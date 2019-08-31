ليفربول يتخطى بيرنلي ويواصل صدراته للبريميرليج

تحرير:محمد حسن صيام ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

ليفربول

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا كبيرًا على نظيره فريق بيرنلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمـيرليج" والتي جمعت بينهما على ملعب فريق بيرنلي. افتتح الدولي الإنجليزي ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق الريدز التسجيل في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول قبل أن يضيف الدولي السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم الفريق الأحمر بثنائية.

وفي الشوط الثاني من المباراة سجل الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثالث من صناعة محمد صلاح في الدقيقة 80 من زمن اللقاء. بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق ليفربول لـ12 نقطة في صدارة جدول مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق بيرنلي عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب المسابقة



وفي الشوط الثاني من المباراة سجل الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثالث من صناعة محمد صلاح في الدقيقة 80 من زمن اللقاء.



بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق ليفربول لـ12 نقطة في صدارة جدول مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق بيرنلي عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب المسابقة الإنجليزية.



وكان فريق ليفربول قد فاز في مباراة الجولة الماضية أمام فريق آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وهي المباراة التي شهدت تألق لاعبنا الدولي المصري محمد صلاح بتسجل ثنائية، أما فريق بيرنلي فقد تعادل أمام فريق وولفرهامبتون بهدف لكل منهما في الجولة الماضية.