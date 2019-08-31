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انطلاق ملتقى «ميدفست- مصر» في محافظات الصعيد

تحرير:التحرير ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
سينما- أرشيفية
سينما- أرشيفية
بدعم من صندوق الأمم المتحدة للصحة والسكان، بمناسبة مرور 25 عاما على مؤتمر الإسكان، وبدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، ينطلق ملتقى ميدفست- مصر بعروض سينمائية وندوات نقاشية في محافظات الوجه القبلي ليشمل 3 محافظات، هي: أسيوط وسوهاج والأقصر. تقام الفعاليات في أسيوط في 4 سبتمبر، وسوهاج في 6 سبتمبر، وتختتم الفعاليات بالأقصر 8 سبتمبر، ويسمح للجمهور بحضور اليوم مجانا، حيث سيعرض 10 أفلام قصيرة، من مصر، وأمريكا، وفرنسا، وأيرلندا، والإمارات، وسيتم تقسيم الأفلام على مجموعتين، تعقب كل مجموعة جلسة نقاشية يحضرها مجموعة سينمائيين، وأطباء، ومعالجين.
وفي بيان عن منظمي الملتقي، جاء: "سعداء أن الملتقى مستمر فالنمو والتوسع إلى مدن وبقاع جديدة، ميدفيست الملتقى سينمائي فريد من نوعه لأنه مدعوم بخلفية طبية ويتناول قضايا صحية بشكل منظم وفني، ولذلك استطاع لمس الكثير من قلوب حاضريه مع رفع مستوى وعيهم بقضايا صحية وإنسانية في نفس الوقت، واثقين من أن صعيد مصر
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ياسمين -رئيس (2)

ياسمين رئيس بـ«لوك» مختلف في كواليس «لص بغداد»

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورا لها بصحبة الفنان محمد إمام من كواليس تصوير فيلمهما «لص بغداد» الذي يجري تصويره حاليا، عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، وظهر الثنائي بـ"لوك" مختلف، حيث ارتدت هي باروكة شعر لونها كستنائي بينما ظهر «إمام» بشعر طويل ولحية، وعلقت عليها قائلة: «من فيلم لص بغداد، قريبًا جدا مع محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، أمينة خليل»، وكان الفيلم من المفترض أن يعرض خلال موسم عيد الأضحى المنقضى، ولكن عدم الانتهاء من تصويره أدى إلى تأجيله ومن المنتظر عرضه خلال موسم منتصف العام.
فاليري هاربر

وفاة فاليري هاربر بعد صراع مع مرض السرطان

توفيت الممثلة الأميركية، فاليري هاربر، أمس الجمعة، عن عمر يناهز 80 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان الدماغ، ونعها زوجها بكلمات مؤثرة على حسابه بموقع «تويتر»، حيث كتب توني كاشيوتي: «توفّيت زوجتي الفاتنة والمحبّة منذ حوالي 40 عاماً عند الساعة 10:06، بعد صراع مع السرطان دام سنتين.. ونحن لن ننساك أبداً أبداً.. فلترقد روحك بسلام يا عزيزتي»، ونالت «هاربر» شهرة واسعة بعد مشاركتها فى مسلسل The Mary Tyler Moore Show، الذى عرض فى السبعينات، وفازت بالعديد من الجوائز عن دور (رودا مورغنسترن)، الذى تم تناوله بعد ذلك فى عمل منفصل.
ريم-مصطفى (2)

3 بطلات أمام السقا.. أحدث المنضمين إلى «العنكبوت»

انضمت مؤخرًا كل من الفنانة ريم مصطفى والفنانة يسرا اللوزي إلى أبطال فيلم «العنكبوت» للنجم أحمد السقا، ويلعب الثنائي «ريم» و«يسرا» دورين رئيسيين إلى جوار الفنانة منى زكي، البطلة النسائية، وفى الوقت نفسه يستعد أحمد السقا، إلى تصوير مشاهد الأكشن بالفيلم مطلع سبتمبر المقبل، والتى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير، وذلك بقيادة المخرج أحمد نادر جلال، حيث يعتمد الفيلم على تيمة الأكشن والإثارة، هو من تأليف السيناريست محمد ناير، الذى أكد فى وقت سابق أن فكرة الفيلم مختلفة وجديدة على السينما المصرية، لم تنفذ من قبل.
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ولاد رزق

إيرادات «ولاد رزق 2» تتجاوز 80 مليون جنيه

بلغ إجمالي إيرادات فيلم «ولاد رزق 2» حتى أمس الخميس 29 أغسطس، 81 مليون جنيه وذلك منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك. تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم بأن لا يفترقوا عن بعضهم، لكن شرط أن يستعد الكل لتركها في يوم ما عندما يأتي القرار، إلا أن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم، فيتركهم الشقيق الأكبر رضا رزق (أحمد عز) والعقل المدبر لهم، ليقع الباقون في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، بينما يتعرضون للخيانة، وتطاردهم الشرطة بدون سبب معروف.
تامر حسنى

تامر حسني يبدأ التحضير لفيلمه الجديد

يبدأ الفنان تامر حسني، التحضير لفيلم جديد لم يستقر على اسمه، مع المنتج سيف عريبي، من المقرر طرحه فى صيف 2020، واستعان "تامر"، بالمخرج اللبناني سعيد الماروق، ليكون مخرج العمل. يذكر أن تامر حسني يشارك في بطولة فيلم "الفلوس"، وكانت الشركة المنتجة قررت عرضه ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام المقبل، وذلك بعد خروجه من المنافسة في عيد الأضحى، وذلك بسبب عدم الانتهاء من عملية المونتاج. والفيلم من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام.
حريق-الامازون (6)

تعرف على أول نجم في هوليوود يتبرع لـ«الأمازون»

أعلن النجم الكبير ليوناردو دي كابريو، تبرعه بمبلغ 5 ملايين دولار، كمساعدة لغابات الأمازون التي تتعرض لحرائق هائلة بمعدل سريع منذ عدة أيام، وبذلك يكون أول نجم في هوليوود يبادر إلى التبرع من أجل احتواء تلك الكارثة، التي تمثل تهديدا للعالم بأسره. وقال دي كابريو، الذي يعد واحدا من أبرز النجوم المدافعين عن البيئة، إنه تبرع بهذا المبلغ من أجل دعم الجهود المبذولة لإنقاذ غابات الأمازون، حسب موقع "ذا هوليوود ريبورتر". وتكفل دي كابريو (44 عاما) بدفع المال من خلال مؤسسته البيئية "Earth Alliance"، التي أنشأها مع رجلي الأعمال لورين باول جوبز وبريان شيث.
هند-موسى (2)

ساويرس عن رحيل هند موسى: نعامل الصحفيين بأسلوب لائق

أقيم ظهر اليوم الإثنين، المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي، بأحد فنادق القاهرة، وسط حضور حاشد من الإعلاميين والنجوم ومسؤولي المهرجان، للكشف عن تفاصيل الدورة الثالثة من المهرجان. وخلال المؤتمر، توجه أحد الصحفيين الحاضرين بسؤال إلى المهندس نجيب ساويرس، رئيس المهرجان، عن طريقة تعامل إدارة المهرجان مع الصحفيين في الدورة الجديدة، خاصة بعد الحادث الأليم الذي رحلت على أثره الزميلة هند موسى، رئيسة قسم "الفن" بجريدة "التحرير"، في 29 سبتمبر الماضي، في أثناء عودتها من الجونة بعد تغطيات فعاليات المهرجان في الدورة الماضية.
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