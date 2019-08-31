من أسوان للإسكندرية.. 31 يوما مطاردات لفرض هيبة الدولة

31 يوما من الجهود المتواصلة لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد وفقا لإستراتيجية الوزارة التي ترتكز على الردع العام وتحقيق الوجود الشرطي
حملات أمنية مكبرة، مداهمات لبؤر إجرامية، مطاردات وملاحقات شرطية لعناصر إجرامية، وسيطرة على الأسواق.. تلخص هذه الكلمات توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه والتي تُرجمت على أرض الواقع من خلال مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكل المحافظات، كلٌّ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي طوال شهر أغسطس.
بؤر إجرامية
استهدفت الحملات بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمناطق "المنزلة– المطرية– الجمالية- ميت سلسيل" بالدقهلية، و"التمساح– دواسة– المدورة– الخندق" ببورسعيد)، وبحيرة المنزلة بدمياط إضافة إلى منطقة السحر والجمال بالإسماعيلية والشرقية ومركز كوم أمبو بأسوان، ضُبط خلالها 3528
بؤر إجرامية
استهدفت الحملات بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمناطق "المنزلة– المطرية– الجمالية- ميت سلسيل" بالدقهلية، و"التمساح– دواسة– المدورة– الخندق" ببورسعيد)، وبحيرة المنزلة بدمياط إضافة إلى منطقة السحر والجمال بالإسماعيلية والشرقية ومركز كوم أمبو بأسوان، ضُبط خلالها 3528 متهما بمضبوطات 70 قطعة سلاح ناري، 767 طلقة مختلفة الأعيرة، 9 قطع سلاح أبيض، 66 قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (2 طن لنبات البانجو المخدر– 4.5 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 2.5 كيلو جرام لمخدر الهيروين– 1448 قرصا مخدرا).
كما تم تنفيذ 17 ألفا و319 حكما قضائيا متنوعا، والقبض على 9 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة وتأمين تنفيذ 109 قرارات إزالة، وضبط 2928 قضية متنوعة و11996 متهما من العناصر الخطرة والهاربين من السجون وذوى الأنشطة الإجرامية، وضبط 520 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم أعمال البلطجة، وبحوزتهم (13 بندقية آلية- 21 بندقية- 12 مسدسا- 101 فرد محلي- 375 سلاح أبيض).
الأمن العام
وعلى مدار الساعة شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم حملات تفتيشية مكبرة أسفرت عن ضبط 3590 قطعة سلاح نارى غير مرخصة، 7377 قطعة سلاح أبيض، و11187 طلقة مختلفة الأعيرة بحوزة 3112 متهما و3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.
فى مجال تنفيذ الأحكام أمكن تنفيذ مليون و921 ألفا و641 حكما قضائيا متنوعا بينها 16 بالإعدام و393 حكما بالسجن المؤبد، وضبط 83 تشكيلا عصابيا ضمت 260 متهما، ارتكبوا 360 حادثا متنوعا، وضبط 5 آلاف و411 قضية مواد مخدرة، ضُبط خلالها 5721 متهما وبحوزتهم 2.8 طن بانجو، 287 كجم حشيش، 64 كجم هيروين، 495 جرام كوكايين، 5 كجم أفيون، 28 كجم من مخدر الإستروكس، 10 كجم فودو، 2 كجم من مخدر الشابو، 17 كيلو جراما من مخدر الآيس، 50 جراما من مخدر الكيتامين، و1.5 كجم من مخدر الفولة و145 ألفا و958 قرصا مخدرا.
القضايا النوعية
شملت الجهود الأمنية ضبط 532 قضية أحداث، و975 قضية مصنفات فنية، وضبط 44 ألفا و894 قضية مرافق عامة، وإعادة 106 سيارات مُبلغ بسرقتها وتحرير 858 ألفا و953 مخالفة مرورية وكشف غموض 214 حادث (قتل عمد- خطف- سرقة بالإكراه- حريق عمد) بإجمالي 340 متهما.
الأمن الاقتصادي
تمكنت الحملات من ضبط 29565 قضية تموينية متنوعة، وضبط 984 قضية بيع سلع غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، بمضبوطات بلغت (595,909 طن– 1,023,595 عبوة– 14,184 قطعة، 10,160 لتر) سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك إضافة إلى 348 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء.
وضبط 273 ألفا و558 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة 180 مليونا و69 ألفا و113 جنيها، مقابل 5172 قضية فى مجال الضرائب والرسوم بقيمة 6 مليارات جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
كما أسفرت الجهود عن ضبط 53 قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة بإجمالى مبالغ بلغت نحو 907 ملايين جنيه مصري، و9 ملايين و566 ألفا عملات أجنبية مختلفة.