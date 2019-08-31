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قتيل و8 جرحى في عملية طعن بمدينة ليون الفرنسية

تحرير:وكالات ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
أفادت سائل إعلام فرنسية، بسقوط قتيل و8 جرحى في حادث طعن بمدينة ليون، بحسب "سكاي نيوز عربية". وبحسب إذاعة "فرانس إنفو" فإن حادث طعن بسكين وقع في محطة مترو "لوران بونيفاي" في بلدية "فييوربان" بمدينة ليون، وقُبض على أحد المهاجمين بينما فر الآخر.? وفي 4 يونيو الماضي، أعلنت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة شرطي في عملية طعن بالدائرة 15 في العاصمة باريس، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل. وفي مايو الماضي، أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، بأن 6 أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية في مدينة أميان شمال البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن حالة أحد المصابين بالرصاص خطيرة جدا. وقالت "لو باريزيان" إن من بين الجرحى الستة، الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، 5 أصيبوا بشظايا الرصاص، فيما أصيب الشخص السادس في ساقه وذراعه بأعيرة نارية.ومن جهته، صرح مكتب المدعي العام في أميان ألكساندر دي بوشير، بأن شخصين فقط لا يزالان
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زوجات-مقاتلي-داعش

معسكر الهول.. كيف أصبح مخيم للاجئين أمل داعش للعودة؟

على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دومًا عن انتهاء تنظيم داعش الإرهابي في أوكاره بسوريا والعراق، فإنه لا تزال هناك تهديدات مختلفة حول إمكانية استعادة داعش لتوازنها من جديد عبر مخيمات اللاجئين في الأراضي السورية. ويعد مخيم الهول أحد أكثر المعسكرات التي تخشى الولايات المتحدة من تحولها إلى وكر جديد يمكن لداعش من خلاله استعادة نشاطه الإرهابي في الأراضي السورية والعراقية، خاصة أنه يضم العناصر الفارة من التنظيم، الأمر الذي يمكن استغلاله من أجل إعادة بناء قاعدتها الأيديولوجية في عقولهم.
شرطة-المكسيك (2)

298 جثة.. قصة رؤوس الجثث المدفونة في المكسيك؟

انتشار لافتات عرض المنازل للبيع على نطاق واسع، أمر غير طبيعي وُملفت للنظر في حي "لاإيستانسيا" بمدينة غوادالاجارا المكسيكية، وكان الناس قد شرعوا في النزوح من المدينة منذ مايو الماضي عندما عثرت الشرطة على بقايا جثة متحللة في منزل بشارع جانبي هادئ. ففي الشهر الماضي هرب أحد ضحايا عمليات الخطف وأرشد الشرطة إلى عنوان عثرت داخله على جثة وثلاثة رؤوس مقطوعة، ويعد ذلك تطورا مثيرا للفزع في بلد شهد اختفاء نحو 40 ألف شخص منذ عام 2006، وعندما يدفن المجرمون الضحايا يختلقون عوائق قانونية لمنع السلطات من الوصول إلى مواقع الجثث.
تفجير-في-أفغانستان (3)

مقتل جندي أمريكي و3 من رجال الشرطة في أفغانستان

أعلنت مهمة الدعم الحاسم في أفغانستان التابعة لحلف شمال الأطلنطي "الناتو" اليوم السبت، عن مقتل جندي أمريكي خلال عمليات قتالية في أفغانستان، وبذلك يصل العدد الإجمالي لحصيلة القتلى هناك هذا العام إلى 15 جنديا. وذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية أن هجوما مسلحا آخر أسفر عن مقتل ضابط شرطة واثنين من رجاله في مقاطعة قندهار الجنوبية. يذكر أن حركة طالبان شنت هجوما من عدة جهات على مدينة قندوز الواقعة شمال شرقي أفغانستان منذ ليل أمس، وأن اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحي طالبان لا تزال جارية في ضواحي المدينة.
انفجار مصنع كيماويات في الصين - أرشيفية

8 قتلى و43 مصابًا إثر انفجار بمصنع كيماويات في الهند

أعلنت مصادر شرطية، مصرع 8 أشخاص إثر انفجار اسطوانات بمصنع كيماويات بولاية ماهاراشترا الهندية. ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية عن مصادر في الشرطة قولها، إن المصنع كان متواجد به 100 شخص، عندما وقع الانفجار. وأضاف مسئول بالشرطة أنه تم العثور على 8 جثث وجاري عملية الانقاذ. وأوضح أن هذا القمر هو الأول من نوعه ضمن برنامج الهيئة لإطلاق تلك النوعية من الأقمار الصناعية، ويشارك فيه تحالف بقيادة علماء الهيئة وعلماء من مختلف الجامعات والهيئات المصرية، مشيرا إلى أنه شارك في تصنيع هذا القمر عدد من طلاب الجامعات بمشروعات تخرجهم.
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وصل -الرئيس-عبد الفتاح-السيسى - إلى-مدينة-بياريتز-الفرنسية (3)

الاستعلامات: حضور الرئيس قمة السبع الكبرى استثنائي

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا خلال الفترة من « 24 - 26 أغسطس» للمشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات الدول السبع الكبرى «G7» تكتسب أهمية استثنائية، مشددة على أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة «بياريتز» للدول السبع الصناعية الكبرى، مؤكدة أن دعوة الرئيس لحضور القمة تعكس تقديراً لدور مصر وإنجازاتها السياسية والاقتصادية، وأن مكافحة الإرهاب وتحقيق المساواة عالمياً وتجديد الشراكة مع إفريقيا تأتي على رأس جدول القمة.
مظاهرات -ضد-ظريف (3)

«لا للديكتاتور المجرم».. ظريف غير مرغوب فيه بأوروبا

"لا للديكتاتور خامنئي" و"لا لنظام ولاية الفقيه" و"ظريف مجرم.. يمثل نظاما يقمع الشعب الإيراني"، لافتات رفعها الإيرانيون في العاصمة الفرنسية للتعبير عن غضبهم ورفضهم الزيارة التي يقوم بها وزير الخاريجية الإيراني محمد جواد ظريف. ففي الوقت الذي تحاول فيه فرنسا لعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن لإنقاذ الاتفاق النووي قبل قمة مجموعة السبع، تظاهر مئات الإيرانيين في باريس ضد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى فرنسا، ولم يكتفوا برفض الزيارة فقط إلا أنهم طالبوا بقطع العلاقات مع طهران ودعم احتجاجات الشعب الإيراني المطالبة بإسقاط النظام.
صادرات-تركيا للعراق

3.8 مليار دولار حجم صادرات مصر لدول السبع في 6 أشهر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، السبت، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتسجل 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 3.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018، بنسبة ارتفاع 8.8%. وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة السبع لتسجل نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، في مقابل نحو 8.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2018، بنسبة ارتفاع 2%.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يصل إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون". وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عدداً من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في إفريقيا، فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.
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