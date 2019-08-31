شيفلد يونايتد يقلب الطاولة على تشيلسي ويخطف التعادل

تحرير:أحمد سعيد ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٠ م

تشيلسي

سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل أمام ضيفه شيفلد يونايتد بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج). وبدأ تشيلسي بقوة وفرض سيطرته على النصف الأول من الشوط الأول، وشن العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى الفريق الضيف، وفي الدقيقة التاسعة عشرة، نجح تامي أبراهام في تسجيل هدف المباراة الأول لصالح البلوز ليواصل تألقه في الأسابيع الأخيرة.

ونجح إبراهم في تسجيل الهدف الثاني لفريقه وله في المباراة، وذلك في الدقيقة الثالثة والأربعين وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين فقط. وانتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي ولكن الوضع لم يكن كذلك في شوط المباراة الثاني الذي قلت فيه فاعلية تشيلسي وبحث فيه لاعبو شيفلد يونايتد عن العودة إلى اللقاء. ومع بداية النصف