رياضة

شيفلد يونايتد يقلب الطاولة على تشيلسي ويخطف التعادل

تحرير:أحمد سعيد ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٠ م
تشيلسي
تشيلسي
سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل أمام ضيفه شيفلد يونايتد بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). وبدأ تشيلسي بقوة وفرض سيطرته على النصف الأول من الشوط الأول، وشن العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى الفريق الضيف، وفي الدقيقة التاسعة عشرة، نجح تامي أبراهام في تسجيل هدف المباراة الأول لصالح البلوز ليواصل تألقه في الأسابيع الأخيرة.
ونجح إبراهم في تسجيل الهدف الثاني لفريقه وله في المباراة، وذلك في الدقيقة الثالثة والأربعين وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين فقط. وانتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي ولكن الوضع لم يكن كذلك في شوط المباراة الثاني الذي قلت فيه فاعلية تشيلسي وبحث فيه لاعبو شيفلد يونايتد عن العودة إلى اللقاء. ومع بداية النصف
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الزمالك والاتحاد ‎ (2)

طاقم حكام أذربيجاني لموقعة الزمالك والاتحاد بالكأس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم السبت، طاقم التحكيم الذي سيدير مواجهة الزمالك ونظيره الاتحاد السكندري، والتي ستقام في الدور قبل النهائي من مسابقة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب استاد الإسماعيلية، فى تمام الثامنة مساءً، وقررت اللجنة إسناد المهمة إلى طاقم تحكيم من أذربيجان، يتكون من اليار أجايف حكم ساحة، ويعاونه زينا زينالوف وعاكف أمير على، واليشين ماسيوف حكما رابعًا، جاء ذلك بعد طلب زعيم الثغر استقدام طاقم تحكيم أجنبي.
رانيا-علواني

رانيا علواني لمشجع أهلاوي: تعالى مرّن إنت

دخلت رانيا علواني عضو مجلس إدارة الأهلي، في نقاش مع أحد المشجعين بعد الإعلان عن تولي رينيه فايلر لقيادة المارد الأحمر في الموسم الجديد، جاء ذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عندما قالت: "حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة، هما دول اللي يستاهلوا بجد عاش أبطال مصر.. ليرد أحد مشجعي الفريق الأحمر، قائلا: "لا إحنا واخدين بالنا من الفشل المستمر في الاختيار جوه النادي من يوم ما المجلس مسك وكنتوا معشمنا إن النادي في طريقه الصحيح للإصلاح وإعادة مكانته وفي الآخر طلعنا بنغرق أكتر ما كنّا".
ميودراج يسيتش‎

الإسماعيلي يعلن تعاقده مع جيسيتش لقيادة الفريق

أنهى مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، الاتفاق مع المدرب الصربى ميودراج "جيسيتش" لتولى القيادة الفنية لفريق النادي الإسماعيلي بـداية من الموسم المقبل. وولد المدير الفني الجديد للدراويش في عام 1958 بمدينة أوسيسينيكا الصربية، ولكنه يحمل جنسية أخرى وهى البوسنة والهرسك، تولى مهمة تدريب 21 فريقا خلال مسيرته التدريبية منهم 6 تجارب فى أندية عربية بعد اعتزاله كرة القدم عام 1993 ويحمل رخصة التدريب الاحترافية من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا".
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مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يقسو على تشيلسي برباعية

اكتسح فريق مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي برباعية نظيفة، فى قمة الجولة الحالية من مواجهات بطولة الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، والتى تأتى فى إطار الأسبوع الأول من عمر البريميرليج، وسجل لصالح الشياطين الحمر كل من ماركوس راشفورد هدفين وهدف لكل من مارسيال ودانيال جيمس. وبهذا الفوز يحصد اليونايتد بقيادة المدير الفنى أوله جونار سولشاير أول ثلاث نقاط مستحقة فى أولى مبارياته فى البريميرليج، بينما يظل تشيلسى بقيادة الإنجليزى فرانك لامبارد لاعب البلوز السابق بدون نقاط.
تشيلسي

مفاجأت فى تشكيل تشيلسى أمام مانشستر يوناتيد

أعلن جونار سولشاير عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم فى قمة الجولة الحالية من الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، والتى سيواجه خلال فريق تشيلسى بقيادة المدير الفنى الجديد فرانك لامباراد، وتأتى المباراة فى إطار الأسبوع الأول من البريميرليج/ والتى ستقام على استاد أولد ترافلود معقل الشياطين الحمر فى تمام الساعة الخامسة والنصف . وجاءت تشكيلة أولاد سولسكاير على النحو التالى.. حراسة المرمى: دي خيا الدفاع: هارى ماجواير، ليندلوف-لوك شو-وان بيساكا خط الوسط: بوجبا- مكتوميناى - بيريرا الهجوم: لينجارد- مرسيال-راشفورد
تشيلسي - مانشستر يونايتد 2018

مانشستر يبحث عن فك عقدته أمام تشيلسي بالبريميرليج

يحتضن ملعب الأولد ترافورد، اليوم الأحد، في تمام الساعة 5:30 عصرًا، قمة مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي "بريميرليج" 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي، وهذه هي المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان في اليوم الأول من الموسم، منذ أن حقق جوزيه مورينيو أول انتصار له في البريميرليج في موسم 2004- 2005، ولم يستقبل اليونايتد نظيره تشيلسي في بداية الدوري منذ عام 1958، وحينها فاز الشياطين الحمر بنتيجة 5-2، ولم يحقق اليونايتد الانتصار على تشيلسي في آخر 13 مباراة في الدوري سوى في لقاءين فقط.
محمد-صلاح

محمد صلاح يثير الجدل بعد نشر صورة غامضة

قام النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، بتشويق محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، بعدما نشر صورة له، مروجا لتحضيره مفاجأة دخول مجال الفن السينمائي قريبا. ولم يعلق صلاح على الصورة التي ظهر خلالها حاملا أداة «كلاكيت» التي تستخدم في تصوير الأفلام والمسلسلات، مكتفيا بنشرها عبر حساباته الرسمية. وحملت الصورة تاريخ 19 أغسطس، فضلا عن بعض الأسماء غير الواضحة، وذلك بعد ساعات من تألقه في افتتاح الدوري الإنجليزي موسم 2019- 2020، أمس الجمعة أمام نوريتش سيتي.
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