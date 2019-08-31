جريمة

آثار على الفيس.. حلم حداد مسلح يصطدم بيقظة مباحث قنا

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م
ضبط متهم
ضبط متهم
داخل غرفة ضيقة بمنزل بسيط في صعيد مصر، جلس حداد مسلح منزويا في أحد الأركان يفكر في طريقة تعينه على تخطي المطبات المالية التي تعرقل حياته، حاجته للمال باتت تسيطر على عقله، يبحث عن السبيل لجني ثروة طائلة بطريقة يسيرة دون تكبد عناء ومشقة العمل الجاد والتمتع بلذة الرزق الحلال، إلا أن وساس الشيطان كانت صاحبة الكلمة العليا لقراره المصيري الذي تبدلت معه حياته رأسا على عقب، إذ عمد العامل إلى بيع وشراء قطع أثرية عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
أكدت معلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة إحدى المجموعات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع وشراء قطع أثرية نظير مقابل مادى.  تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة حداد مسلح مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا.  عقب
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خبير- مفرقعات- خلال- فحص- قنبلة (4)

حقيقة العثور على قنبلة في ميدان المحطة بأسوان

حقيبة متروكة في ميدان محطة السكة الحديد بمدينة أسوان، أثارت الخوف بين المواطنين، اليوم، بعد شكهم في وجود قنبلة بداخلها قبل أن يكشف خبراء المفرقعات حقيقتها. وانتقلت قيادات أمن أسوان تحت إشراف اللواء محمد عمارة مدير الأمن، إلى موقع البلاغ، وتم فرض طوق أمني احترازى بواسطة خبراء المفرقعات والحماية المدنية، لحين فحص البلاغ، الذى تبين أنه عبارة عن حقيبة متروكة بالميدان، لم يستدل على صاحبها، واضطرت أجهزة الأمن إلى غلق الميدان بالتزامن مع فحص البلاغ، حرصا على سلامة أرواح المواطنين وأصحاب المقاهي والمحال المتواجدة بمنطقة ميدان المحطة.
قوات-الشرطة (2)

من أسوان للإسكندرية.. 31 يوما مطاردات لفرض هيبة الدولة

حملات أمنية مكبرة، مداهمات لبؤر إجرامية، مطاردات وملاحقات شرطية لعناصر إجرامية، وسيطرة على الأسواق.. تلخص هذه الكلمات توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه والتي تُرجمت على أرض الواقع من خلال مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكل المحافظات، كلٌّ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي طوال شهر أغسطس.
طعنات-سكين-جريمة

طعنه شاب.. استشهاد شرطي بمحيط نادي الجزيرة (فيديو)

استشهد أمين الشرطة المصاب على يد أحد الأشخاص، بسكين، أثناء تعيينه خدمة في محيط نادي الجزيرة، متأثرا بإصابته بجرح نافذ، ونجح رجال الأمن في السيطرة على المتهم بمساعدة الأهالي، بينما يبذل رجال المباحث جهودهم لتحديد هوية الجاني وبيان الدافع لارتكاب الحادث وما إذا كان جنائيا أم إرهابيا، من خلال عمل التحريات اللازمة عن نشاط المتهم، وخضع أمين الشرطة للعلاج بأحد المستشفيات، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، فيما طلبت النيابة سماع شهود العيان لبيان الملابسات الكاملة للتعدي علي المجني عليه.
طعن

طعن أمين شرطة معين خدمة بنادي الجزيرة.. (فيديو)

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة قرب نادي الجزيرة، اليوم السبت، من ضبط متهم بالتعدي بسكين على أمين شرطة معين خدمة في محيط النادي، ما أسفر عن إصابته بجرح نافذ، ونجح رجال الأمن في السيطرة على المتهم بمساعدة الأهالي، بينما يجرى رجال المباحث جهودهم لتحديد هوية الجاني وبيان الدافع لارتكاب الحادث ما إذا كان جنائيا أم إرهابيا، من خلال عمل التحريات اللازمة عن نشاط المتهم، ويخضع أمين الشرطة للعلاج بأحد المستشفيات، تمهيدا لسماع أقواله في الواقعة، وبيان الملابسات الكاملة للتعدي عليه من قبَل المتهم المضبوط.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

القبض على عنصر إجرامي و4 مشتبه بهم في الطالبية

شنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
جثة-فتاة

العثور على أم ونجلها مدفونين في «صبة خرسانية» بقنا

بلاغ باختفاء ربة منزل وطفلها في رمضان الماضي بقرية الزوايدة بمركز نقادة، جنوبي محافظة قنا شكل لغزا كبيرا وسط حيرة الأهالي ورجال الأجهزة الأمنية عن غموض اختفائهما المفاجئ، تكشفت أبعاده بعد العثور على جثتي السيدة ونجلها متحللتين ومدفونتين في منزل مهجور تحت صبة خرسانية في نجع الخرابيش على بعد عدة أمتار من منزلهما لتنطلق بعدها الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة لجمع التحريات وكشف ملابسات وغموض الواقعة المأساوية التي صارت حديث الأهالي بمركز نقادة بمحافظة قنا.
سجن

ضبط عامل يدير صفحة لتجارة الأعضاء عبر «فيسبوك»

صفحة عبر "فيسبوك" استغلها عامل زراعي لتكون بوابة دخول عالم تجارة الأعضاء البشرية، لكن رجال المباحث كانوا له بالمرصاد، إذ ألقت الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ، القبض على عامل زراعي بمركز الرياض، بعد ورود معلومات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بأنه يدير صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بقصد الإعلان عن بيع أعضاء بشرية، ليوجه اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة القبض عليه من خلال مأمورية سرية، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه.
سرقة

«اللص دخل من الباب» ضبط عامل سرق شركة بمدينة نصر

نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف غموض سرقة أموال من خزينة شركة أقمشة، بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، بعد أن احتار مالك الشركة وخبراء الأدلة الجنائية فى كيفية حدوث السرقة رغم عدم وجود أي كسور أو آثار عنف فى منافذها، ورجحت المعاينة أن اللص من داخل الشركة ومن العاملين بها، ومن هنا بدأ البحث عن من يمكن أن تصل يده إلى مفاتيح مقر العمل، وتوقيتات الخروج من العمل والتغيب عنه، حتم تم الاشتباه فى عامل، وبتدقيق التحريات تبين توجهه إلى مكان قريب من محل عمله لاستخراج نسخة من مفاتيح بحوزته، فتبين أنه السارق.
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