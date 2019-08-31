برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام أوساسونا

تحرير:علي الزيني ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ م

أنسو فاتي

سقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، أمام أوساسونا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أل سادار، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني، روبيرتو توريس سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك أنسو فاتي هدف التعادل للبلوجرانا، وأحرز آرثر ميلو الهدف الثاني، قبل أن يعود توريس ويضيف الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء، بهذا التعادل رفع الفريق الكتالوني رصيده 4 نقاط في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما حل أوساسونا في المركز الرابع برصيد 5 نقاط.

المباراة شهدت تاريخا جديدا للاعب الصاعد أنسو فاتي لاعب برشلونة، بعدما أحرز هدفًا في شباك أوساسونا، ليصبح أصغر لاعب يحرز هدفًا في تاريخ مشاركات برشلونة بالدوري الإسباني، وهو في سن السادسة عشرة و304 أيام. وتفوق فاتي على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل أول أهدافه مع برشلونة في الليجا بعمر (17 عاما