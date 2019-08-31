رياضة

مانشستر سيتي يكتسح برايتون في البريميرليج

تحرير:محمد حسن صيام ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ م
السيتي
السيتي
اكتسح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره برايتون برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي، سجل كيفين دي بروين الهدف الأول في شباك برايتون بالدقيقة الثانية من زمن أحداث الشوط الأول، بينما أضاف سيرجيو أجويرو الهدف الثاني في الدقيقة 42 من زمن الشوط لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق السيتي بهدفين دون رد. في الشوط الثاني تمكن السيتي من مضاعفة النتيجة بعدما سجل أجويرو الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 55 قبل أن يختمها برناردو سيلفا بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 79.
بهذه النتيحة يواصل فريق مانشستر سيتي تألقه ويحصل على الثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلى النقطة 10 نقاط على قمة جدول مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد فريق برايتون عند 4 نقاط في المركز السادس عشر بجدول ترتيب المسابقة. في مباراة أخرى بنفس الجولة تعادل فريقا نيوكاسل وواتفورد إيجابيًّا بهدف لكل منها في
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