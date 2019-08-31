قمة وتوقيع اتفاقيات.. السيسي يصل لقصر بيان في الكويت

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٦ م

أمير الكويت والسيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قصر بيان بالكويت، مساء السبت، برفقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في مستهل زيارته إلى الكويت التي تستغرق يومين. وكان الرئيس السيسي وصل، مساء اليوم، والوفد الرسمي المرافق له، إلى مطار الكويت الدولي، واستقبله أمير الكويت، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى وأمير الكويت سيعقدان مباحثات قمة ثنائية وموسعة، كما سيشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات في المجال الاقتصادي والتنموى على هامش زيارته للكويت.

وأضاف السفير بسام راضى أن جدول أعمال الرئيس يتضمن لقاء مع عدد من كبار المسئولين الرسميين الكويتيين. وجرت للرئيس السيسي مراسم استقبال رسمية بمطار الكويت الدولي، بحضور الوفد الرسمي المرافق له، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وسفير مصر لدى