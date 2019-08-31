طاقم حكام أذربيجاني لموقعة الزمالك والاتحاد بالكأس

تحرير:كريم أحمد ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م

الزمالك والاتحاد

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم السبت، طاقم التحكيم الذي سيدير مواجهة الزمالك ونظيره الاتحاد السكندري، والتي ستقام في الدور قبل النهائي من مسابقة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب استاد الإسماعيلية، فى تمام الثامنة مساءً، وقررت اللجنة إسناد المهمة إلى طاقم تحكيم من أذربيجان، يتكون من اليار أجايف حكم ساحة، ويعاونه زينا زينالوف وعاكف أمير على، واليشين ماسيوف حكما رابعًا، جاء ذلك بعد طلب زعيم الثغر استقدام طاقم تحكيم أجنبي.

وتأهل فريق الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه على مصر المقاصة، بهدف نظيف، جاء عن طريق عبدالله جمعة، بعد موقعة عنيفة جمعت بين الفريقين، وجدل تحكيمي تسبب في 10 إنذارات، وسط اعتراضات من اللاعبين. وضرب فريق الزمالك موعدًا مع نظيره الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر، والمقرر إقامته يوم الأحد الأول