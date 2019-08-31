آثار على الفيس.. حلم حداد مسلح يصطدم بيقظة مباحث قنا

٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م

ضبط متهم

داخل غرفة ضيقة بمنزل بسيط في صعيد مصر، جلس حداد مسلح منزويا في أحد الأركان يفكر في طريقة تعينه على تخطي المطبات المالية التي تعرقل حياته، حاجته للمال باتت تسيطر على عقله، يبحث عن السبيل لجني ثروة طائلة بطريقة يسيرة دون تكبد عناء ومشقة العمل الجاد والتمتع بلذة الرزق الحلال، إلا أن وساس الشيطان كانت صاحبة الكلمة العليا لقراره المصيري الذي تبدلت معه حياته رأسا على عقب، إذ عمد العامل إلى بيع وشراء قطع أثرية عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

أكدت معلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة إحدى المجموعات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع وشراء قطع أثرية نظير مقابل مادى. تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة حداد مسلح مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا. عقب

أكدت معلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة إحدى المجموعات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع وشراء قطع أثرية نظير مقابل مادى.



تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة حداد مسلح مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا تم استهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المُشار إليها وصور لقطع أثرية.



اعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وإنشاء المجموعة المشار إليها بغرض إيهام المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى للنصب عليهم والاستفادة منهم ماديًّا.



