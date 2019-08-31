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هل يصبح محمد رمضان المغني الأكثر جماهيرية بإفريقيا؟

تحرير:التحرير ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
محمد رمضان
محمد رمضان
أعلن الفنان محمد رمضان ترشيحه لجائزة الموسيقى الإفريقية "Afrima"، للتنافس على لقب المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا. ونشر محمد رمضان عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورة لقائمة المرشحين للجائزة، وعلّق عليها كاتبًا: "الاسم المصري الوحيد المرشح لجائزة المُغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا". من ناحية أخرى، يدخل الميجا ستار تامر حسني منافسة شرسة على مستوى القارة السمراء للحصول على لقب أفضل فنان إفريقي للعام الجاري 2019، وذلك ضمن جوائز الموسيقى الإفريقية "أفريما".
يشار إلى أن محمد رمضان، أحيا يوم الجمعة 23 أغسطس، حفلا غنائيًا داخل جولف بورتو مارينا، بالساحل الشمالي، تحت شعار "أقوى حفل في الساحل". جدير بالذكر أن محمد رمضان يعرض له بالسينمات حاليا فيلم "الكنز 2" من تأليف عبدالرحيم كمال ومن إخراج شريف عرفة، ويشارك في البطولة محمد سعد وروبي وأحمد رزق وهاني عادل ‏وهيثم
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انطلاق ملتقى «ميدفست- مصر» في محافظات الصعيد

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وفاة فاليري هاربر بعد صراع مع مرض السرطان

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