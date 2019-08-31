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قمة وتوقيع اتفاقيات.. السيسي يصل لقصر بيان في الكويت

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٦ م
أمير الكويت والسيسي
أمير الكويت والسيسي
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قصر بيان بالكويت، مساء السبت، برفقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في مستهل زيارته إلى الكويت التي تستغرق يومين. وكان الرئيس السيسي وصل، مساء اليوم، والوفد الرسمي المرافق له، إلى مطار الكويت الدولي، واستقبله أمير الكويت، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى وأمير الكويت سيعقدان مباحثات قمة ثنائية وموسعة، كما سيشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات في المجال الاقتصادي والتنموى على هامش زيارته للكويت.
وأضاف السفير بسام راضى أن جدول أعمال الرئيس يتضمن لقاء مع عدد من كبار المسئولين الرسميين الكويتيين. وجرت للرئيس السيسي مراسم استقبال رسمية بمطار الكويت الدولي، بحضور الوفد الرسمي المرافق له، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وسفير مصر لدى
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المستشار-أحمد-سعد

بكري: عبدالعال وافق على استقالة أمين عام البرلمان

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وافق على قبول استقالة الأمين العام للبرلمان المستشار أحمد سعد الدين، لافتًا إلى أن الاستقالة التي تقدم بها الأمين العام لمجلس النواب إلى رئيس البرلمان بغرض الإعارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف بكري، فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن استقالة الأمين العام لمجلس النواب، جاءت بعد جهود كبيرة بذلها من أجل النهوض بمستوي الأمانة العامه للمجلس وخدماتها للنواب.
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مطالبات برلمانية بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية، والمخططات التفصيلية، خصوصا في القرى والمدن، بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء. وتنص شروط التصالح على تشكيل لجنة برئاسة مهندس استشارى متخصص ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ويقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وسداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. ويجوز تقسيط القيمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، والبت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر.
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تحويل الصحافة لرقمية وإنهاء خدمة.. قرارين لـ«الوطنية للصحافة»

وافقت الهيئة الوطنية للصحافة على إنهاء خدمة المهندس إبراهيم الغمري رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع لبلوغه السن القانونية، وكلفت المدير المالي بتسيير الأعمال لمدة شهر تحت رقابة وتصديق الإدارة القانونية بالهيئة، لحين تعيين رئيس مجلس إدارة جديد. وشكلت الهيئة، فى بيان اليوم، لجنة قانونية قامت بفحص شاليهات الشركة في الساحل الشمالي وإعداد تقرير بحالتها، وقررت عرضها للتأجير في مزاد علني ابتداء من الصيف القادم.
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غدًا.. الأعلى للإعلام يضع ضوابط الظهور على الشاشات

تجتمع لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صباح غدٍ، لمناقشة المهام الفنية المتعلقة بتطبيق المعايير والضوابط على الشاشات، وذلك بحضور جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، وصالح الصالحي مقرر اللجنة، فضلاً عن الأعضاء الفنيين للجنة لتوزيع المهام عليهم. وصرح جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس، بإنه سيتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، مشيرًا إلى أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية لوسائل الإعلام المصرية.
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السيسى-صباح-الاحمد

شوارع الكويت تتزين بأعلام مصر استعدادا لزيارة السيسي

تزينت شوارع الكويت اليوم السبت، بالأعلام المصرية والكويتية، استعدادا للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت. وانتشرت الأعلام المصرية والكويتية بالشوارع الرئيسية بالكويت، ابتداء من مطار الكويت الدولي، مرورا بشارعي الاستقلال، والخليج العربي، وطريق 55، بالإضافة إلى قصر البيان، الذي سيشهد المباحثات الرسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وأبرزت مختلف الصحف ووسائل الاعلام الكويتية، الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي إلى الكويت.
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السيسي يوافق على قرض بـ87 مليون دينار كويتي

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عقد قرض لتسهيل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي بقيمة 87 مليونا و700 ألف دينار كويتي، يذكر أنه تم توقيع العقد، في 28 أكتوبر الماضي، وأقره مجلس النواب بجلسته المنعقدة، في 16 أبريل الماضي، ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 96 لسنة 2019، بعد التصديق عليه من وزارة الخارجية.
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تصريحات السيسي تتصدر اهتمامات صحف الكويت

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الأحد، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه المشروع القومي للصوب الزراعية بقطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، حول ضرورة محاربة الفساد بكافة صوره. من جانبها، قالت صحيفة الأنباء الكويتية، تحت عنوان «السيسي: اللي هياخد جنيه واحد حرام مالوش مكان بينا»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد على ضرورة محاربة الفساد، مؤكدا أن أراضي الدولة لن يتم التعدي عليها بعد الآن، وأنه على المحافظين، الحفاظ على كل متر أرض كل في محافظته.
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السيسي للشباب: أنتم سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحيه والتقدير للشباب المصري بمناسبة اليوم العالمي للشباب حيث كتب الرئيس عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قائلاً: «في اليوم العالمي للشباب .. أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد والذى يُثبت يوماً بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة ، وأؤكد على أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار فى دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذى يُحقق بهم مستقبلاً أفضل لمصرنا العزيزة»، ويأتى هذا بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للشباب.
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