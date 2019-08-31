رياضة

طرد تريزيجيه في خسارة أستون وليستر يقسو على بورنموث

تحرير:علي الزيني ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١١ م
تريزيجيه
تريزيجيه
حقق فريق ليستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره بورنموث، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ووكرز"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي، جيمي فاردي سجل هدف التقدم للثعالب، قبل أن يدرك كاليوم ويلسون هدف التعادل للضيوف، وأضاف يوري تيليمانس الهدف الثاني لأصحاب الأرض، قبل أن يعود فاري ويضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه، ليرفع ليستر رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيد بورنموث عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.
جيمي فاردي سجل هدف التقدم لفريق ليستر سيتي بطريقة رائعة، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه، ليصل إلى هدفه رقم 83 في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ بداية الموسم 2014- 2015، ليلاحق هاري كين الذي سجل 124 هدفًا وسيرجيو أجويرو صاحب الـ117 هدًفا. وعلى ملعب "سيلهرست بارك"، تعرض فريق أستون فيلا
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الزمالك والاتحاد ‎ (2)

طاقم حكام أذربيجاني لموقعة الزمالك والاتحاد بالكأس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم السبت، طاقم التحكيم الذي سيدير مواجهة الزمالك ونظيره الاتحاد السكندري، والتي ستقام في الدور قبل النهائي من مسابقة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب استاد الإسماعيلية، فى تمام الثامنة مساءً، وقررت اللجنة إسناد المهمة إلى طاقم تحكيم من أذربيجان، يتكون من اليار أجايف حكم ساحة، ويعاونه زينا زينالوف وعاكف أمير على، واليشين ماسيوف حكما رابعًا، جاء ذلك بعد طلب زعيم الثغر استقدام طاقم تحكيم أجنبي.
رانيا-علواني

رانيا علواني لمشجع أهلاوي: تعالى مرّن إنت

دخلت رانيا علواني عضو مجلس إدارة الأهلي، في نقاش مع أحد المشجعين بعد الإعلان عن تولي رينيه فايلر لقيادة المارد الأحمر في الموسم الجديد، جاء ذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عندما قالت: "حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة، هما دول اللي يستاهلوا بجد عاش أبطال مصر.. ليرد أحد مشجعي الفريق الأحمر، قائلا: "لا إحنا واخدين بالنا من الفشل المستمر في الاختيار جوه النادي من يوم ما المجلس مسك وكنتوا معشمنا إن النادي في طريقه الصحيح للإصلاح وإعادة مكانته وفي الآخر طلعنا بنغرق أكتر ما كنّا".
ميودراج يسيتش‎

الإسماعيلي يعلن تعاقده مع جيسيتش لقيادة الفريق

أنهى مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، الاتفاق مع المدرب الصربى ميودراج "جيسيتش" لتولى القيادة الفنية لفريق النادي الإسماعيلي بـداية من الموسم المقبل. وولد المدير الفني الجديد للدراويش في عام 1958 بمدينة أوسيسينيكا الصربية، ولكنه يحمل جنسية أخرى وهى البوسنة والهرسك، تولى مهمة تدريب 21 فريقا خلال مسيرته التدريبية منهم 6 تجارب فى أندية عربية بعد اعتزاله كرة القدم عام 1993 ويحمل رخصة التدريب الاحترافية من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا".
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استون-فيلا

في غياب المحمدى.. تريزيجيه يقود تشكيلة أستون فيلا

أعلن دينسي سميث المدير الفنى لفريق أستون فيلا عن التشكيلة الرسمية التى سيخوض بها مباراته اليوم الجمعة والمقرر أن يلتقى فيها فريق إيفرتون والتى ستقام على ملعب فيلا بارك فى إطار الأسبوع الثالث من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وجاء محمود حسن "تريزيجه" نجم المنتخب الوطنى على رأس قائمة أستون فيلا في المباراة الرسمية الثالثة له في الموسم مع الفريق الإنجليزي . ويحتل إيفرتون المركز التاسع من جدول البريميرليج برصيد 4 نقاط بينما يتذيل أستون فيلا الجدول بدون نقاط.
تريزيجيه‎

فيلا يبحث عن أول انتصار في البريميرليج منذ 3 أعوام

يستقبل نادي أستون فيلا الموجود فيه نجما المنتخب الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، نظيره إيفرتون اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب فيلا بارك، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، ويحتل فيلا المركز الـ17 دون رصيد من النقاط، بينما يوجد إيفرتون في المركز التاسع برصيد 4 نقاط، وتعد تلك المواجهة هي الأكثر تكرارا في الكرة الإنجليزية، حيث سبق أن تواجها في 203 مباريات من قبل، حقق خلالها إيفرتون الانتصار في 76 مباراة مقابل 73 انتصارا لأستون فيلا.
أحمد-المحمدي-أستون-فيلا

أستون فيلا يمدد تعاقده مع أحمد المحمدي

أعلن نادي أستون فيلا، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، اليوم الخميسٍ، تمديد تعاقده مع أحمد المحمدي، الظهير الأيمن للمنتخب الوطني، لموسم جديد. أحمد المحمدي صاحب الـ31 عاما انتقل إلى أستون فيلا في 2017 قادما من هال سيتي، وعقد الظهير الأيمن للمنتخب الوطني مع أستون فيلا كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يتم التمديد لنهاية موسم 2020-2021. وساهم أحمد المحمدي الموسم الماضي في وصول أستون فيلا للدوري الإنجليزي الممتاز، فظهر في 42 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 8.
تريزيجيه‎

أسطورة أرسنال: تريزيجيه سيصبح له شأن كبير

تحدث إيان رايت، أسطورة نادي أرسنال، عن محمود حسن "تريزيجيه"، نجم المنتخب الوطني ونادي أستون فيلا الإنجليزي، الذي ظهر الأسبوع الماضي لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث شارك أساسيا في لقاء فريقه ضد توتنهام هوتسبير بالجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي، واستبدل حين كان فريقه متقدما بهدف قبل الخسارة (3-1) في نهاية اللقاء. وقال إيان رايت الذي سجل 128 هدفا لأرسنال خلال 221 مباراة، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "لأخبركم بمن أحب، إنه تريزيجيه جناح أستون فيلا، وأعتقد أن تريزيجيه سيصبح له شأن كبير في الدوري الإنجليزي".
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