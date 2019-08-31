رياضة

رانيا علواني لمشجع أهلاوي: تعالى مرّن إنت

تحرير:علي الزيني ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م
رانيا علواني
رانيا علواني
دخلت رانيا علواني عضو مجلس إدارة الأهلي، في نقاش مع أحد المشجعين بعد الإعلان عن تولي رينيه فايلر لقيادة المارد الأحمر في الموسم الجديد، جاء ذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عندما قالت: "حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة، هما دول اللي يستاهلوا بجد عاش أبطال مصر.. ليرد أحد مشجعي الفريق الأحمر، قائلا: "لا إحنا واخدين بالنا من الفشل المستمر في الاختيار جوه النادي من يوم ما المجلس مسك وكنتوا معشمنا إن النادي في طريقه الصحيح للإصلاح وإعادة مكانته وفي الآخر طلعنا بنغرق أكتر ما كنّا".
لترد علواني، على المشجع قائلة: "هو حضرتك ما أخدتش الدوري؟؟؟؟".. المشجع الأهلاوي واصل هجومه على أداء مجلس الأهلي، ورد قائلا: "لا حضرتي طلعت بفضيحة من صن داونز وخسرت من بيراميدز في الكأس ولو المقياس الدوري ما مجلس الأستاذ محمود طاهر كسبه يبقى وقفنا ضدهم ليه".. لترد رانيا قائلة: "طيب تعالى مرن إنت يمكن
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ماني ينفعل على الجهاز الفني لليفربول بسبب محمد صلاح

أثار السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول أزمة كبيرة أثناء استبداله خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي التي أقيمت مساء اليوم على ملعب بيرنلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث انفعل المهاجم السنغالي على الجهاز الفني أثناء خروجه من الملعب وبدأ يتحدث عن إحدى الهجمات التي التي لم يمرر له صلاح الكرة خلالها رغم أنه كان في وضع جيد داخل منطقة الجزاء وحاول ميلنر وجوميز تهدئة ماني، بينما اكتفى الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق بالضحك على المشهد.
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ليفربول يتخطى بيرنلي ويواصل صدارته للبريميرليج

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا كبيرًا على نظيره فريق بيرنلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمـيرليج" والتي جمعت بينهما على ملعب فريق بيرنلي. افتتح الدولي الإنجليزي ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق الريدز التسجيل في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول قبل أن يضيف الدولي السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم الفريق الأحمر بثنائية.
مجلس إدارة الأهلي

علواني تفجر مفاجأة: مش إحنا اللي اخترنا مدرب الأهلي

واصلت رانيا علواني، عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي، مناقشاتها الساخنة مع جماهير المارد الأحمر، على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، عندما قالت: "حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة، هما دول اللي يستاهلوا بجد عاش أبطال مصر.. الأمر تطور بين عضو مجلس الأهلي والجماهير، وبدأت بعض الجماهر في توجيه اللوم لمجلس إدارة النادي وحملوهم سوء اختيار المدرب للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي. ردود رانيا علواني استفزت جماهير الأهلي بعد أن كان ردها: "هو حضرتك ما أخدتش الدوري؟".
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قناة الأهلي

مذيع قناة الأهلى يهاجم اختيار المدرب الجديد

هاجم محمد فارس مقدم برنامج خط أحمر، الذي يُذاع عبر قناة النادي الأهلي، طريقة اختيار السويسري رينيه فايلر، الذي أعلن مسئولو القلعة الحمراء، عن قيادته للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "أضعف سيرة ذاتية من بين كل الخيارات اللي كانت مطروحة مدرب أقل بكتير من طموحنا ومن احتياجات وتعقيدات المرحلة دي تحديدا. إنت أخدت مغامرة كبيرة جدا لما اختيارك كان مدرب نسبة نجاحه ومقدمات نجاحه فيها مخاطرة كبيرة جدا وأكتر حد متضرر من ده هو مجلس الإدارة اللي حط على نفسه ضغوط كبيرة بالاختيار ده".
الخطيب- ولاسارتي‎

إكرامي يكشف جنسية مدرب الأهلي الجديد

أكد إكرامي الشحات، نجم الأهلي السابق، والمشرف على مدربي حراس المرمى في قطاع الناشئين بالنادي أن إدارة القلعة الحمراء، اقتربت من التعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للأورجوياني مارتن لاسارتي الذى تمت إقالته عقب الخسارة من فريق بيراميدز،في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر. وكشف اكرامي في تصريحات إذاعية عبر راديو إذاعة الشباب والرياضة، مساء اليوم الجمعة، أن الأهلي يفاضل بين مدرب سويسري وآخر صربي، وحتى الآن لم يتم حسم هوية المدرب الذي سيقود المارد الأحمر خلال الفترة القادمة.
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لاعب الأهلي يكشف حقيقة انتقاله للإسماعيلي

كشف حسين السيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة انتقاله إلى صفوف الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكدًا أنه يدرس عدة عروض للرحيل عن القلعة الحمراء هذا الصيف، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، قائلا: "لم يفاتحني أحد من الإسماعيلي للانضمام إليه في الفترة المقبلة.. وما يتردد عبر وسائل الإعلام لا أعلم عنه شيئًا، أنتظر حسم مستقبلي مع الأهلي خلال أيام، وهناك أكثر من عرض، أقوم بدراسته لاختيار الأفضل خلال الفترة القادمة".
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هل يتم سحب بطولة الدوري من الأهلي؟.. خبير لوائح يجيب

يبدو أن المهمة ستكون مليئة بالصعاب، أمام اللجنة التي تولت إدارة مجلس اتحاد الكرة مؤقتًا، برئاسة عمرو الجنايني، بعد قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوة إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، وقف إعلان ترتيب الأندية، وهو ما يعني أن درع بطولة الدوري، سيتم سحبه من النادي الأهلي، الذي توج بالبطولة، بعدما قامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
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