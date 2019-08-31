رانيا علواني لمشجع أهلاوي: تعالى مرّن إنت

تحرير:علي الزيني ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م

رانيا علواني

دخلت رانيا علواني عضو مجلس إدارة الأهلي، في نقاش مع أحد المشجعين بعد الإعلان عن تولي رينيه فايلر لقيادة المارد الأحمر في الموسم الجديد، جاء ذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عندما قالت: "حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة، هما دول اللي يستاهلوا بجد عاش أبطال مصر.. ليرد أحد مشجعي الفريق الأحمر، قائلا: "لا إحنا واخدين بالنا من الفشل المستمر في الاختيار جوه النادي من يوم ما المجلس مسك وكنتوا معشمنا إن النادي في طريقه الصحيح للإصلاح وإعادة مكانته وفي الآخر طلعنا بنغرق أكتر ما كنّا".

لترد علواني، على المشجع قائلة: "هو حضرتك ما أخدتش الدوري؟؟؟؟".. المشجع الأهلاوي واصل هجومه على أداء مجلس الأهلي، ورد قائلا: "لا حضرتي طلعت بفضيحة من صن داونز وخسرت من بيراميدز في الكأس ولو المقياس الدوري ما مجلس الأستاذ محمود طاهر كسبه يبقى وقفنا ضدهم ليه".. لترد رانيا قائلة: "طيب تعالى مرن إنت يمكن