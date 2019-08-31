رياضة

برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام أوساسونا

تحرير:علي الزيني ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ م
أنسو فاتي
أنسو فاتي
سقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، أمام أوساسونا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أل سادار، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني، روبيرتو توريس سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك أنسو فاتي هدف التعادل للبلوجرانا، وأحرز آرثر ميلو الهدف الثاني، قبل أن يعود توريس ويضيف الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء، بهذا التعادل رفع الفريق الكتالوني رصيده 4 نقاط في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما حل أوساسونا في المركز الرابع برصيد 5 نقاط.
المباراة شهدت تاريخا جديدا للاعب الصاعد أنسو فاتي لاعب برشلونة، بعدما أحرز هدفًا في شباك أوساسونا، ليصبح أصغر لاعب يحرز هدفًا في تاريخ مشاركات برشلونة بالدوري الإسباني، وهو في سن السادسة عشرة و304 أيام. وتفوق فاتي على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل أول أهدافه مع برشلونة في الليجا بعمر (17 عاما
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ساديو ماني

ماني ينفعل على الجهاز الفني لليفربول بسبب محمد صلاح

أثار السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول أزمة كبيرة أثناء استبداله خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي التي أقيمت مساء اليوم على ملعب بيرنلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث انفعل المهاجم السنغالي على الجهاز الفني أثناء خروجه من الملعب وبدأ يتحدث عن إحدى الهجمات التي التي لم يمرر له صلاح الكرة خلالها رغم أنه كان في وضع جيد داخل منطقة الجزاء وحاول ميلنر وجوميز تهدئة ماني، بينما اكتفى الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق بالضحك على المشهد.
ليفربول‎ (1)

ليفربول يتخطى بيرنلي ويواصل صدارته للبريميرليج

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا كبيرًا على نظيره فريق بيرنلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمـيرليج" والتي جمعت بينهما على ملعب فريق بيرنلي. افتتح الدولي الإنجليزي ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق الريدز التسجيل في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول قبل أن يضيف الدولي السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم الفريق الأحمر بثنائية.
مجلس إدارة الأهلي

علواني تفجر مفاجأة: مش إحنا اللي اخترنا مدرب الأهلي

واصلت رانيا علواني، عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي، مناقشاتها الساخنة مع جماهير المارد الأحمر، على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، عندما قالت: "حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة، هما دول اللي يستاهلوا بجد عاش أبطال مصر.. الأمر تطور بين عضو مجلس الأهلي والجماهير، وبدأت بعض الجماهر في توجيه اللوم لمجلس إدارة النادي وحملوهم سوء اختيار المدرب للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي. ردود رانيا علواني استفزت جماهير الأهلي بعد أن كان ردها: "هو حضرتك ما أخدتش الدوري؟".
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برشلونة (2)

برشلونة يقص شريط الليجا اليوم أمام بلباو

يحتضن ملعب سان ماميس اليوم الجمعة، أولى مباريات الموسم الجديد 2019- 2020 في الدوري الإسباني "لا ليجا"، وذلك عندما يستقبل أتلتيك بلباو نظيره حامل اللقب برشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء، ويدخل البرسا مباراة اليوم مدعمًا بالصفقات الجديدة من أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج، وهما اللاعبان اللذان يعول عليهما المدرب إيرنيستو فالفيردي في مساعدته على التتويج بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، ويغيب عن العملاق الكتالوني في مواجهة اليوم نجمه الأول ليونيل ميسي بسبب الإصابة، في الوقت الذي يدخل بلباو اللقاء بصفوف مكتملة.
نيمار

المدير الرياضى لـ«سان جيرمان» يكشف حقيقة رحيل نيمار

علق ليوناردو المدير الرياضى لفريق باريس سان جيرمان، على صفقة رحيل نيمار عن النادى الباريسي، حيث أشار ليوناردو أن هناك مفاوضات بالفعل لضم اللاعب لأحد الفرق. وقال البرازيلى فى تصريحات خلال لقاء مع راديو مونت كارلو: "نعم هناك مفاوضات مع بعض الأندية من أجل نيمار ولكن لا يوجد أي شيء مُتقدم حتى الآن، ما يقال بخصوص استبعاد نيمار من تدريبات باريس سان جيرمان ليس صحيحا على الإطلاق". وارتبط اسم نيمار فى الأيام الأخيرة بالانتقال لفريق برشلونة وكانت الصحف الإسبانية قد نشرت تقارير تفيد دخوله فى صفقة تبادلية تضم لاعبين ومبلغا يزيد على 100 مليون يورو.
رونالدو

كريستيانو رونالدو: هذا هو الاختلاف بيني وبين ميسي

أشاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بقدرات الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، موضحا الفارق بينه وبين البرغوث، وذلك حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لشبكة "DAZN". وقال كريستيانو رونالدو: "الاختلاف بيني وبين ميسي أنني لعبت مع أكثر من نادٍ، وحققت دوري أبطال أوروبا رفقة فريقين مختلفين، وكنت هداف دوري أبطال أوروبا لـ6 مواسم متتالية، كما أنه لا يوجد العديد من اللاعبين الذين فازوا بخمسة ألقاب في الشامبيونزليج، ولهذا السبب أشعر بأنني أجد نفسي في هذه البطولة".
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (5)

توخيل: ايجاد لاعب مثل نيمار "مستحيل"

علق الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على أنباء اقتراب رحيل نجم الفريق نيمار دا سيلفا، مؤكدًا أنه يتعامل مع الأمر بواقعية خاصة أن اللاعب قد يرحل عن الفريق ويجب توفير الحلول اللازمة لذلك. وتغلب باريس سان جيرمان على نظيره نيم أولمبيك، بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن مباريات الجولة الأولى ببطولة الدوري الفرنسي، وساهم النجم الشاب في فوز فريقه بتسجيله الهدف الثاني في المباراة.
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