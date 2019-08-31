بكري: عبدالعال وافق على استقالة أمين عام البرلمان

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م

المستشار أحمد سعد

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وافق على قبول استقالة الأمين العام للبرلمان المستشار أحمد سعد الدين، لافتًا إلى أن الاستقالة التي تقدم بها الأمين العام لمجلس النواب إلى رئيس البرلمان بغرض الإعارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف بكري، فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن استقالة الأمين العام لمجلس النواب، جاءت بعد جهود كبيرة بذلها من أجل النهوض بمستوي الأمانة العامه للمجلس وخدماتها للنواب.

ووجه عضو مجلس النواب، التحية للمستشار أحمد سعد، متمنيا له التوفيق في عمله الجديد بدولة الامارات الشقيقه. ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن رئيس مجلس البرلمان الدكتور علي عبد العال، هو المسئول عن ترشيح الأمين العام الجديد للمجلس طبقا للائحة الداخلية، حيث يرشح الدكتور على عبد العال اسم الأمين العام