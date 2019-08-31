علواني تفجر مفاجأة: مش إحنا اللي اخترنا مدرب الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م

مجلس الأهلي

واصلت رانيا علواني، عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي، مناقشاتها الساخنة مع جماهير المارد الأحمر، على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، عندما قالت: "حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة، هما دول اللي يستاهلوا بجد عاش أبطال مصر.. الأمر تطور بين عضو مجلس الأهلي والجماهير، وبدأت بعض الجماهر في توجيه اللوم لمجلس إدارة النادي وحملوهم سوء اختيار المدرب للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي. ردود رانيا علواني استفزت جماهير الأهلي بعد أن كان ردها: "هو حضرتك ما أخدتش الدوري؟".

ليرد أحد المشجعين عليها قائلا: "كلام غير منطقي.. جمب الدوري خرجنا من الكأس وإفريقيا مرتين بفضيحة ماحصلتش في التاريخ وجبتوا كارتيرون فشل ولاسارتي فشل وحقنا ضاع محليا وإفريقيا، السنة دي آخر فرصة للإدارة، كفاية اللي بيتقال على قناه الأهلي كنا عايزين مدرب انتر ومدرب البرازيل وافقنا على شروطهم والظروف جابت