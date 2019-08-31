رياضة

فيرناندينيو يكشف سبب الرباعية في شباك برايتون

تحرير:محمد حسن صيام ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ م
السيتي
السيتي
كشف فيرناندينيو لاعب وسط فريق مانشستر سيتي عن سبب اكتساح فريقه لنظيره برايتون إلى عدم إهدار الكثير من الفرص أمام المرمى، حيث قال لاعب الوسط البرازيلي عقب المباراة: "نحن سعداء حقا للفوز برباعية على برايتون، لعبنا اليوم بشكل جيد وسجلنا الكثير من الأهداف". وأضاف في تصريحات نقلها موقع مانشستر سيت: "وعلى مستوى الفرص أمام المرمى لم نهدر الكثير منها مثل المباريات السابقة، لذلك نجحنا في تسجيل 4 أهداف". وواصل البرازيلي تصريحاته: "أعتقد أن هذه هي أفضل طريقة نذهب بها للتوقف الدولي قبل مواجهة نورويتش سيتي".
واكتسح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره برايتون برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، سجل كيفين دي بروين الهدف الأول في شباك فريق برايتون بالدقيقة الثانية من زمن أحداث الشوط الأول، بينما أضاف سيرجيو
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