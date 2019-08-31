جريمة

حقيقة العثور على قنبلة في ميدان المحطة بأسوان

تحرير:عوض سليم ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حقيبة متروكة في ميدان محطة السكة الحديد بمدينة أسوان، أثارت الخوف بين المواطنين، اليوم، بعد شكهم في وجود قنبلة بداخلها قبل أن يكشف خبراء المفرقعات حقيقتها. وانتقلت قيادات أمن أسوان تحت إشراف اللواء محمد عمارة مدير الأمن، إلى موقع البلاغ، وتم فرض طوق أمني احترازى بواسطة خبراء المفرقعات والحماية المدنية، لحين فحص البلاغ، الذى تبين أنه عبارة عن حقيبة متروكة بالميدان، لم يستدل على صاحبها، واضطرت أجهزة الأمن إلى غلق الميدان بالتزامن مع فحص البلاغ، حرصا على سلامة أرواح المواطنين وأصحاب المقاهي والمحال المتواجدة بمنطقة ميدان المحطة.
وكان اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا بوجود حقيبة غريبة بمنطقة ميدان محطة السكة الحديد، وعلى الفور أمر مدير الأمن بانتقال مأمور وضباط وحدة مباحث قسم أسوان أول وخبراء المفرقعات والحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني لحين التعامل مع البلاغ الوارد. بالفحص، تبيّن أن الجسم عبارة عن (حقيبة متروكة
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