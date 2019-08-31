قتيل و8 جرحى في عملية طعن بمدينة ليون الفرنسية

تحرير:وكالات ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ م

الشرطة الفرنسية

أفادت سائل إعلام فرنسية، بسقوط قتيل و8 جرحى في حادث طعن بمدينة ليون، بحسب "سكاي نيوز عربية". وبحسب إذاعة "فرانس إنفو" فإن حادث طعن بسكين وقع في محطة مترو "لوران بونيفاي" في بلدية "فييوربان" بمدينة ليون، وقُبض على أحد المهاجمين بينما فر الآخر.? وفي 4 يونيو الماضي، أعلنت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة شرطي في عملية طعن بالدائرة 15 في العاصمة باريس، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل. وفي مايو الماضي، أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، بأن 6 أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية في مدينة أميان شمال البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن حالة أحد المصابين بالرصاص خطيرة جدا. وقالت "لو باريزيان" إن من بين الجرحى الستة، الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، 5 أصيبوا بشظايا الرصاص، فيما أصيب الشخص السادس في ساقه وذراعه بأعيرة نارية.ومن جهته، صرح مكتب المدعي العام في أميان ألكساندر دي بوشير، بأن شخصين فقط لا يزالان