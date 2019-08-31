بدء شراء الكراسات.. تفاصيل حجز المصانع في الغردقة

فتحت هيئة التنمية الصناعية باب شراء كراسات شروط مصانع المنطقة الصناعية بالغردقة وهي أول منطقة صديقة للبيئة على مساحة نحو 190 ألف متر على مرحلتين
إقبال كبير على شراء كراسة شروط مشروع مجمع الصناعات الصغيرة في مدينة الغردقة، من الراغبين في إقامة مصانع صغيرة ومتناهية الصغر، التي بدأت في 25 أغسطس الجاري، استعدادا لبدء تلقي طلبات التقديم يوم 5 سبتمبر المقبل لمدة 3 أسابيع، على أن يتم التقديم بنظامي التمليك، والإيجار لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد، على أن يتم تقديم قروض للمستفيدين لشراء الأجهزة بمبلغ يصل 5 ملايين جنيه.
فما تفاصيل المدينة الجديدة؟ وكم تبلغ مساحتها؟ وكم عدد المصانع بها؟ ومساحات كل مصنع؟
- المنطقة الصناعية بالغردقة واحدة من 13 مجمعًا صناعيا جديدًا للصناعات الصغيرة يجري تنفيذها على مستوى الجمهورية، تشمل 4317 وحدة صناعية، توفر ما يقرب من 45 ألف فرصة عمل جديدة.
- تعد أول منطقة صناعية صديقة للبيئة بمدينة الغردقة، وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 80% من الأعمال والإنشاءات.
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- المنطقة الصناعية بالغردقة واحدة من 13 مجمعًا صناعيا جديدًا للصناعات الصغيرة يجري تنفيذها على مستوى الجمهورية، تشمل 4317 وحدة صناعية، توفر ما يقرب من 45 ألف فرصة عمل جديدة.
- تعد أول منطقة صناعية صديقة للبيئة بمدينة الغردقة، وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 80% من الأعمال والإنشاءات.
- بدأ العمل بالمشروع منتصف العام الماضي 2018، ومن المقرر أن ينتهى مارس المقبل.
- تضم 218 مصنعا صغيرا ومصانع متناهية الصغر، والتركيز على المشروعات الصناعية التي تلبي احتياجات القرى السياحية والسائحين.
- تقام المدينة الصناعية على مساحة 189 ألف متر مربع، على مرحلتين.
- تتجاوز التكلفة الإجمالية للمشروع 500 مليون جنيه.
- تبدأ مساحات المصانع الصغيرة من 300 متر و600 متر ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، وسيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الإنتاج.
- سيوفر المشروع العديد من فرص العمل لأبناء وأهالي البحر الأحمر.
- انتهت هيئة التنمية الصناعية من توصيل المرافق بالتنسيق مع شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والتليفونات.
- ستوفر هيئة التنمية الصناعية الاحتياجات والأدوات التدريبية على المشروعات للشباب وإقامة معارض للمنتجات التي تخدم السياحة.
- سيضم المشروع سوبر ماركت ضخما ومسجدا وعددا من المحلات التجارية وكذلك باركنج.
وأكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى للمكونات ومستلزمات الإنتاج والتوسع فى إقامة المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وتوفير الأراضى الصناعية والاستفادة من الطاقات الصناعية غير المستغلة بالمصانع وتشجيع منظومة التصنيع للغير، جميعها ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2019، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة، وهو الأمر الذى يمكنها من القدرة على المنافسة فى السوقين المحلى والخارجى.
وقال إن القيادة السياسية حريصة على النهوض بقطاع الصناعة باعتباره المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب وتوفير العملات الأجنبية بالاقتصاد المصرى، لافتًا فى هذا الإطار إلى أن الوزارة تستهدف أيضا زيادة الصادرات الصناعية من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من الصناعات التى تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية خاصةً الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية.
ولفت الوزير إلى أنه من المقرر خلال عام 2019 الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بـ12 محافظة تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص وسيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين خلال نفس العام، لافتًا فى هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص وبدء الإنتاج بمجمعى السادات وبدر وسيتم خلال عام 2019 تخصيص باقى الوحدات الشاغرة بالمجمع الصناعى ببورسعيد، هذا فضلا عن إنشاء المنطقة الصناعية للصناعات النسيجية بمدينة السادات والتى يجرى حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى منها حيث من المخطط بدء الإنتاج والتشغيل للمرحلة الأولى مع نهاية عام 2019.