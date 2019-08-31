انطلاق ملتقى «ميدفست- مصر» في محافظات الصعيد

تحرير:التحرير ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

سينما- أرشيفية

بدعم من صندوق الأمم المتحدة للصحة والسكان، بمناسبة مرور 25 عاما على مؤتمر الإسكان، وبدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، ينطلق ملتقى ميدفست- مصر بعروض سينمائية وندوات نقاشية في محافظات الوجه القبلي ليشمل 3 محافظات، هي: أسيوط وسوهاج والأقصر. تقام الفعاليات في أسيوط في 4 سبتمبر، وسوهاج في 6 سبتمبر، وتختتم الفعاليات بالأقصر 8 سبتمبر، ويسمح للجمهور بحضور اليوم مجانا، حيث سيعرض 10 أفلام قصيرة، من مصر، وأمريكا، وفرنسا، وأيرلندا، والإمارات، وسيتم تقسيم الأفلام على مجموعتين، تعقب كل مجموعة جلسة نقاشية يحضرها مجموعة سينمائيين، وأطباء، ومعالجين.

وفي بيان عن منظمي الملتقي، جاء: "سعداء أن الملتقى مستمر فالنمو والتوسع إلى مدن وبقاع جديدة، ميدفيست الملتقى سينمائي فريد من نوعه لأنه مدعوم بخلفية طبية ويتناول قضايا صحية بشكل منظم وفني، ولذلك استطاع لمس الكثير من قلوب حاضريه مع رفع مستوى وعيهم بقضايا صحية وإنسانية في نفس الوقت، واثقين من أن صعيد مصر