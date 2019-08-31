طرد تريزيجيه في خسارة أستون وليستر يقسو على بورنموث

تحرير:علي الزيني ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١١ م

تريزيجيه

حقق فريق ليستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره بورنموث، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ووكرز"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي، جيمي فاردي سجل هدف التقدم للثعالب، قبل أن يدرك كاليوم ويلسون هدف التعادل للضيوف، وأضاف يوري تيليمانس الهدف الثاني لأصحاب الأرض، قبل أن يعود فاري ويضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه، ليرفع ليستر رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيد بورنموث عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

جيمي فاردي سجل هدف التقدم لفريق ليستر سيتي بطريقة رائعة، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه، ليصل إلى هدفه رقم 83 في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ بداية الموسم 2014- 2015، ليلاحق هاري كين الذي سجل 124 هدفًا وسيرجيو أجويرو صاحب الـ117 هدًفا. وعلى ملعب "سيلهرست بارك"، تعرض فريق أستون فيلا