رياضة

ليفربول يتخطى بيرنلي ويواصل صدراته للبريميرليج

تحرير:محمد حسن صيام ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
ليفربول
ليفربول
حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا كبيرًا على نظيره فريق بيرنلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمـيرليج" والتي جمعت بينهما على ملعب فريق بيرنلي. افتتح الدولي الإنجليزي ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق الريدز التسجيل في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول قبل أن يضيف الدولي السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم الفريق الأحمر بثنائية.
وفي الشوط الثاني من المباراة سجل الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثالث من صناعة محمد صلاح في الدقيقة 80 من زمن اللقاء. بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق ليفربول لـ12 نقطة في صدارة جدول مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق بيرنلي عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب المسابقة
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ساديو ماني

ماني ينفعل على الجهاز الفني لليفربول بسبب محمد صلاح

أثار السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول أزمة كبيرة أثناء استبداله خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي التي أقيمت مساء اليوم على ملعب بيرنلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث انفعل المهاجم السنغالي على الجهاز الفني أثناء خروجه من الملعب وبدأ يتحدث عن إحدى الهجمات التي التي لم يمرر له صلاح الكرة خلالها رغم أنه كان في وضع جيد داخل منطقة الجزاء وحاول ميلنر وجوميز تهدئة ماني، بينما اكتفى الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق بالضحك على المشهد.
مجلس إدارة الأهلي

علواني تفجر مفاجأة: مش إحنا اللي اخترنا مدرب الأهلي

واصلت رانيا علواني، عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي، مناقشاتها الساخنة مع جماهير المارد الأحمر، على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، عندما قالت: "حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة، هما دول اللي يستاهلوا بجد عاش أبطال مصر.. الأمر تطور بين عضو مجلس الأهلي والجماهير، وبدأت بعض الجماهر في توجيه اللوم لمجلس إدارة النادي وحملوهم سوء اختيار المدرب للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي. ردود رانيا علواني استفزت جماهير الأهلي بعد أن كان ردها: "هو حضرتك ما أخدتش الدوري؟".
أنسو فاتي‎

برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام أوساسونا

سقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، أمام أوساسونا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أل سادار، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني، روبيرتو توريس سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك أنسو فاتي هدف التعادل للبلوجرانا، وأحرز آرثر ميلو الهدف الثاني، قبل أن يعود توريس ويضيف الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء، بهذا التعادل رفع الفريق الكتالوني رصيده 4 نقاط في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما حل أوساسونا في المركز الرابع برصيد 5 نقاط.
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ليفربول‎

ليفربول يرد على بوبي دونكان في بيان رسمي

قام نادي ليفربول الإنجليزي بالرد سريعًا على ما قاله وكيل أعمال مهاجم الرديف بوبي دونكان، والذي اتهم الريدز باتهامات خطيرة تضر سمعته كثيرًا، لذا استدعى الرد في أقرب وقت ممكن، حيث كان وكيل أعمال دونكان قد ادعى بأن تعامل ليفربول مع موكله ألحق أضرارا نفسية وعقلية باللاعب، لدرجة أنه لا يستطيع أن يخرج من منزله. وصرح بأن رفض عروض إعارة اللاعب لفيورنتينا ونورتشلاند الدانماركي هو ما أحبط دونكان كثيرًا، لأنه يعلم صعوبة مشاركته مع الفريق الأول في الوقت الراهن.
ليفربول‎

جويل ماتيب يكشف عن أمنيته مع ليفربول

كشف جويل ماتيب، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عن أمنيته التي يسعى لتحقيقها مع الريدز، وهي أن يسجل المزيد من الأهداف هذا الموسم لناديه، بعدما هز شباك أرسنال في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، إذ قال ماتيب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "أنا سعيد بهذا الهدف، وأتمنى أن يكون بداية لمزيد من الأهداف. لقد كانت عرضية جيدة وآمل أن أستطيع تسجيل هدف آخر الأسبوع المقبل"، وجاء هدف ماتيب قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، ليكسر التعادل السلبي الذي كان مسيطرا على المباراة.
يورجن كلوب‎

كلوب عن مباراة آرسنال: "لسنا فى ديزنى لاند"

أشاد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، بمستوى محمد صلاح نجم الريدز، وذلك بعد تسجيله هدفين فى المباراة التى جمعت ليفربول مع فريق آرسنال، فى ملعب أنفيلد فى إطار الأسبوع الثالث من الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وحقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف لهدف، ليحقق ثالث فوز على التوالى فى البريميرليج. وعلق كلوب خلال تصريحات له عقب المباراة على أداء محمد صلاح، حيث قال: "هدف صلاح الثالث رائع، والقرار بخصوص ركلة الجزاء كان واضحا للغاية بكل تأكيد".
محمد صلاح (1.) (1)

محمد صلاح: سرعتي تساعدني في حسم كثير من المباريات

أكد النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، أن السرعة من الأمور المهمة للغاية في كرة القدم، مشيرًا إلى أنها قد لا تكون موهبة، لكنها تحتاج للتدريب كثيرًا ومزيد من الطاقة. وتوج صلاح مع فريقه ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، مساء الأربعاء، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز.
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