رياضة

طاقم حكام أذربيجاني لموقعة الزمالك والاتحاد بالكأس

تحرير:كريم أحمد ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م
الزمالك والاتحاد
الزمالك والاتحاد
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم السبت، طاقم التحكيم الذي سيدير مواجهة الزمالك ونظيره الاتحاد السكندري، والتي ستقام في الدور قبل النهائي من مسابقة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب استاد الإسماعيلية، فى تمام الثامنة مساءً، وقررت اللجنة إسناد المهمة إلى طاقم تحكيم من أذربيجان، يتكون من اليار أجايف حكم ساحة، ويعاونه زينا زينالوف وعاكف أمير على، واليشين ماسيوف حكما رابعًا، جاء ذلك بعد طلب زعيم الثغر استقدام طاقم تحكيم أجنبي.
وتأهل فريق الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه على مصر المقاصة، بهدف نظيف، جاء عن طريق عبدالله جمعة، بعد موقعة عنيفة جمعت بين الفريقين، وجدل تحكيمي تسبب في 10 إنذارات، وسط اعتراضات من اللاعبين. وضرب فريق الزمالك موعدًا مع نظيره الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر، والمقرر إقامته يوم الأحد الأول
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رانيا-علواني

رانيا علواني لمشجع أهلاوي: تعالى مرّن إنت

دخلت رانيا علواني عضو مجلس إدارة الأهلي، في نقاش مع أحد المشجعين بعد الإعلان عن تولي رينيه فايلر لقيادة المارد الأحمر في الموسم الجديد، جاء ذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عندما قالت: "حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة، هما دول اللي يستاهلوا بجد عاش أبطال مصر.. ليرد أحد مشجعي الفريق الأحمر، قائلا: "لا إحنا واخدين بالنا من الفشل المستمر في الاختيار جوه النادي من يوم ما المجلس مسك وكنتوا معشمنا إن النادي في طريقه الصحيح للإصلاح وإعادة مكانته وفي الآخر طلعنا بنغرق أكتر ما كنّا".
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الإسماعيلي يعلن تعاقده مع جيسيتش لقيادة الفريق

أنهى مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، الاتفاق مع المدرب الصربى ميودراج "جيسيتش" لتولى القيادة الفنية لفريق النادي الإسماعيلي بـداية من الموسم المقبل. وولد المدير الفني الجديد للدراويش في عام 1958 بمدينة أوسيسينيكا الصربية، ولكنه يحمل جنسية أخرى وهى البوسنة والهرسك، تولى مهمة تدريب 21 فريقا خلال مسيرته التدريبية منهم 6 تجارب فى أندية عربية بعد اعتزاله كرة القدم عام 1993 ويحمل رخصة التدريب الاحترافية من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا".
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طرد تريزيجيه في خسارة أستون وليستر يقسو على بورنموث

حقق فريق ليستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره بورنموث، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ووكرز"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي، جيمي فاردي سجل هدف التقدم للثعالب، قبل أن يدرك كاليوم ويلسون هدف التعادل للضيوف، وأضاف يوري تيليمانس الهدف الثاني لأصحاب الأرض، قبل أن يعود فاري ويضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه، ليرفع ليستر رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيد بورنموث عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.
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مفاجآت في قائمة الزمالك لموقعة الاتحاد بالكأس

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، والتي ستقام في الدور قبل النهائي من مسابقة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الأحد الأول من سبتمبر المقبل على ملعب استاد الإسماعيلية، تحت قيادة تحكيمية أجنبية، ويبحث الفارس الأبيض عن مواصلة المشوار نحو خامس نهائي في آخر 6 نسخ للبطولة المحلية، بينما يسعى زعيم الثغر لمواصلة المغامرة وتحقيق بطولة غابت عن خزائن النادي لسنوات طويلة. وشهدت القائمة استبعاد حازم إمام الظهير الأيمن، وكريم بامبو الوافد الجديد للفريق الأبيض.
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رسميًا.. حكام أجانب لموقعة الزمالك والاتحاد في الكأس

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب نادى الاتحاد السكندرى بإستقدام طاقم تحكيم أجنبي، لمواجهة نظيره الزمالك، والتي ستقام في الدور قبل النهائي من مسابقة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الأحد القادم على ملعب استاد الإسماعيلية، فى تمام الثامنة مساءً عقب الاتفاق مع نظرائهم بالزمالك، فى إطار العلاقات الطيبة بين الناديين، و قامت إدارة النادى السكندري برئاسة محمد مصيلحي، بسداد مبلغ 12500 دولار لخزينة الجبلاية، تمثل الجزء الخاص بقيمة تكلفة استقدام طاقم التحكيم الأجنبي.
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ماذا يفعل اتحاد الكرة أمام قرار إلغاء الهبوط؟

علمت «التحرير» أن اللجنة التي تولت إدارة مجلس اتحاد الكرة مؤقتًا، برئاسة عمرو الجنايني، اتفقت على الطعن ضد قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، مع وقف إعلان ترتيب الأندية للموسم الماضي لحين الفصل في الجانب الموضوعي للمنازعة، بعدما قامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
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هل يتم سحب بطولة الدوري من الأهلي؟.. خبير لوائح يجيب

يبدو أن المهمة ستكون مليئة بالصعاب، أمام اللجنة التي تولت إدارة مجلس اتحاد الكرة مؤقتًا، برئاسة عمرو الجنايني، بعد قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بقبول دعوة إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، وقف إعلان ترتيب الأندية، وهو ما يعني أن درع بطولة الدوري، سيتم سحبه من النادي الأهلي، الذي توج بالبطولة، بعدما قامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
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