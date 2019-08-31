ماني ينفعل على الجهاز الفني لليفربول بسبب محمد صلاح

تحرير:محمد حسن صيام ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م

ساديو ماني

أثار السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول أزمة كبيرة أثناء استبداله خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي التي أقيمت مساء اليوم على ملعب بيرنلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث انفعل المهاجم السنغالي على الجهاز الفني أثناء خروجه من الملعب وبدأ يتحدث عن إحدى الهجمات التي التي لم يمرر له صلاح الكرة خلالها رغم أنه كان في وضع جيد داخل منطقة الجزاء وحاول ميلنر وجوميز تهدئة ماني، بينما اكتفى الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق بالضحك على المشهد.

وحقق فريق ليفربول الإنجليزي الفوز على نظيره فريق بيرنلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" والتي جمعت بينهما على ملعب فريق بيرنلي. بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق ليفربول لـ12 نقطة في صدارة جدول مسابقة