟ ومساحات كل مصنع؟
- المنطقة الصناعية بالغردقة واحدة من 13 مجمعًا صناعيا ‏جديدًا للصناعات الصغيرة يجري تنفيذها على مستوى الجمهورية، تشمل ‏‏4317 وحدة صناعية، توفر ما يقرب من 45 ألف ‏فرصة عمل جديدة. - تعد أول منطقة صناعية صديقة للبيئة بمدينة الغردقة، وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 80% من الأعمال والإنشاءات. -
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المدن الجديدة تتحدى العشوائيات.. فهل تنجح؟

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البورصة تربح 10.9 مليار جنيه في أسبوع

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الأسعار لن تنخفض.. إلى أين يسير سوق الذهب؟

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خالد حجازي: 50 مليار جنيه استثمارات «اتصالات مصر»

قال المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، إن شركته ضخت نحو 50 مليار جنيه على مدار 12 عاما قضتها في السوق المصري، لافتا إلى أن اتصالات شركة المحمول الوحيدة في الوقت الحالي التي تمتلك باقة متكاملة في جميع الخدمات "صوت: محمول وأرضي وإنترنت: محمول وأرضي، وخدمات المجتمعات العمرانية المغلقة"، مضيفا أن اتصالات مصر دائمًا سباقة في المنتجات التي تقدمها للعملاء، لذا قامت بتوقيع اتفاقية مع المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الإنترنت الارضي بتكنولوجيا الـVDSl التي تمنح العملاء سرعات غير مسبوقة تصل 100 ميجا بت/ ثانية.
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حملات -المدن -الجديدة (1)

المدن الجديدة تتحدى العشوائيات.. فهل تنجح؟

تشهد أكثر من 26 مدينة جديدة بامتداد محافظات مصر، حالة من الإصرار على إعادة تجميل وجه هذه المدن وإخلائها من كل مظاهر العشوائيات، من خلال تنفيذ عدد من حملات إزالة المخالفات، ولعل آخرها في القرى السياحية المملوكة للدولة وفي مقدمتها مارينا ومراقيا، مدينة بدر، القاهرة الجديدة، مدينة العبور، وغيرها من المدن، لردع المخالفين، وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، استمرار حملات إزالة المخالفات والإشغالات، وظهور المدن بالمظهر الحضارى الذى يليق بها.
طقس-حار (5)

الأرصاد: اليوم طقس حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
بورصة (2)

رغم انخفاض الفائدة.. متى ينتهي مسلسل تراجع البورصة؟

رغم قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بـ1.5%، الخميس الماضي، وثبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وحالة الاستقرار الاقتصادي التي تعيشها مصر، فإن هذا كله لم يشفع للبورصة المصرية، مسجلة تراجع لجميع مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة باستمرار عمليات البيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية مقابل لجوء المصريين إلى الشراء.. فلماذا تنخفض البورصة؟ وماذا تحتاج إليه كي تعود إلى جني الأرباح وترتفع المؤشرات ويتغير اللون الأحمر؟
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