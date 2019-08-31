رياضة

رانيا علواني: مش إحنا اللي اخترنا مدرب الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م
مجلس الأهلي
مجلس الأهلي
واصلت رانيا علواني، عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي، مناقشاتها الساخنة مع جماهير المارد الأحمر، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عندما قالت: "حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة، هما دول اللي يستاهلوا بجد عاش أبطال مصر.. الأمر تطور بين عضو مجلس الأهلي والجماهير، وبدأت بعض الجماهر في توجيه اللوم لمجلس إدارة النادي وحملوهم سوء اختيار المدرب للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي. ردود رانيا علواني استفزت جماهير الأهلي بعد أن كان ردها: "هو حضرتك ما أخدتش الدوري؟".
ليرد أحد المشجعين عليها قائلا: "كلام غير منطقي.. جمب الدوري خرجنا من الكأس وإفريقيا مرتين بفضيحة ماحصلتش في التاريخ وجبتوا كارتيرون فشل ولاسارتي فشل وحقنا ضاع محليا وإفريقيا، السنة دي آخر فرصة للإدارة، كفاية اللي بيتقال على قناه الأهلي كنا عايزين مدرب انتر ومدرب البرازيل وافقنا على شروطهم والظروف جابت
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ساديو ماني‎

هل غضب ماني بسبب محمد صلاح؟.. كلوب يُجيب

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن واقعة غضب ساديو مانى بعد استبداله في مباراة بيرنلي، التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وحسمها الريدز لصالحه، بثلاثية نظيفة، ليتربع على صدارة جدول البريميرليج، قائلا: "لا أعرف ما السبب وراء انفعال مانى على مقاعد البدلاء عقب خروجه من أرض الملعب، كل إنسان لديه مشاعر متداخلة، وأمور معقدة أحيانًا لا يمكن لنا أن نفسرها.. ماني يُعد رجلا حساسًا وعاطفيًّا، وغضبه لم يكن بسبب خروجه من الملعب".
ساديو ماني

ماني ينفعل على الجهاز الفني لليفربول بسبب محمد صلاح

أثار السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول أزمة كبيرة أثناء استبداله خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي التي أقيمت مساء اليوم على ملعب بيرنلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث انفعل المهاجم السنغالي على الجهاز الفني أثناء خروجه من الملعب وبدأ يتحدث عن إحدى الهجمات التي التي لم يمرر له صلاح الكرة خلالها رغم أنه كان في وضع جيد داخل منطقة الجزاء وحاول ميلنر وجوميز تهدئة ماني، بينما اكتفى الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق بالضحك على المشهد.
ليفربول‎ (1)

ليفربول يتخطى بيرنلي ويواصل صدارته للبريميرليج

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا كبيرًا على نظيره فريق بيرنلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمـيرليج" والتي جمعت بينهما على ملعب فريق بيرنلي. افتتح الدولي الإنجليزي ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق الريدز التسجيل في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول قبل أن يضيف الدولي السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم الفريق الأحمر بثنائية.
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رانيا-علواني

رانيا علواني لمشجع أهلاوي: تعالى مرّن إنت

دخلت رانيا علواني عضو مجلس إدارة الأهلي، في نقاش مع أحد المشجعين بعد الإعلان عن تولي رينيه فايلر لقيادة المارد الأحمر في الموسم الجديد، جاء ذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عندما قالت: "حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة، هما دول اللي يستاهلوا بجد عاش أبطال مصر.. ليرد أحد مشجعي الفريق الأحمر، قائلا: "لا إحنا واخدين بالنا من الفشل المستمر في الاختيار جوه النادي من يوم ما المجلس مسك وكنتوا معشمنا إن النادي في طريقه الصحيح للإصلاح وإعادة مكانته وفي الآخر طلعنا بنغرق أكتر ما كنّا".
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الأهلي يعلن إقالة لاسارتي.. ويوسف مديرا فنيا مؤقتا

قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، كما قررت اللجنة تكليف محمد يوسف المدرب العام بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة. جاء ذلك القرار بعد توديع الأهلي مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد الجيش ببرج العرب.
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لاسارتي عن الصفقات: طلبت بعض اللاعبين ولم يتم ضمهم

سيطرت حالة من الغضب الشديد على الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي عقب الخسارة من بيراميدز في دور الـ16 من بطولة كأس مصر والخروج من البطولة مبكرًا، ووجه مدرب الأهلي انتقادات غير مباشرة لمجلس إدارة النادي بشأن تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كشف لاسارتي عن توصيته بالتعاقد مع أحد المهاجمين المتميزين إلا أن مسؤولي القلعة الحمراء ردوا عليه بعدم وجود أموال للتعاقد مع هذا اللاعب. وقال مدرب الأهلي في هذا الشأن: "طلبت التعاقد مع مهاجم لكن الأمور المادية حالت دون ذلك وهذا ليس من اختصاصي".
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لاسارتي يجتمع بالأساسيين في مران الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز غدا السبت، في إطار دور الـ16 بكأس مصر، وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، جلسة فنية مع اللاعبين وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة بيراميدز. وخصص مارتن لاسارتي فقرة للضربات الثابتة في المران المسائي، شهدت الفقرة تجربة بعض الجمل الفنية والتكتيكية استعدادا لمواجهة بيراميدز، وحرص لاسارتي على توجيه لاعبي الفريق خلال الفقرة الفنية التي شهدها مران الفريق اليوم.
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