الإسماعيلي يعلن تعاقده مع جيسيتش لقيادة الفريق

تحرير:محمد حسن صيام ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م

جيسيتش

أنهى مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، الاتفاق مع المدرب الصربى ميودراج "جيسيتش" لتولى القيادة الفنية لفريق النادي الإسماعيلي بـداية من الموسم المقبل. وولد المدير الفني الجديد للدراويش في عام 1958 بمدينة أوسيسينيكا الصربية، ولكنه يحمل جنسية أخرى وهى البوسنة والهرسك، تولى مهمة تدريب 21 فريقا خلال مسيرته التدريبية منهم 6 تجارب فى أندية عربية بعد اعتزاله كرة القدم عام 1993 ويحمل رخصة التدريب الاحترافية من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا".

ويعد ”جيسيتش” صاحب الـ61 عاما من المدربين المتميزين لأنه معروف بصرامته وإجادته لقراءة الخصم، وسبق له تمثيل منتخب يوغسلافيا في الثمانينات، بجانب تحقيق عدد من الإنجازات مع بعض الأندية التى أشرف على تدريبها، كما سبق له خوض تجربة سابقة في الدوري السعودي مع نادي نجران موسم 2012، بالإضافة إلى



ويعد ”جيسيتش” صاحب الـ61 عاما من المدربين المتميزين لأنه معروف بصرامته وإجادته لقراءة الخصم، وسبق له تمثيل منتخب يوغسلافيا في الثمانينات، بجانب تحقيق عدد من الإنجازات مع بعض الأندية التى أشرف على تدريبها، كما سبق له خوض تجربة سابقة في الدوري السعودي مع نادي نجران موسم 2012، بالإضافة إلى النادي العربى الكويتى والاتفاق السعودى وخورفكان الإماراتى.



ويتكون الجهاز الفنى الجديد من كل من:



صبرى المنياوي.. مدير الكرة

ميودراج يسيتش.. المدير الفنى

محمود جابر.. المدرب العام

سرديجان تيكيجاسكى.. مساعد مدرب

أدهم السلحدار.. مساعد مدرب

أكرم علياوي.. مخطط أحمال

طارق أبو الليل.. مدير إدارى

أحمد صالح.. مدير إدارى

أحمد سالمان.. إدارى

أشرف عبدالكريم.. إدارى

محمد سالمان.. إدارى

الدكتور أكرم عبدالعزيز .. رئيس الجهاز الطبى