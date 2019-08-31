بدء شراء الكراسات.. تفاصيل حجز المصانع في الغردقة

فتحت هيئة التنمية الصناعية باب شراء كراسات شروط مصانع المنطقة الصناعية بالغردقة وهي أول منطقة صديقة للبيئة على مساحة نحو 190 ألف متر على مرحلتين

تحرير:كريم ربيع ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م

المنطقة الصناعية بالغردقة

إقبال كبير على شراء كراسة شروط مشروع مجمع الصناعات الصغيرة في مدينة الغردقة، من الراغبين في إقامة مصانع صغيرة ومتناهية الصغر، التي بدأت في 25 أغسطس الجاري، استعدادا لبدء تلقي طلبات التقديم يوم 5 سبتمبر المقبل لمدة 3 أسابيع، على أن يتم التقديم بنظامي التمليك، والإيجار لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد، على أن يتم تقديم قروض للمستفيدين لشراء الأجهزة بمبلغ يصل 5 ملايين جنيه. فما تفاصيل المدينة الجديدة؟ وكم تبلغ مساحتها؟ وكم عدد المصانع بها؟ ومساحات كل مصنع؟

- المنطقة الصناعية بالغردقة واحدة من 13 مجمعًا صناعيا ‏جديدًا للصناعات الصغيرة يجري تنفيذها على مستوى الجمهورية، تشمل ‏‏4317 وحدة صناعية، توفر ما يقرب من 45 ألف ‏فرصة عمل جديدة. - تعد أول منطقة صناعية صديقة للبيئة بمدينة الغردقة، وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 80% من الأعمال والإنشاءات. -